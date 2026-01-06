Video: los Reyes Magos llegaron en paracaídas, pero Gaspar se accidentó y tuvo que ser hospitalizado

La tradicional celebración de los Reyes Magos en Pergamino quedó marcada por una postal inesperada: uno de los paracaidistas, que representaba a Gaspar, terminó en el hospital tras un accidentado aterrizaje en el Parque Belgrano .

El hecho ocurrió durante el acto central, cuando tres paracaidistas descendieron ante una multitud que aguardaba el arribo de los personajes. Los dos primeros lograron aterrizar sin contratiempos, pero el tercero perdió el control en la maniobra final y debió realizar una brusca acción para evitar golpear al público que observaba la escena.

El impacto sorprendió a las familias presentes, algunas de las cuales se acercaron rápidamente a prestar ayuda, mientras otros asistentes dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia. El accidentado, un hombre de 44 años de la ciudad de Lincoln, fue atendido por personal del SAME y trasladado en una camilla hasta el Hospital San José a través de un cordón sanitario dispuesto por las fuerzas de seguridad y los colaboradores del evento.

De acuerdo con el parte médico al que accedió el medio local Primera Plana, el paciente ingresó con un traumatismo de cadera derecha y se encontraba estable tras los primeros estudios. El hospital informó que se le practicaron estudios por imágenes para precisar el alcance de la lesión y descartar una fractura, posibilidad que hasta el momento no se había confirmado de manera oficial.

A la espera de un parte definitivo, se dispuso que el hombre fuera derivado al Hospital Municipal de Lincoln para continuar allí su recuperación, siguiendo los protocolos habituales y en función de su evolución clínica.

En medio de la conmoción, la organización y testigos salieron al cruce de versiones difundidas en redes sociales, aclarando que no hubo ninguna camioneta involucrada ni se produjo una caída posterior al aterrizaje, como se había especulado en algunos mensajes. El único incidente se produjo durante la maniobra de descenso, en un contexto que exige un margen de frenado amplio y con cierto nivel de riesgo inherente.

La intervención de los servicios de emergencia fue rápida y eficaz, permitiendo la atención inmediata del herido. Además, La Opinión Online subrayó el reconocimiento que recibió el paracaidista por priorizar la seguridad del público, al elegir impactar el cuerpo contra el suelo antes que poner en peligro a los asistentes.

La presencia de los Reyes Magos en el Parque Belgrano constituye un clásico de la agenda anual en Pergamino. El evento, que suele reunir a numerosas familias, incluyó este año el tradicional salto en paracaídas y concluyó con la llegada de los personajes a la Iglesia Merced.