viernes 16 de enero 2026

Calingasta

Realizaron las primeras cirugías periféricas del año en el Hospital de Barreal

Fueron seis intervenciones en total a pacientes de Calingasta, Barreal y Tamberías. Cinco Colecistectomía y una hernioplastía.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ace1f893-5894-4062-8890-d7db217ddcc4

El Hospital de Barreal -Calingasta- fue escenario de las primeras seis intervenciones quirúrgicas del año realizadas por el equipo de Cirugías Periféricas, dependiente del Ministerio de Salud de San Juan, en el marco de la estrategia de descentralización de la atención sanitaria.

En esta oportunidad se llevaron a cabo cinco procedimientos de colecistectomía, una cirugía segura y de bajo riesgo utilizada para la extracción de la vesícula biliar, y una hernioplastía, intervención destinada a reparar una hernia mediante la reintroducción del tejido y el refuerzo de la zona debilitada, generalmente con una malla protésica.

Las prácticas se desarrollaron en uno de los dos quirófanos con los que cuenta el hospital, bajo el sistema de “cirugías continuas”, es decir, intervenciones programadas de manera consecutiva para optimizar tiempos y recursos.

El equipo quirúrgico estuvo integrado por el cirujano Fernando Rochetti, Gonzalo Gil como ayudante, Sergio De Vita como anestesista, las instrumentadoras Graciela Fernández y Rosana Olmos, y los enfermeros Ana Araya, Jorge Ibazeta y Alfredo Ramírez, bajo la coordinación de Silvia Doblas.

Además, el operativo contó con la participación de Teodoro Mossert, bioingeniero en electromedicina; Hugo Carrizo, chofer; y el personal de Hemoterapia conformado por Daniela Zárate y Rocío Videla.

El equipo de Medicina Periférica del Ministerio de Salud realiza cirugías descentralizadas en hospitales del interior provincial, con el objetivo de evitar el traslado de los pacientes a la Capital, permitiendo que accedan a tratamientos quirúrgicos cerca de su hogar y de su entorno familiar, mejorando así la accesibilidad y la calidad de atención.

Durante la jornada participó la doctora Sonia Sánchez, secretaria de Medicina Preventiva de la cartera sanitaria provincial, quien destacó “el trabajo de todo el equipo que recorre el interior. Son las primeras operaciones del año de un grupo de profesionales que no descansa y que trabaja cada vez más en los hospitales de la periferia”.

