El Puerto de Coquimbo y los excéntricos nombres de sus puestos

Con el equipo de Tiempo desembarcado en La Serena, la poca distancia con el Puerto de Coquimbo fue la oportunidad para visitarlo y no solo degustar sus delicias, sino también para sorprenderse con sus excéntricos detalles como lo son los nombres de los puestos y sus diseños.

Basta con dar un vistazo hacia los carteles de cada puesto para entrar a un mundo que roza lo bizarro, ya que son muchos los comercios los que suben la apuesta con el objetivo de atrapar a los clientes. No son simples ni tampoco hacen alusión a su actividad, salvo el de la pescadería de Nemo, el resto se ocupa de que su nombre resalte y vaya que lo logra.

Es que no solo son los dueños de los locales los que figuran, cuáles estrellas de Hollywood, sino que además son los diseños que acompañan los que colaboran para el espectáculo. Así es posible ver a una modelo en bikini junto a un pez espada con el mar de fondo como parte de una exótica propuesta para comer.

Lo que parecería una tradición del lugar podría interpretarse como una forma de mostrar el orgullo por lo alcanzado y por lo que el esfuerzo del trabajo ha conseguido. Quizás esa sea la razón de lo que a los foráneos llama la atención y despierta simpatía. Lo cierto es que la calidez y la buena atención de su gente son el combo que hace que, pese a los kilómetros de distancia de San Juan, te sientas en casa y parte de un extraño y divertido mundo.