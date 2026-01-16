viernes 16 de enero 2026

Investigación

Peritarán en Córdoba los restos humanos encontrados en Albardón

Los estudios buscarán establecer cuánto tiempo llevaban los huesos en el lugar y si es posible identificar al hombre al que pertenecían.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La causa que investiga el hallazgo de un cráneo y otros restos óseos humanos en un basural del departamento Albardón tuvo un avance significativo. Tras más de una semana desde que se produjo el descubrimiento, fuentes judiciales confirmaron que el material será trasladado a la provincia de Córdoba, donde será sometido a peritajes antropológicos específicos, ya que en San Juan no se dispone del equipamiento técnico necesario para ese tipo de estudios.

Con estas pericias se busca profundizar la investigación y obtener información clave para el expediente. Los análisis apuntan a determinar la antigüedad de los restos encontrados y a establecer si existen elementos que permitan identificar a la persona fallecida, aspectos que serán determinantes para orientar los próximos pasos de la causa.

En el marco de las primeras evaluaciones realizadas en San Juan, se determinó que el cráneo pertenece a un hombre mayor de edad y que no sería de data reciente, aunque no fue posible precisar con exactitud la antigüedad de los restos. Además, algunos fragmentos óseos hallados presentan un importante deterioro, lo que dificultó las pericias iniciales.

Por el momento, la causa continúa bajo investigación y no se descarta ninguna hipótesis. Los resultados de los estudios que se realizarán en Córdoba serán clave para esclarecer el origen de los restos y determinar si existe o no un hecho delictivo vinculado al hallazgo.

