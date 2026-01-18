La 'Herradura del Sol', un clásico con atractivos para toda la familia

El dique Punta Negra es uno de los puntos más visitados de la 'Herradura del Sol'.

El calor sanjuanino nunca se hace rogar en verano y hay momentos en los que su intensidad sube de nivel. Afortunadamente el mapa local despliega una ruta que es mucho más que un simple recorrido geográfico: es un refugio de frescura y diversión. Se trata de la "Herradura del Sol", un itinerario que reúne los paisajes de Rivadavia, Zonda y Ullum, ofreciendo un abanico de experiencias que van desde el relax absoluto hasta la aventura náutica.

El viaje comienza ingresando por la Avenida Ignacio de la Roza. La primera parada obligada es el emblemático Jardín de los Poetas, en el corazón del Parque Federico Cantoni. Este rincón no solo es un homenaje a las letras, sino el kilómetro cero de un camino pensado para disfrutar con amigos o en familia durante todo el verano.

image El Jardín de los Poetas cuenta con zonas para matear todo el día.

Apenas unos metros más adelante, el paisaje se abre en una generosa zona verde. Equipado con juegos infantiles, mesas y parrilleros, este sector se convierte en el escenario ideal para los clásicos asados domingueros o tardes de juegos al aire libre. La infraestructura de la zona se complementa con paradas estratégicas como el restaurante de la Hostería de Zonda y el Camping de Rivadavia, sumado a espacios verdes perfectos para una picada ligera o una mateada bajo la sombra.

Al dejar atrás Rivadavia y adentrarse en el departamento de Zonda por la calle Las Moras, el perfil del viaje cambia hacia lo contemplativo. El primer destino hacia la Ruta Interlagos es el Parque Provincial Presidente Sarmiento. Aquí, la naturaleza abre sus puertas de par en par: es una experiencia inmersiva donde la fauna y flora autóctona permiten entender la riqueza del ecosistema local.

image El Parque Provincial Presidente Sarmiento es una maravilla de la flora y la fauna sanjuanina.

Siguiendo por la Ruta Provincial 12, el relieve se vuelve más imponente. Para quienes buscan escapar del sol directo, el Camping Cerro Blanco aparece como una alternativa fresca y sombría, ideal para un descanso reparador antes de llegar a los grandes espejos de agua.

Los gigantes de agua: Punta Negra y Ullum

La siguiente estación es, quizás, una de las más fotografiadas de San Juan: el Dique Punta Negra. Con una cantidad importante de paradores, este espejo de agua cristalina ofrece un paisaje que llena los sentidos. En este punto, que divide los departamentos de Zonda y Ullum, la oferta es inagotable. Uno encuentra actividades náuticas como el kayak, hidropedales, natación en zonas boyadas y paseos en catamarán.

image El dique Punta Negra es para muchos la joya del verano en San Juan.

Cruzando el imponente paredón y descendiendo por la Ruta 60, el recorrido bordea la Villa Ibáñez para dar paso a las clásicas y longevas playas del Dique de Ullum. Nombres como Palmar del Lago, Club Náutico, Del Bono Beach y El Embarcadero resuenan como sinónimos de verano, música y diversión acuática.

Emprendiendo el retorno hacia la capital sanjuanina, la "Herradura" aún guarda sorpresas. Al cruzar el paredón de Ullum, la playa Las Tapias invita a disfrutar del río con propuestas activas que incluyen trekking y nuevas rutas de kayak.

Finalmente, el circuito cierra su círculo de frescura con dos paradas icónicas: el Parque Faunístico y El Pinar. En estos espacios, el entretenimiento se entrelaza con el aprendizaje y el contacto directo con los animales, cerrando una jornada perfecta en la naturaleza sanjuanina.