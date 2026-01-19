San Juan quedó en "zona cálida" pero por el calor piden más subsidio de la luz

Subsidios de luz: el EPRE pidió que San Juan sea reconocida como “zona muy cálida” para elevar el tope de consumo eléctrico subsidiado durante el verano.

La Secretaría de Energía de la Nación incluyó a San Juan dentro de la categoría de “zona cálida” para el esquema de subsidios al consumo de electricidad, pero desde el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) consideraron que la medida no alcanza y pidieron una revisión.

Según la Resolución Nº 13/26, fechada el 16 de enero de 2026, durante los meses de diciembre, enero y febrero los usuarios sanjuaninos tendrán un Consumo Base Subsidiado de 370 kilovatios hora (kWh) por mes en vez de 300 kilovatios como era hasta ahora.

Ese tope es mayor al de las zonas templadas del país, que es de 300 kWh mensuales, pero menor al que corresponde a las zonas “muy cálidas”.

El criterio utilizado por la Secretaría de Energía se apoya en parámetros definidos por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM), en la norma 11603:2012, que establece umbrales térmicos para clasificar a las distintas regiones del país.

Sin embargo, desde el EPRE advirtieron que esa norma no contempla el impacto del cambio climático reciente.

De acuerdo con informes técnicos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas en San Juan han aumentado en los últimos años, lo que incrementa de manera sostenida el uso de ventiladores, aires acondicionados y otros equipos de refrigeración durante el verano.

El reclamo del EPRE

Por ese motivo, mediante la Nota EPRE Nº 00983/26, el organismo provincial presentó un “reclamo impropio” ante la Secretaría de Energía de la Nación, en los términos del artículo 24, inciso a), de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos.

En esa presentación formal se solicitó que se reconsidere la resolución y que San Juan sea equiparada a la categoría de “zona muy cálida”, lo que elevaría el Consumo Base Subsidiado a 550 kWh por mes.

Desde el EPRE ratificaron su compromiso de “defender un servicio eléctrico accesible y federal” y de proteger a los usuarios sanjuaninos de inequidades derivadas de las asimetrías geográficas y climáticas dentro del país.

Mientras se tramita el reclamo ante la Nación, el ente regulador recomendó a la población hacer un uso eficiente de los electrodomésticos del hogar, especialmente durante los meses de mayor calor. “No derrochar para ahorrar” fue el mensaje difundido para promover el consumo responsable y evitar superar los topes subsidiados.