sábado 17 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tiempo en Chile

Karaoke, paseos con estilo y un mundo de gente, el color de la noche en La Serena

Con una Avenida del Mar a pleno, el borde costero al que llegaron cientos de sanjuaninos para pasar sus vacaciones se convirtió en el centro de reunión de los visitantes que coparon cada una de las propuestas tanto para chicos como grandes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-01-16 at 10.34.10
WhatsApp Image 2026-01-16 at 10.34.11 (5)
WhatsApp Image 2026-01-16 at 10.34.11 (4)
WhatsApp Image 2026-01-16 at 10.34.11 (2)
WhatsApp Image 2026-01-16 at 10.34.11 (1)
WhatsApp Image 2026-01-16 at 10.34.09
WhatsApp Image 2026-01-16 at 10.34.11
WhatsApp Image 2026-01-16 at 10.34.10 (2)
WhatsApp Image 2026-01-16 at 10.34.10 (1)

El equipo de Tiempo de San Juan llegó hasta La Serena para cubrir la intensa temporada de verano que congrega a miles de veraneantes en la costa chilena. Allí, durante las noches, la famosa Avenida del Mar, epicentro del paseo costero, se transforma en un escenario lleno de vida, música, gastronomía y diversión tanto para grandes como para chicos.

Lee además
te mostramos el barrio ingles, un viaje al 1800 en el corazon de coquimbo video
Tiempo en Chile

Te mostramos el Barrio Inglés, un viaje al 1800 en el corazón de Coquimbo
el puerto de coquimbo y los excentricos nombres de sus puestos video
Tiempo en Chile

El Puerto de Coquimbo y los excéntricos nombres de sus puestos
WhatsApp Image 2026-01-16 at 10.34.09

Al caer el sol, el borde costero se viste de luces y ritmo. Los bares, restoranes y pubs ubicados frente al mar se llenan de turistas y locales que buscan compartir una cena, una copa o simplemente el ambiente nocturno al compás de la brisa del Pacífico. Desde mesas con vistas al océano hasta espacios con música en vivo y DJ sets, la vida nocturna de este corredor costero es uno de los atractivos principales de la ciudad durante el verano.

WhatsApp Image 2026-01-16 at 10.34.11

La ciclovía que corre paralela a la costa también se mantiene llena de actividad pasada la noche. Niños, adolescentes y adultos aprovechan para pasear en bicicleta, monopatines, autos eléctricos con luces y otros vehículos recreativos, creando un paisaje dinámico y familiar bajo la luz de las farolas y el reflejo del mar.

WhatsApp Image 2026-01-16 at 10.34.11 (1)

Para los amantes de la música y los hits, el karaoke se transformó en una de las principales atracciones nocturnas en varios bares de la zona. Con canciones que invitan a subir al escenario y aplausos que rompen el murmullo de la noche costera, este entretenimiento se convirtió en un punto de encuentro para grupos de amigos y familias que alargan sus risas hasta altas horas.

WhatsApp Image 2026-01-16 at 10.34.11 (5)

No obstante, también hay diversión para los más pequeños que aprovechan los juegos inflables instalados en distintos puntos de la avenida hasta altas horas de la noche.

Así, La Serena vive noches vibrantes que combinan gastronomía, música, actividades recreativas y un ambiente familiar que define la temporada alta en uno de los destinos costeros más concurridos de Chile.

WhatsApp Image 2026-01-16 at 10.34.10 (1)
Temas
Seguí leyendo

Arena y mar, la combinación perfecta que cautiva a los sanjuaninos en La Serena

La Serena en monopatín, una experiencia barata y ecológica para recorrer el lugar favorito para vacacionar de los sanjuaninos

El paraíso de las "girls", el lugar que vuelve locas a las sanjuaninas

Sanjuaninos en las playas de La Serena: buscate en la galería de imágenes

La Serena pet friendly: Félix, el perrito sanjuanino que cruzó la cordillera y pasa sus vacaciones en la playa

Masajes con vista al mar, una experiencia que no podés perderte si viajás a La Serena

Diccionario chileno: guía básica para comunicarse al otro lado de la cordillera

Cierran el cauce del Río San Juan en calle Las Moras y piden no concurrir hasta nuevo aviso

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Lluvias en San Juan
A sacar el paraguas

Alerta por tormentas en San Juan: anticipan lluvias fuertes, granizo y ráfagas de hasta 75 km/h

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Lluvias en San Juan
A sacar el paraguas

Alerta por tormentas en San Juan: anticipan lluvias fuertes, granizo y ráfagas de hasta 75 km/h

Se ahogó un nene que se bañaba en el Canal Benavídez: lo habrían empujado los amigos
Chimbas

Se ahogó un nene que se bañaba en el Canal Benavídez: lo habrían empujado los amigos

Foto gentileza: El Cazanoticias.
En la Ruta 149

Tragedia en el camino a Calingasta: murió un camionero tras perder el control del rodado

Sábado caluroso y con lluvias en San Juan
SMN

Sábado caluroso y con lluvias en San Juan

La empresaria Claudia Yanzón, creadora del Bus Vitivinícola, impulsa desde Mendoza la integración de San Juan a los circuitos enoturísticos regionales, con propuestas que unen vino, gastronomía y paisaje.
Historia

La empresaria sanjuanina que creó el Bus Vitivinícola y sumó a San Juan a las rutas del vino

Te Puede Interesar

Se ahogó un nene que se bañaba en el Canal Benavídez: lo habrían empujado los amigos
Chimbas

Se ahogó un nene que se bañaba en el Canal Benavídez: lo habrían empujado los amigos

Por Redacción Tiempo de San Juan
La nueva joyita sanjuanina de Estudiantes: Santino Daneri, el pibe de 17 años que ya entrena con la Primera
Historia

La nueva joyita sanjuanina de Estudiantes: Santino Daneri, el pibe de 17 años que ya entrena con la Primera

Karaoke, paseos con estilo y un mundo de gente, el color de la noche en La Serena
Tiempo en Chile

Karaoke, paseos con estilo y un mundo de gente, el color de la noche en La Serena

Las tormentas que hicieron que el actual sea uno de los veranos más lluviosos en San Juan, se registraron de manera aislada en toda la provincia.
Clima

Se vienen tormentas fuertes y activan un alerta amarilla en casi todo San Juan

Cierran el cauce del Río San Juan en calle Las Moras y piden no concurrir hasta nuevo aviso
Atención

Cierran el cauce del Río San Juan en calle Las Moras y piden no concurrir hasta nuevo aviso