lunes 19 de enero 2026

Combustibles

Ranking nacional: el precio de la nafta y el gasoil en cada provincia, ¿qué lugar ocupa San Juan?

Los valores promedio de la nafta y el gasoil presentan una notoria dispersión por jurisdicción debido a la diferencia de costos asociados al precio final.

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Juan se ubica en la mitad de las provincias argentinas con la nafta y el gasoil más barato.

San Juan se ubica en la mitad de las provincias argentinas con la nafta y el gasoil más barato.

El precio de los combustibles líquidos muestra diferencias notorias según el tipo de producto y la provincia, con valores que varían tanto por factores logísticos como impositivos. La menor dispersión se registra en el gasoil común. San Juan se posiciona en la mitad de los territorios que cuentan con precios más baratos en todos los combustibles.

De acuerdo a un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA-Conicet), el precio promedio nacional en surtidor de los combustibles líquidos para enero se estima en $1.835 para la nafta premium, $1.577 para la nafta súper, $1.901 para el gasoil premium y $1.655 para el gasoil común.

En términos de variaciones, en enero los precios de los combustibles registraron leves bajas mensuales en todos los segmentos: la nafta súper cayó 0,13%, la nafta premium 0,22%, el gasoil común 0,12% y el gasoil premium 0,17%.

Sin embargo, al observar la variación interanual los aumentos siguen siendo significativos: la nafta súper tuvo una suba de 30,8%, la nafta premium de 52,18%, el gasoil común de 40,57% y el gasoil premium de 57,7%.

Los diferentes precios de la nafta y el gasoil en el país

Existen diferencias significativas en los precios del litro de nafta y gasoil según la provincia. Esta dispersión refleja tanto los costos logísticos como la carga impositiva, lo que genera que los valores finales para los consumidores varíen considerablemente entre regiones del país.

En el extremo más caro del país se ubica Formosa, donde el litro de nafta premium alcanza los $1.955, seguida por Corrientes ($1.926), La Rioja ($1.916), Misiones ($1.913) y Santa Fe ($1.898).

En contraste, los valores más bajos se registran en la Patagonia y el centro del país. Río Negro lidera el ranking de las provincias más baratas, con un precio de $1.637 por litro, seguida por Chubut ($1.653), La Pampa ($1.677), Santa Cruz ($1.684), Neuquén ($1.689) y Mendoza, donde el litro se ubica en $1.772.

En el caso de la nafta súper, también se observan marcadas diferencias entre provincias. El precio más alto del litro se registra en Corrientes, donde alcanza los $1.682, seguida por Salta ($1.670), Misiones ($1.664), La Rioja ($1.663), Santiago del Estero ($1.656) y Córdoba ($1.650).

Del otro lado, los valores más bajos se concentran principalmente en el sur del país. Santa Cruz presenta el litro de nafta súper más barato, a $1.350, seguida por Chubut ($1.377), Río Negro ($1.382), La Pampa ($1.402), Neuquén ($1.441) y Mendoza, con un precio de $1.526.

image

En el segmento de gasoil premium, donde la dispersión en menos marcada, los precios más elevados se registran en Neuquén, donde el litro alcanza los $1.987, seguida por Chubut ($1.985), Corrientes ($1.976), Misiones ($1.973), Salta ($1.954), Formosa ($1.952) y La Rioja ($1.950).

En contraste, los valores más bajos del país se observan en Tierra del Fuego, con un precio de $1.704 por litro. Le siguen Mendoza ($1.793), la Ciudad de Buenos Aires ($1.794), San Luis ($1.823) y la provincia de Buenos Aires, donde el litro se ubica en $1.848.

Para el gasoil común, los valores más altos del litro se registran en Salta, donde alcanza los $1.773, seguida por Corrientes ($1.764), La Rioja ($1.755), Santa Cruz y Neuquén, ambas con $1.752, y Jujuy, con $1.749.

image

En tanto, los precios más bajos se concentran en el sur y el centro del país. Tierra del Fuego encabeza el listado con un valor de $1.525 por litro, seguida por la Ciudad de Buenos Aires ($1.554), Mendoza ($1.628), San Luis ($1.640), la provincia de Buenos Aires ($1.645) y La Pampa, donde el litro se ubica en $1.646.

Comparación con otros países de América Latina

Si se compara con otros países de la región, medido en dólares, el litro de nafta en la Argentina se encuentra por debajo del promedio.

Según datos del sitio especializado GlobalPetrolPrices, en el ranking de precios de nafta por litro en América Latina, Uruguay encabeza la lista con USD 1,998, seguido por México y Chile, con valores promedio de USD 1,427 y USD 1,362, respectivamente.

image

A continuación, se ubican Costa Rica, con USD 1,287, y Perú, con USD 1,202. Argentina ocupa el sexto lugar con el litro a USD 1,159, mientras que Brasil, Colombia y Bolivia presentan precios de USD 1,148, USD 1,125 y USD 1,006, respectivamente.

Paraguay (USD 0,880), Ecuador (USD 0,721) y Venezuela (USD 0,035) cierran el listado, con precios inferiores a un dólar por litro.

FUENTE: Infobae

