lunes 5 de enero 2026

Espantados: descansaban en el Parque de Mayo y fueron sorprendidos por tres ratas

La mujer estaba junto a su familia en los primeros minutos de este lunes, en el espacio verde capitalino, cuando capturó la imagen.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una familia fue sorprendida por tres ratas en el Parque de Mayo.

Un momento de asco y temor sacudió a una familia sanjuanina que disfrutaba de un rato de descanso en el Parque de Mayo durante los primeros minutos de este lunes. Mientras descansaban sobre el césped, advirtieron la presencia de tres ratas que corrían por el lugar.

“Estábamos en el parque alrededor de la 1:20 y vimos las tres ratas”, comentó la lectora que vivió el episodio y decidió captarlo en un video que compartió con Tiempo de San Juan.

En las imágenes se puede ver cómo los roedores se mueven por el pasto, corriendo de un árbol a otro. La mujer agregó que “también se ubicaron en la zona donde está el tradicional trencito en el que juegan los niños”.

Cabe destacar que, en la zona, tanto la Municipalidad de la Capital como la Dirección de Espacios Verdes de la provincia informan de manera constante que realizan campañas de desratización y desinsectación para evitar la presencia de este tipo de plagas. Sin embargo, la basura que deja la gente y la forestación del área contribuyen a que este tipo de situaciones continúe ocurriendo.

