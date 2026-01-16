viernes 16 de enero 2026

Semifinal

Unión y la primera batalla ante los mendocinos: todo lo que hay que saber del cruce en el 12 de Octubre

El Azul abre esta noche la semifinal del Regional Amateur frente a FADEP, con la obligación y el deseo de dar el golpe inicial en casa. Entradas, disposiciones y detalles del duelo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
whatsapp-image-2026-01-11-at-75112-pm

Unión encara un partido decisivo. Desde las 21:45, el equipo de Villa Krause recibirá en el 12 de Octubre a FADEP de Mendoza en el primer choque de la semifinal del Torneo Regional Amateur, un paso clave en la búsqueda del ascenso al Federal A.

El conjunto dirigido por Juan Colarte llega motivado después de eliminar a Atlético Peñaflor y apuesta a hacerse fuerte ante su gente para viajar con ventaja a la revancha en tierras mendocinas.

Entradas, horarios y disposiciones especiales

Unión informó las medidas organizativas para este encuentro, en el que se espera una gran convocatoria:

Banderas: por disposición policial, podrán colgarse únicamente hasta las 17 horas.

Apertura de boleterías: desde las 19 horas.

Popular: $15.000

Platea: $20.000

Niños (6 a 12) y personas con discapacidad con seguro: $10.000

Socios: retiro de entradas en boleterías.

Tribuna Este (calle Elizondo): estará habilitada y contará con servicio de baño.

Arbitraje confirmado

El partido será controlado por Leandro Domínguez, acompañado por Lautaro Tuninetti Araoz y Mario Oyola como asistentes. El cuarto árbitro designado es Federico Valle.

Cómo llegan

Unión se metió entre los cuatro mejores tras vencer 2-0 a Atlético Peñaflor en la ida y empatar 2-2 en la vuelta. FADEP llega firme luego de eliminar a Atlético Argentino con un 1-0 inicial y un 3-1 contundente en el segundo encuentro.

Con un estadio que promete explotar y el sueño del ascenso cada vez más cerca, Unión inicia esta noche la primera batalla ante los mendocinos, decidido a hacer valer la localía y dar el primer golpe de la serie.

