Viralizan un video de una empresa proveedora minera tirando desechos en Calingasta: la firma dio su explicación

Un video que comenzó a circular con fuerza en redes sociales generó preocupación en Villa Calingasta al mostrar lo que aparentaba ser el vertido de desechos líquidos por parte de una empresa minera en una zona habitada. Las imágenes fueron registradas por un vecino, quien filmó la situación y expresó su indignación por lo ocurrido.

“Están tirando todos los líquidos cloacales en mi casa. Parece que se han olvidado de que vive gente acá. Una vergüenza”, dijo el hombre que grabó el video, cuya identidad no fue dada a conocer. El material se viralizó rápidamente y encendió el debate en la comunidad sobre el impacto ambiental y el accionar de las empresas que operan en la zona.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2011160633312755975&partner=&hide_thread=false Viralizan un video de una empresa minera tirando desechos en Calingasta: la firma dio su explicación pic.twitter.com/5YmbhD93jg — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) January 13, 2026

Ante la repercusión pública, la firma involucrada, FRAM SRL, emitió este martes un comunicado oficial en el que brindó su versión de los hechos y aseguró que se trató de un incidente operativo accidental, ya contenido, y que ya iniciaron tareas de remediación.

Según informó la empresa, el episodio ocurrió el lunes 12 de enero, cuando una camioneta de su flota regresaba de prestar servicios en la zona de Puentes para la firma Zlato. Indicaron que la unidad había realizado previamente la descarga total y reglamentaria de residuos en tanques autorizados y que luego se trasladó al predio que la empresa posee en Calingasta para tareas de limpieza técnica y mantenimiento.

Desde FRAM SRL explicaron que, durante ese procedimiento, se detectó una obstrucción en la manguera de succión y que, al intentar liberarla, se produjo el vertido accidental de líquido remanente que quedaba en el conducto y del agua de la bandeja de contención. Afirmaron que “bajo ningún concepto se realizó un vaciado del tanque en el predio”, y remarcaron que no se trató de una descarga deliberada.

En el comunicado, la empresa asumió la responsabilidad por el incidente e informó que parte de su equipo técnico ya se encuentra trabajando en el lugar para llevar adelante tareas inmediatas de remediación del suelo y saneamiento del área afectada.

En ese marco, Franco Lazzaro, responsable de FRAM SRL, expresó que la prioridad de la firma es “el bienestar de los vecinos y el respeto por la licencia social que las empresas mineras y la comunidad nos confían”. Además, aseguró que buscan explicar lo sucedido y hacerse cargo de la remediación, entendiendo la preocupación de los habitantes de la zona.

Finalmente, desde la empresa indicaron que continuarán informando sobre el avance de las tareas y que quedan a disposición tanto de las autoridades como de la comunidad de Calingasta para brindar las explicaciones adicionales que sean necesarias.