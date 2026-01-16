viernes 16 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Barrio Olivares de Natania

Video: así un motochorro le robó a una mujer en Rivadavia

El hecho ocurrió este viernes por la mañana en el Barrio Olivares de Natania. El robo quedó registrado por una cámara de seguridad y el delincuente escapó en moto tras arrebatarle la cartera a la víctima. Intervino personal policial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un hecho de inseguridad quedó registrado por cámaras de seguridad en Rivadavia. Este viernes, cerca de las 10:20 horas, una mujer fue víctima del robo de su cartera mientras caminaba por calle Leccino, en el Barrio Olivares de Natania.

Lee además
el tremendo porrazo de un ciclista en el tour del sol: el video
Impactante

El tremendo porrazo de un ciclista en el Tour del Sol: el video
video: asi ladrones se llevaron varios objetos robados de una casa en rawson
Barrio Suoes

Video: así ladrones se llevaron varios objetos robados de una casa en Rawson

Según se observa en el video -al que Tiempo de San Juan tuvo acceso-, el delincuente se movilizaba en una motocicleta y se detuvo para tener una breve conversación con la víctima. Segundos después, de manera sorpresiva, le arrebató la cartera, en la que -al menos- llevaba documentación personal, tarjetas y un teléfono celular.

Las imágenes muestran que, en medio de la desesperación, la mujer intentó atrapar al ladrón, aunque no logró evitar la huida. El motochorro vestía un chaleco reflector, remera turquesa, jean, casco negro y circulaba en una moto de color azul y negro.

Tras cometer el robo, el sujeto escapó en el vehículo por una vereda y luego tomó dirección hacia calle Meglioli, perdiéndose de vista en cuestión de segundos.

Luego del hecho, personal policial tomó intervención en el caso y trabaja con el registro fílmico para intentar identificar al autor del robo y avanzar con la investigación.

Temas
Seguí leyendo

Los sanjuaninos, con duras caídas en Jesús María: el impactante video de un jinete en plena competencia

Viralizan un video de una empresa proveedora minera tirando desechos en Calingasta: la firma dio su explicación

Video: así es el duro entrenamiento de Colapinto de cara al 2026

En un video, "Negro" Cortez agradeció a los hinchas de Alianza por la colecta: "Fue lo mejor que me pasó en la vida jugar en ese club"

Video: ladrones robaron casi $6.000.000 en mercadería de un negocio de Pocito

¡Se largó con todo! En video, así llovió en San Juan

Video: se tiró al agua en un peligroso lugar de Ullum y lo subió a las redes

Video: un voraz incendio sacudió a un conocido barrio de Capital

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Así quedó el auto Peugeot 208 en el que viajaban los tres jóvenes.
Caso Evelyn Esquivel

Lo que no se dijo del accidente de 25 de Mayo que dejó grave a una joven sanjuanina

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Así quedó el auto Peugeot 208 en el que viajaban los tres jóvenes.
Caso Evelyn Esquivel

Lo que no se dijo del accidente de 25 de Mayo que dejó grave a una joven sanjuanina

Quién es el joven brutalmente golpeado y el trasfondo que generó un cimbronazo en Bermejo
Caucete

Quién es el joven brutalmente golpeado y el trasfondo que generó un cimbronazo en Bermejo

Vamos a perder la conducta: la ácida advertencia a la prensa de uno de los detenidos por la persecución en la Circunvalación
Flagrancia

"Vamos a perder la conducta": la ácida advertencia a la prensa de uno de los detenidos por la persecución en la Circunvalación

Despertó la joven sanjuanina que protagonizó un vuelco en 25 de Mayo: qué se sabe sobre los otros ocupantes del auto
Alivio

Despertó la joven sanjuanina que protagonizó un vuelco en 25 de Mayo: qué se sabe sobre los otros ocupantes del auto

Se robaron una moto valuada en 50 millones de pesos en Concepción
Investigación

Se robaron una moto valuada en 50 millones de pesos en Concepción

Te Puede Interesar

Según la consultora privada Fundeg, los mayores aumentos en San Juan se concentraron en alimentos clave de la canasta básica, especialmente carnes y frutas, que tienen un fuerte impacto en el gasto mensual de las familias.
Medición privada de precios

En San Juan, el carrito pesa más: alimentos e inflación superaron la media nacional, según una consultora privada

Por Elizabeth Pérez
Video: así un motochorro le robó a una mujer en Rivadavia
Barrio Olivares de Natania

Video: así un motochorro le robó a una mujer en Rivadavia

Desvalijaron la casa de los padres de dos sanjuaninos olímpicos: Se llevaron hasta las herramientas de trabajo
En Rawson

Desvalijaron la casa de los padres de dos sanjuaninos olímpicos: "Se llevaron hasta las herramientas de trabajo"

El exgobernador Uñac con Sergio Ruiz y el exministro de Infraestructura, Julio Ortiz Andino. 
EXCLUSIVO

El expresidente de OSSE que aprobó los caños del primo de Uñac ahora es asesor del senador

Disfrutar del rafting en el río Jáchal es una de las mejores actividades que ofrece el verano en San Juan.
Tiempo de verano en SJ

Rafting en el Río Jáchal: la imperdible experiencia que entrelaza adrenalina e increíbles paisajes