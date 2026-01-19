La Serena, feliz con los sanjuaninos, pero siente la baja del turismo por una competencia inesperada

Las playas de La Serena siguen mostrando un fuerte movimiento turístico este verano, con una presencia constante de sanjuaninos que eligieron la ciudad chilena para vacacionar.

Como los últimos eneros, la Avenida del Mar en La Serena volvió a llenarse de sanjuaninos curiosos que caminaron las playas desde el Faro hasta el casino Enjoy, comieron pescado fresco, brindaron con pisco y compraron en Falabella. El balance oficial a mitad de temporada es positivo, pero no por eso dejaron de analizar los desafíos y comparaciones con la exitosa temporada pasada.

Declaraciones La Serena remodela su paseo estrella: el cambio que verán los sanjuaninos en la Avenida del Mar en el 2027

Tiempo en Chile Arena y mar, la combinación perfecta que cautiva a los sanjuaninos en La Serena

Desde el municipio destacan que los visitantes encontraron un destino limpio, ordenado y seguro, pese a algunos hechos de inseguridad atenuados ante el refuerzo del trabajo conjunto con la policía. Pero admiten también que la invasión sanjuanina y argentina este año fue menor y lo atribuyen a la competencia de un destino más barato: Brasil.

El balance oficial

De las luces y sombras de este verano hablo con Tiempo de San Juan David Videla, el jefe de turismo de la Municipalidad de La Serena. “Estamos muy contentos con lo que va de esta temporada estival”, resumió y explicó que, quienes llegaron a vacacionar este verano se encontraron con un destino “formidable, limpio, ordenado y seguro”, una combinación que sigue siendo uno de los mayores atractivos de la ciudad chilena.

En ese escenario, los sanjuaninos aparecen como uno de los públicos más fieles. “Sigue habiendo un número importante de turistas que transitan, que visitan y que recorren la ciudad”, aseguró Videla, con especial mención al movimiento constante que se ve en la tradicional Avenida del Mar, el corazón turístico de La Serena.

La seguridad y los “casos aislados”

En las últimas semanas se conocieron algunos hechos delictivos que afectaron a turistas argentinos y generaron preocupación del otro lado de la cordillera. Frente a eso, Videla buscó llevar tranquilidad y fue enfático: “Si bien ocurrieron algunos casos lamentables, fueron casos aislados”.

Además, explicó que el municipio reforzó el trabajo de seguridad en coordinación con las policías. “El objetivo es que quienes nos visitan puedan disfrutar tranquilos de las bondades naturales, culturales y comerciales que ofrece La Serena”, señaló.

La competencia inesperada

Uno de los puntos que más analizan por estos días es la baja en la llegada de turistas argentinos en general, algo que también se siente en otras ciudades de la región. Según Videla, este fenómeno no está directamente relacionado con la percepción de inseguridad, sino con una combinación de factores económicos y de mercado.

“Tenemos competencia de otros destinos internacionales. Hoy aparecen con mucha fuerza Brasil y Uruguay, que están ofreciendo programas turísticos muy atractivos y muy baratos”, explicó.

A eso se suma un dato clave: la comparación con el verano pasado. “El verano 2025 fue uno de los más importantes en cuanto a turistas argentinos. La vara quedó muy alta”, reconoció el funcionario.

Apuesta fuerte al futuro

Pese a este escenario más competitivo, La Serena mantiene un buen nivel de actividad turística. Las calles, los paseos y especialmente la Avenida del Mar siguen mostrando un flujo constante de visitantes.

Ese movimiento refuerza la decisión de la alcaldesa Daniela Norambuena de avanzar con un ambicioso plan de remodelación de la costanera, previsto para 2027. El proyecto apunta a modernizar el paseo costero, sumar jardines secos para enfrentar la crisis hídrica y mejorar la infraestructura general.

“La idea es que La Serena sea una ciudad segura, armónica y a la altura de un destino turístico de nivel nacional e internacional”, explicó Videla.

Mientras tanto, los sanjuaninos siguen siendo parte clave del verano serenense. Y aunque este año llegaron menos argentinos en total, en La Serena confían en que el destino seguirá siendo uno de los favoritos del otro lado de la cordillera.