Karaoke, paseos con estilo y un mundo de gente, el color de la noche en La Serena

El equipo de Tiempo de San Juan llegó hasta La Serena para cubrir la intensa temporada de verano que congrega a miles de veraneantes en la costa chilena. Allí, durante las noches, la famosa Avenida del Mar, epicentro del paseo costero, se transforma en un escenario lleno de vida, música, gastronomía y diversión tanto para grandes como para chicos.

Tiempo en Chile El Puerto de Coquimbo y los excéntricos nombres de sus puestos

Tiempo en Chile Te mostramos el Barrio Inglés, un viaje al 1800 en el corazón de Coquimbo

Al caer el sol, el borde costero se viste de luces y ritmo. Los bares, restoranes y pubs ubicados frente al mar se llenan de turistas y locales que buscan compartir una cena, una copa o simplemente el ambiente nocturno al compás de la brisa del Pacífico. Desde mesas con vistas al océano hasta espacios con música en vivo y DJ sets, la vida nocturna de este corredor costero es uno de los atractivos principales de la ciudad durante el verano.

WhatsApp Image 2026-01-16 at 10.34.11

La ciclovía que corre paralela a la costa también se mantiene llena de actividad pasada la noche. Niños, adolescentes y adultos aprovechan para pasear en bicicleta, monopatines, autos eléctricos con luces y otros vehículos recreativos, creando un paisaje dinámico y familiar bajo la luz de las farolas y el reflejo del mar.

WhatsApp Image 2026-01-16 at 10.34.11 (1)

Para los amantes de la música y los hits, el karaoke se transformó en una de las principales atracciones nocturnas en varios bares de la zona. Con canciones que invitan a subir al escenario y aplausos que rompen el murmullo de la noche costera, este entretenimiento se convirtió en un punto de encuentro para grupos de amigos y familias que alargan sus risas hasta altas horas.

WhatsApp Image 2026-01-16 at 10.34.11 (5)

No obstante, también hay diversión para los más pequeños que aprovechan los juegos inflables instalados en distintos puntos de la avenida hasta altas horas de la noche.

Así, La Serena vive noches vibrantes que combinan gastronomía, música, actividades recreativas y un ambiente familiar que define la temporada alta en uno de los destinos costeros más concurridos de Chile.