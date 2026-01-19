lunes 19 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Temporada 2026 en Chile

La Serena, feliz con los sanjuaninos, pero siente la baja del turismo por una competencia inesperada

Desde la ciudad chilena de La Serena celebran la llegada de sanjuaninos pero admiten que el flujo de turistas bajó por la fuerte competencia de otros destinos más baratos.

Por Elizabeth Pérez
Las playas de La Serena siguen mostrando un fuerte movimiento turístico este verano, con una presencia constante de sanjuaninos que eligieron la ciudad chilena para vacacionar.

Las playas de La Serena siguen mostrando un fuerte movimiento turístico este verano, con una presencia constante de sanjuaninos que eligieron la ciudad chilena para vacacionar.

Como los últimos eneros, la Avenida del Mar en La Serena volvió a llenarse de sanjuaninos curiosos que caminaron las playas desde el Faro hasta el casino Enjoy, comieron pescado fresco, brindaron con pisco y compraron en Falabella. El balance oficial a mitad de temporada es positivo, pero no por eso dejaron de analizar los desafíos y comparaciones con la exitosa temporada pasada.

Lee además
arena y mar, la combinacion perfecta que cautiva a los sanjuaninos en la serena
Tiempo en Chile

Arena y mar, la combinación perfecta que cautiva a los sanjuaninos en La Serena
La Avenida del Mar, uno de los paseos más elegidos por los sanjuaninos en La Serena, será intervenida a lo largo de 4,3 kilómetros con mejoras urbanas, nuevo orden comercial y paisajismo sustentable.
Declaraciones

La Serena remodela su paseo estrella: el cambio que verán los sanjuaninos en la Avenida del Mar en el 2027

Desde el municipio destacan que los visitantes encontraron un destino limpio, ordenado y seguro, pese a algunos hechos de inseguridad atenuados ante el refuerzo del trabajo conjunto con la policía. Pero admiten también que la invasión sanjuanina y argentina este año fue menor y lo atribuyen a la competencia de un destino más barato: Brasil.

El balance oficial

De las luces y sombras de este verano hablo con Tiempo de San Juan David Videla, el jefe de turismo de la Municipalidad de La Serena. “Estamos muy contentos con lo que va de esta temporada estival”, resumió y explicó que, quienes llegaron a vacacionar este verano se encontraron con un destino “formidable, limpio, ordenado y seguro”, una combinación que sigue siendo uno de los mayores atractivos de la ciudad chilena.

En ese escenario, los sanjuaninos aparecen como uno de los públicos más fieles. “Sigue habiendo un número importante de turistas que transitan, que visitan y que recorren la ciudad”, aseguró Videla, con especial mención al movimiento constante que se ve en la tradicional Avenida del Mar, el corazón turístico de La Serena.

La seguridad y los “casos aislados”

En las últimas semanas se conocieron algunos hechos delictivos que afectaron a turistas argentinos y generaron preocupación del otro lado de la cordillera. Frente a eso, Videla buscó llevar tranquilidad y fue enfático: “Si bien ocurrieron algunos casos lamentables, fueron casos aislados”.

Además, explicó que el municipio reforzó el trabajo de seguridad en coordinación con las policías. “El objetivo es que quienes nos visitan puedan disfrutar tranquilos de las bondades naturales, culturales y comerciales que ofrece La Serena”, señaló.

La competencia inesperada

Uno de los puntos que más analizan por estos días es la baja en la llegada de turistas argentinos en general, algo que también se siente en otras ciudades de la región. Según Videla, este fenómeno no está directamente relacionado con la percepción de inseguridad, sino con una combinación de factores económicos y de mercado.

“Tenemos competencia de otros destinos internacionales. Hoy aparecen con mucha fuerza Brasil y Uruguay, que están ofreciendo programas turísticos muy atractivos y muy baratos”, explicó.

A eso se suma un dato clave: la comparación con el verano pasado. “El verano 2025 fue uno de los más importantes en cuanto a turistas argentinos. La vara quedó muy alta”, reconoció el funcionario.

Apuesta fuerte al futuro

Pese a este escenario más competitivo, La Serena mantiene un buen nivel de actividad turística. Las calles, los paseos y especialmente la Avenida del Mar siguen mostrando un flujo constante de visitantes.

