Video: así un motochorro le robó a una mujer en Rivadavia

Un hecho de inseguridad quedó registrado por cámaras de seguridad en Rivadavia. Este viernes, cerca de las 10:20 horas, una mujer fue víctima del robo de su cartera mientras caminaba por calle Leccino, en el Barrio Olivares de Natania.

Según se observa en el video -al que Tiempo de San Juan tuvo acceso-, el delincuente se movilizaba en una motocicleta y se detuvo para tener una breve conversación con la víctima. Segundos después, de manera sorpresiva, le arrebató la cartera, en la que -al menos- llevaba documentación personal, tarjetas y un teléfono celular.

Las imágenes muestran que, en medio de la desesperación, la mujer intentó atrapar al ladrón, aunque no logró evitar la huida. El motochorro vestía un chaleco reflector, remera turquesa, jean, casco negro y circulaba en una moto de color azul y negro.

Tras cometer el robo, el sujeto escapó en el vehículo por una vereda y luego tomó dirección hacia calle Meglioli, perdiéndose de vista en cuestión de segundos.

Luego del hecho, personal policial tomó intervención en el caso y trabaja con el registro fílmico para intentar identificar al autor del robo y avanzar con la investigación.