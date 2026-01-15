jueves 15 de enero 2026

Tiempo en Chile

El Puerto de Coquimbo y sus delicias imperdibles para los paladares más aventureros

En un recorrido por el mercado que ofrece gran variedad de pescado fresco y diversos frutos de mar, el equipo de enviados especiales probó las propuestas más atractivas y habló con puesteros y pescadores, protagonistas de un universo que pareciera nunca detenerse.

Por Luz Ochoa
Uno de los más antiguos de Chile junto al de Valparaíso, el Puerto de Coquimbo resulta una de experiencia necesaria para aquellos que disfrutan de los frutos del mar y que hallan sentido a su viaje a la costa cuando su paladar se encuentra con ellos. Es que el mercado, aunque de un modo particular, ofrece toda la variedad, lo más fresco y al mejor precio.

Es por ello que el equipo de Tiempo, que se instaló en La Serena pero que recorrió unos 22 minutos por la Avenida del Mar, hizo su parada imperdible en el puerto, donde la actividad no parece frenar y un universo entero convive entre los barcos, la caleta y los puestos.

Embed - Degustación, recorrido y precios: todo lo que tenés que saber del Puerto de Coquimbo

Como si se estuviera en una feria de verduras y frutas, el paseo por el puerto se convierte en una aventura en la que los comerciantes se pelean por ofrecer su mercadería a los clientes. Algunos invitan a sus restaurantes familiares para sentarse y degustar lo que sacaron del mar, mientras que otros proponen los pescados limpios para ser cocinados de la forma que los compradores prefieran.

Además de esas opciones, quizás más tentadoras, están la porciones listas para llevar y comer al paso. El ceviche de reineta, de palometa y de camarones, con una leche de tigre especialmente preparada, son los productos más consumidos por los visitantes y a tan solo por sumas de entre 2000 y 3000 pesos chilenos.

Es que a pesar del desorden, de la mezcla de olores y de la disputa entre los puestos por sus potenciales compradores, los costos de la comida en el puerto son menores a los tradicionales resto ubicados al costado de la playa, tanto en Peñuelas (camino a Coquimbo) como en La Serena.

Con la presencia de los enviados especiales, los vendedores aprovecharon la oportunidad para mostrar el fruto de su esfuerzo y de contarle al mundo que su trabajo es un estilo de vida, pues sus días arrancan temprano recibiendo la materia prima para luego ponerla a la venta y terminan tarde, cuando las persianas del mercado bajan.

Jaiba, blanquillo, ostras y pulpo son de los productos más requeridos por el público que se divide entre los representantes de restaurantes y los particulares, que eligen su momento en la semana para conseguir lo mejor para sus platos.

