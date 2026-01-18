domingo 18 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tiempo de Verano en San Juan

La 'Herradura del Sol', un clásico con atractivos para toda la familia

El itinerario que une Rivadavia, Zonda y Ullum, saliendo por Av. Ignacio de la Roza y volviendo por Av. Libertador, cuenta con un abanico de actividades refrescantes y muy entretenidas

Por Jorge Balmaceda Bucci
El dique Punta Negra es uno de los puntos más visitados de la Herradura del Sol.

El dique Punta Negra es uno de los puntos más visitados de la 'Herradura del Sol'.

El calor sanjuanino nunca se hace rogar en verano y hay momentos en los que su intensidad sube de nivel. Afortunadamente el mapa local despliega una ruta que es mucho más que un simple recorrido geográfico: es un refugio de frescura y diversión. Se trata de la "Herradura del Sol", un itinerario que reúne los paisajes de Rivadavia, Zonda y Ullum, ofreciendo un abanico de experiencias que van desde el relax absoluto hasta la aventura náutica.

Lee además
Lluvias en San Juan
SMN

San Juan empieza la semana con tormentas aisladas y temperaturas agradables
bitacora de una aventura a pedales: los cicloviajeros sanjuaninos alcanzaron los 1.000 kilometros en su viaje a alaska
Rumbo al norte

Bitácora de una aventura a pedales: los cicloviajeros sanjuaninos alcanzaron los 1.000 kilómetros en su viaje a Alaska

El viaje comienza ingresando por la Avenida Ignacio de la Roza. La primera parada obligada es el emblemático Jardín de los Poetas, en el corazón del Parque Federico Cantoni. Este rincón no solo es un homenaje a las letras, sino el kilómetro cero de un camino pensado para disfrutar con amigos o en familia durante todo el verano.

image
El Jardín de los Poetas cuenta con zonas para matear todo el día.

El Jardín de los Poetas cuenta con zonas para matear todo el día.

Apenas unos metros más adelante, el paisaje se abre en una generosa zona verde. Equipado con juegos infantiles, mesas y parrilleros, este sector se convierte en el escenario ideal para los clásicos asados domingueros o tardes de juegos al aire libre. La infraestructura de la zona se complementa con paradas estratégicas como el restaurante de la Hostería de Zonda y el Camping de Rivadavia, sumado a espacios verdes perfectos para una picada ligera o una mateada bajo la sombra.

Al dejar atrás Rivadavia y adentrarse en el departamento de Zonda por la calle Las Moras, el perfil del viaje cambia hacia lo contemplativo. El primer destino hacia la Ruta Interlagos es el Parque Provincial Presidente Sarmiento. Aquí, la naturaleza abre sus puertas de par en par: es una experiencia inmersiva donde la fauna y flora autóctona permiten entender la riqueza del ecosistema local.

image
El Parque Provincial Presidente Sarmiento es una maravilla de la flora y la fauna sanjuanina.

El Parque Provincial Presidente Sarmiento es una maravilla de la flora y la fauna sanjuanina.

Siguiendo por la Ruta Provincial 12, el relieve se vuelve más imponente. Para quienes buscan escapar del sol directo, el Camping Cerro Blanco aparece como una alternativa fresca y sombría, ideal para un descanso reparador antes de llegar a los grandes espejos de agua.

Los gigantes de agua: Punta Negra y Ullum

La siguiente estación es, quizás, una de las más fotografiadas de San Juan: el Dique Punta Negra. Con una cantidad importante de paradores, este espejo de agua cristalina ofrece un paisaje que llena los sentidos. En este punto, que divide los departamentos de Zonda y Ullum, la oferta es inagotable. Uno encuentra actividades náuticas como el kayak, hidropedales, natación en zonas boyadas y paseos en catamarán.

image
El dique Punta Negra es para muchos la joya del verano en San Juan.

El dique Punta Negra es para muchos la joya del verano en San Juan.

