martes 6 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Festejo accidentado

Video: los Reyes Magos llegaron en paracaídas, pero Gaspar se accidentó y tuvo que ser hospitalizado

Los otros "Reyes" lograron aterrizar sin contratiempos, pero el tercero perdió el control en la maniobra final y debió realizar una brusca acción para evitar golpear al público que observaba la escena.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La tradicional celebración de los Reyes Magos en Pergamino quedó marcada por una postal inesperada: uno de los paracaidistas, que representaba a Gaspar, terminó en el hospital tras un accidentado aterrizaje en el Parque Belgrano.

Lee además
video: blondel le propuso casamiento a morena beltran ¡y esta fue la respuesta de la periodista!
Puro amor

Video: Blondel le propuso casamiento a Morena Beltrán ¡y esta fue la respuesta de la periodista!
video: choco a una moto en rivadavia, se quejo del dano del auto y escapo
Impactante

Video: chocó a una moto en Rivadavia, se quejó del daño del auto y escapó

El hecho ocurrió durante el acto central, cuando tres paracaidistas descendieron ante una multitud que aguardaba el arribo de los personajes. Los dos primeros lograron aterrizar sin contratiempos, pero el tercero perdió el control en la maniobra final y debió realizar una brusca acción para evitar golpear al público que observaba la escena.

El impacto sorprendió a las familias presentes, algunas de las cuales se acercaron rápidamente a prestar ayuda, mientras otros asistentes dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia. El accidentado, un hombre de 44 años de la ciudad de Lincoln, fue atendido por personal del SAME y trasladado en una camilla hasta el Hospital San José a través de un cordón sanitario dispuesto por las fuerzas de seguridad y los colaboradores del evento.

De acuerdo con el parte médico al que accedió el medio local Primera Plana, el paciente ingresó con un traumatismo de cadera derecha y se encontraba estable tras los primeros estudios. El hospital informó que se le practicaron estudios por imágenes para precisar el alcance de la lesión y descartar una fractura, posibilidad que hasta el momento no se había confirmado de manera oficial.

A la espera de un parte definitivo, se dispuso que el hombre fuera derivado al Hospital Municipal de Lincoln para continuar allí su recuperación, siguiendo los protocolos habituales y en función de su evolución clínica.

En medio de la conmoción, la organización y testigos salieron al cruce de versiones difundidas en redes sociales, aclarando que no hubo ninguna camioneta involucrada ni se produjo una caída posterior al aterrizaje, como se había especulado en algunos mensajes. El único incidente se produjo durante la maniobra de descenso, en un contexto que exige un margen de frenado amplio y con cierto nivel de riesgo inherente.

La intervención de los servicios de emergencia fue rápida y eficaz, permitiendo la atención inmediata del herido. Además, La Opinión Online subrayó el reconocimiento que recibió el paracaidista por priorizar la seguridad del público, al elegir impactar el cuerpo contra el suelo antes que poner en peligro a los asistentes.

La presencia de los Reyes Magos en el Parque Belgrano constituye un clásico de la agenda anual en Pergamino. El evento, que suele reunir a numerosas familias, incluyó este año el tradicional salto en paracaídas y concluyó con la llegada de los personajes a la Iglesia Merced.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "La tradicional celebración de los Reyes Magos en Pergamino quedó marcada por una postal inesperada: uno de los paracaidistas, que representaba a Gaspar, terminó en el hospital tras un accidentado aterrizaje en el Parque Belgrano. El hecho ocurrió durante el acto central, cuando tres paracaidistas descendieron ante una multitud que aguardaba el arribo de los personajes. Los dos primeros lograron aterrizar sin contratiempos, pero el tercero perdió el control en la maniobra final y debió realizar una brusca acción para evitar golpear al público que observaba la escena. Más info en @tiempodesanjuan #paracaidas #reyesmagos #videoviral #tiempodesanjuan"
View this post on Instagram

Temas
Seguí leyendo

Espantados: descansaban en el Parque de Mayo y fueron sorprendidos por tres ratas

El video nunca visto de Maradona en un partido de básquet a beneficio: sus deslumbrantes jugadas

Video: sorpresa por las nuevas unidades sustentables de la Red Tulum que ya circulan en San Juan

Robó un celular en una zapatería del centro sanjuanino y quedó filmado: así fue el momento

Pánico en México por un fuerte temblor: en video, así se movió el Ángel de la Independencia

Difundieron un video que muestra el comienzo del trágico incendio en el bar de Suiza

Video: con sanjuaninos presentes, una multitud festejó el Año Nuevo en La Serena

"No te voy a hablar nada, pelo...": el video de una mujer insultando a un periodista en medio de un test de alcoholemia

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El mate fue la excusa que utilizó un hombre para ejercer violencia de género sobre su esposa.
Violencia de género

Aberrante: se enojó con su esposa por cómo le cebó un mate, la golpeó con un rebenque y la amenazó de muerte

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Murió el hombre al que le dispararon en Pocito en medio de una violenta gresca
Lamentable noticia

Murió el hombre al que le dispararon en Pocito en medio de una violenta gresca

El camino de San Juan a La Serena, un Dakar del lado chileno
Tiempo en Chile

El camino de San Juan a La Serena, un Dakar del lado chileno

Imagen ilustrativa.
Pronóstico

¡Prendele el aire a los Reyes Magos! Así estará el tiempo en San Juan durante este martes

Imagen ilustrativa
Por descuidado

Le robaron la pistola a un policía mientras dormía con su novia en Caucete

Imagen ilustrativa
Ataque nocturno

Ladrones dejaron sin iluminación a una conocida escuela de Rivadavia

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Fraudes virtuales

Crecen las estafas millonarias con falsos descuentos e inversiones en YPF y una conocida tarjeta

Por Redacción Tiempo de San Juan
La trastienda de los cambios en el Gabinete de Capital
Movimientos

La trastienda de los cambios en el Gabinete de Capital

Por la ola de robos en Chile, ¿cayó la demanda de los tours de compras?: las versiones dispares de referentes en San Juan
Repercusiones

Por la ola de robos en Chile, ¿cayó la demanda de los tours de compras?: las versiones dispares de referentes en San Juan

Quién es el polémico exintendente que actuará con su grupo folklórico en la Fiesta de la Semilla y la Manzana
Con la guitarra en mano

Quién es el polémico exintendente que actuará con su grupo folklórico en la Fiesta de la Semilla y la Manzana

Los propietarios del local reparaban y reforzaban la puerta por donde entraron los ladrones.
Ataque a comercio

Se llevaron $1.500.000 en prendas de vestir de una tienda de Chimbas