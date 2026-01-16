viernes 16 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Esta semana

Dos sanjuaninos ganaron premios del Quini 6: ambos compraron el ticket en el mismo departamento

Cada uno de los afortunados obtuvo más de $5 millones por acertar cinco números de la modalidad Siempre Sale.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Dos sanjuaninos volvieron a ganar premios del Quini 6, esta semana.

Dos sanjuaninos volvieron a ganar premios del Quini 6, esta semana.

San Juan volvió a quedar marcada por la fortuna en el Quini 6. En el sorteo N° 3339, realizado este miércoles 29 de enero de 2026, dos apostadores sanjuaninos resultaron ganadores de importantes premios tras acertar cinco números en la modalidad Siempre Sale.

Lee además
Hugo Dragonetti, titular de Panedile, vuelve a escena en una licitación estratégica de Mendoza. Tiene un largo historial de obras emblemáticas en San Juan, como el dique Caracoles, Punta Negra y el aun no terminado Tambolar.
Obra pública

El "Señor de los diques" sanjuaninos, tras la segunda licitación millonaria vial del gobierno de Mendoza
los sanjuaninos, con duras caidas en jesus maria: el impactante video de un jinete en plena competencia
Preocupación

Los sanjuaninos, con duras caídas en Jesús María: el impactante video de un jinete en plena competencia

Cada uno de los afortunados se llevó $5.407.179, consolidando una doble alegría para la provincia y, en particular, para el departamento Capital, donde se vendieron ambos tickets ganadores.

Uno de los premios fue vendido en la Agencia capitalina N° 23, con la combinación 07 – 19 – 33 – 36 – 41, mientras que el segundo ticket ganador se comercializó en la Agencia N° 209, también ubicada en Capital, con los números 19 – 26 – 33 – 36 – 41.

image

Según informaron desde la Caja de Acción Social, los apostadores tienen tiempo hasta el próximo 29 de enero para acercarse a cobrar su premio.

Temas
Seguí leyendo

Crece la alarma por la inseguridad en Chile: San Juan pidió refuerzos y más acompañamiento para sus ciudadanos

El cambio, el dolor de cabeza de los sanjuaninos en La Serena: insólitamente, no hay pesos chilenos

Cómo es el Basta, el juego más pedido por los niños sanjuaninos para Navidad y los Reyes Magos

Lleva 40 años con diálisis, se hizo viral por un emotivo agradecimiento y ahora pide ayuda a los sanjuaninos

¡Alerta conductores sanjuaninos!: en Mendoza multan con $500.000 a quienes manejan tomando mate

Modernización del estado: más de 81 mil sanjuaninos se sumaron a CiDi en 2025

Un grupo de sanjuaninos hizo pasar un incómodo momento al equipo de Luzu: "Se pasaron unos pueblos"

Buscate: los sanjuaninos explotaron la playa en La Serena

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el santuario natural de barreal que combina senderos con cascadas, camping agreste y uno de los cielos mas lindos del mundo
Tiempo de verano en SJ

El santuario natural de Barreal que combina senderos con cascadas, camping agreste y uno de los cielos más lindos del mundo

Por Florencia García

Las Más Leídas

Hugo Dragonetti, titular de Panedile, vuelve a escena en una licitación estratégica de Mendoza. Tiene un largo historial de obras emblemáticas en San Juan, como el dique Caracoles, Punta Negra y el aun no terminado Tambolar.
Obra pública

El "Señor de los diques" sanjuaninos, tras la segunda licitación millonaria vial del gobierno de Mendoza

Quién es el joven brutalmente golpeado y el trasfondo que generó un cimbronazo en Bermejo
Caucete

Quién es el joven brutalmente golpeado y el trasfondo que generó un cimbronazo en Bermejo

Así quedó el auto Peugeot 208 en el que viajaban los tres jóvenes.
Caso Evelyn Esquivel

Lo que no se dijo del accidente de 25 de Mayo que dejó grave a una joven sanjuanina

Despertó la joven sanjuanina que protagonizó un vuelco en 25 de Mayo: qué se sabe sobre los otros ocupantes del auto
Alivio

Despertó la joven sanjuanina que protagonizó un vuelco en 25 de Mayo: qué se sabe sobre los otros ocupantes del auto

Vamos a perder la conducta: la ácida advertencia de uno de los detenidos por la persecución en la Circunvalación hacia la prensa
Flagrancia

"Vamos a perder la conducta": la ácida advertencia de uno de los detenidos por la persecución en la Circunvalación hacia la prensa

Te Puede Interesar

El santuario natural de Barreal que combina senderos con cascadas, camping agreste y uno de los cielos más lindos del mundo
Tiempo de verano en SJ

El santuario natural de Barreal que combina senderos con cascadas, camping agreste y uno de los cielos más lindos del mundo

Por Florencia García
Así quedó el auto Peugeot 208 en el que viajaban los tres jóvenes.
Caso Evelyn Esquivel

Lo que no se dijo del accidente de 25 de Mayo que dejó grave a una joven sanjuanina

El exgobernador Uñac con Sergio Ruiz y el exministro de Infraestructura, Julio Ortiz Andino. 
EXCLUSIVO

El expresidente de OSSE que aprobó los caños del primo de Uñac ahora es asesor del senador

Las atraparon in fraganti robando ropa interior en un comercio del centro
Mecheras

Las atraparon in fraganti robando ropa interior en un comercio del centro

Imagen ilustrativa 
UFI Norte

Investigan la muerte de una mujer encontrada sin vida en Jáchal: tenía moretones en el cuerpo