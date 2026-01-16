Dos sanjuaninos ganaron premios del Quini 6: ambos compraron el ticket en el mismo departamento

San Juan volvió a quedar marcada por la fortuna en el Quini 6. En el sorteo N° 3339, realizado este miércoles 29 de enero de 2026, dos apostadores sanjuaninos resultaron ganadores de importantes premios tras acertar cinco números en la modalidad Siempre Sale.

Cada uno de los afortunados se llevó $5.407.179, consolidando una doble alegría para la provincia y, en particular, para el departamento Capital, donde se vendieron ambos tickets ganadores.

Uno de los premios fue vendido en la Agencia capitalina N° 23, con la combinación 07 – 19 – 33 – 36 – 41, mientras que el segundo ticket ganador se comercializó en la Agencia N° 209, también ubicada en Capital, con los números 19 – 26 – 33 – 36 – 41.

Según informaron desde la Caja de Acción Social, los apostadores tienen tiempo hasta el próximo 29 de enero para acercarse a cobrar su premio.