Cruzando el imponente paredón y descendiendo por la Ruta 60, el recorrido bordea la Villa Ibáñez para dar paso a las clásicas y longevas playas del Dique de Ullum. Nombres como Palmar del Lago, Club Náutico, Del Bono Beach y El Embarcadero resuenan como sinónimos de verano, música y diversión acuática.

Emprendiendo el retorno hacia la capital sanjuanina, la "Herradura" aún guarda sorpresas. Al cruzar el paredón de Ullum, la playa Las Tapias invita a disfrutar del río con propuestas activas que incluyen trekking y nuevas rutas de kayak.

Finalmente, el circuito cierra su círculo de frescura con dos paradas icónicas: el Parque Faunístico y El Pinar. En estos espacios, el entretenimiento se entrelaza con el aprendizaje y el contacto directo con los animales, cerrando una jornada perfecta en la naturaleza sanjuanina.

Temas
Seguí leyendo

Lauti Rojas, el sanjuanino que por casualidad le pone imágenes a la música y llegó hasta a Henry Saiz

Por las lluvias, piden extrema precaución para circular por rutas nacionales en San Juan

El 'bagre del Leoncito', una especie única bajo uno de los cielos más limpios del mundo

Postales únicas de la experiencia que permite disfrutar el Dique Punta Negra desde su interior

De murciélagos a paisajes pintados, el Parque Presidente Sarmiento revive con su mejor cara en estas vacaciones

Karaoke, paseos con estilo y un mundo de gente, el color de la noche en La Serena

Cierran el cauce del Río San Juan en calle Las Moras y piden no concurrir hasta nuevo aviso

Agua Negra, el oasis jachallero más elegido por los sanjuaninos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Cómo es el viaje en catamarán que permite ver nuevas postales del Dique Punta Negra, en estas vacaciones de verano.
Tiempo de Verano en SJ

Postales únicas de la experiencia que permite disfrutar el Dique Punta Negra desde su interior

Por Daiana Kaziura

Las Más Leídas

Encontraron el cuerpo del niño que se ahogó en el Canal Benavídez y revelaron su identidad
Tragedia

Encontraron el cuerpo del niño que se ahogó en el Canal Benavídez y revelaron su identidad

Trágico accidente en Rawson: un motociclista murió al chocar contra un árbol
Ahora

Trágico accidente en Rawson: un motociclista murió al chocar contra un árbol

Tragedia en Chimbas: este era el adolescente que murió ahogado en el canal Benavidez
Conmoción

Tragedia en Chimbas: este era el adolescente que murió ahogado en el canal Benavidez

El mapa de los hoteles cerrados en el centro de San Juan: la luz de esperanza, las víctimas de la pandemia, las tragedias y los que resisten video
Radiografía

El mapa de los hoteles cerrados en el centro de San Juan: la luz de esperanza, las víctimas de la pandemia, las tragedias y los que resisten

Él contra ella, ella contra él: en Chimbas, matrimonios y algo más
Opinión

Él contra ella, ella contra él: en Chimbas, matrimonios y algo más

Te Puede Interesar

Desbarataron a una banda que se dedicaba a robar locales comerciales en San Juan: eran todos menores de edad
En Chimbas

Desbarataron a una banda que se dedicaba a robar locales comerciales en San Juan: eran todos menores de edad

Por Redacción Tiempo de San Juan
El dique Punta Negra es uno de los puntos más visitados de la Herradura del Sol.
Tiempo de Verano en San Juan

La 'Herradura del Sol', un clásico con atractivos para toda la familia

Él contra ella, ella contra él: en Chimbas, matrimonios y algo más
Opinión

Él contra ella, ella contra él: en Chimbas, matrimonios y algo más

Detuvieron a un joven caucetero que violó la orden de restricción e ingresó a la casa de su madre
Este domingo

Detuvieron a un joven caucetero que violó la orden de restricción e ingresó a la casa de su madre

Milei inicia una agenda internacional en Davos y podría cruzarse con Donald Trump
Viaje

Milei inicia una agenda internacional en Davos y podría cruzarse con Donald Trump