Ese movimiento refuerza la decisión de la alcaldesa Daniela Norambuena de avanzar con un ambicioso plan de remodelación de la costanera, previsto para 2027. El proyecto apunta a modernizar el paseo costero, sumar jardines secos para enfrentar la crisis hídrica y mejorar la infraestructura general.

“La idea es que La Serena sea una ciudad segura, armónica y a la altura de un destino turístico de nivel nacional e internacional”, explicó Videla.

Mientras tanto, los sanjuaninos siguen siendo parte clave del verano serenense. Y aunque este año llegaron menos argentinos en total, en La Serena confían en que el destino seguirá siendo uno de los favoritos del otro lado de la cordillera.

Temas
Seguí leyendo

Bitácora de una aventura a pedales: los cicloviajeros sanjuaninos alcanzaron los 1.000 kilómetros en su viaje a Alaska

Aceite de oliva en alerta y vino con señales mixtas: cómo impacta el acuerdo UE–Mercosur en San Juan

En 2025, la Caja de Acción Social otorgó casi el doble de dinero en préstamos que en el año anterior

Las tasas del plazo fijo vuelven a subir: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $1 millón

Ranking nacional: el precio de la nafta y el gasoil en cada provincia, ¿qué lugar ocupa San Juan?

San Juan quedó en "zona cálida" pero por el calor piden más subsidio de la luz

Pronóstico del FMI: Argentina crecería más que Brasil y México, y estaría entre las 11 economías que más avanzarán

El mapa de los hoteles cerrados en el centro de San Juan: la luz de esperanza, las víctimas de la pandemia, las tragedias y los que resisten

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
“Contra un aceite subsidiado por la Unión Europea es muy difícil competir”, sostuvo el presidente de la Cámara Olivícola de San Juan respecto al acuerdo UE-Mercosur.
Tratado de libre comercio

Aceite de oliva en alerta y vino con señales mixtas: cómo impacta el acuerdo UE–Mercosur en San Juan

Por Elizabeth Pérez

Las Más Leídas

La Misa de Omega se desarrolla los domingos en el local de Rawson y no es la primera vez que debe intervenir la policía para frenar una pelea.
En Rawson

Descontrol en la "Misa de Omega": quiso defender a su madre y casi lo degollaron con una botella rota

Reclamos y golpes en una concesionaria de Capital por presuntas estafas: tras la detención de un cliente, ahora agredieron a un responsable de la firma
Video

Reclamos y golpes en una concesionaria de Capital por presuntas estafas: tras la detención de un cliente, ahora agredieron a un responsable de la firma

El trasfondo de la pelea en la Misa de Omega, en la que un joven casi fue degollado con una botella rota.
Violencia

El trasfondo del ataque con una botella rota en la "Misa de Omega" y cuál es el estado de la víctima de 19 años

Volvió el agua al Río San Juan en la zona de calle Las Moras.
Info útil

El Río San Juan en calle Las Moras volvió a tener agua y ya está listo para ser visitado: por qué se hizo el corte

El video del momento posterior a la pelea y ataque a un joven de 19 años durante la Misa de Omega.
En Rawson

Video: la desesperación de la madre del joven que casi fue degollado en la "Misa de Omega"

Te Puede Interesar

Donde la naturaleza inspira poesía: las imponentes postales que regala el camino que une Jáchal con Huaco
Tiempo de verano en SJ

Donde la naturaleza inspira poesía: las imponentes postales que regala el camino que une Jáchal con Huaco

Por Florencia García
Fue un episodio aislado: la Misa de Omega repudió los actos de violencia viralizados y confirmó que reforzarán la seguridad
Comunicado

"Fue un episodio aislado": la "Misa de Omega" repudió los actos de violencia viralizados y confirmó que reforzarán la seguridad

Las playas de La Serena siguen mostrando un fuerte movimiento turístico este verano, con una presencia constante de sanjuaninos que eligieron la ciudad chilena para vacacionar.
Temporada 2026 en Chile

La Serena, feliz con los sanjuaninos, pero siente la baja del turismo por una competencia inesperada

Imagen ilustrativa.
Este lunes

En Mendoza, un chofer de una empresa de colectivos sanjuanina dio positivo en el test de alcoholemia

Coquimbo paranormal: el niño muerto de forma trágica que asusta turistas en el Barrio Inglés video
Tiempo en Chile

Coquimbo paranormal: el niño muerto de forma trágica que asusta turistas en el Barrio Inglés