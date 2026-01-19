lunes 19 de enero 2026

Tecnología

El Registro Civil sanjuanino digitalizó las partidas de matrimonio: cuál es el objetivo

Desde el Ministerio de Gobierno sostuvieron que la medida está en sintonía con la gestión que busca incorporar herramientas digitales a los servicios diarios.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Ahora, las partidas de matrimonio son digitales en San Juan.

Desde el pasado 1 de enero, la Dirección de Registro Civil de la provincia implementó la digitalización de la Oficina Móvil, mediante la incorporación del acta de matrimonio al sistema digital. Sobre la medida, desde el Ministerio de Gobierno indicaron que la medida busca continuar con la modernización y transformación digital, incorporando herramientas tecnológicas que permiten optimizar los servicios y mejorar la atención a la ciudadanía.

Las autoridades indicaron que, esta nueva metodología permite que el acta de matrimonio sea digitalizada de manera instantánea al momento de realizarse la celebración, quedando registrada de forma inmediata en el sistema informático del organismo. De esta manera, se garantiza una gestión más ágil, segura y eficiente de la documentación, reduciendo los tiempos administrativos y mejorando la calidad del servicio.

"La digitalización del acta de matrimonio representa un avance significativo para los ciudadanos, ya que facilita el acceso rápido y sencillo a las copias del acta cuando sea necesario solicitarlas, evitando demoras y trámites innecesarios. Asimismo, este sistema contribuye al resguardo y conservación de la documentación, asegurando mayor seguridad de la información", destacaron.

Cabe recordar que, según los datos de la Dirección durante 2025 se registraron 1.395 casamientos en San Juan. El número representó un incremento de casi un uno por ciento con respecto al año anterior.

