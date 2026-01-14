miércoles 14 de enero 2026

Tiempo en Chile

Arena y mar, la combinación perfecta que cautiva a los sanjuaninos en La Serena

Con una fuerte presencia de los nuestros en la zona de Cuatro Esquinas, la playa se vio invadida por los turistas que disfrutan de la temporada de verano 2026 en la costa chilena. Mate, alguna que otra cervecita, tejo y fútbol son parte de la diversión.

Por Luz Ochoa
La Serena se convirtió en la segunda casa de los sanjuaninos que llegaron en un gran número y, cómo era de esperar, desembarcaron en la playa para vivir a pleno la temporada de verano 2026 en la costa chilena. Allí se puede observar cómo familias enteras disfrutan del mar y la arena, mientras el sol juega a las escondidas con las nubes durante las primeras horas de la tarde, típico del clima local.

Con heladeritas, sombrillas y reposeras a cuestas, los turistas arman su base de operaciones cerca del agua. Los más valientes son los que van directo a las olas, mientras que el resto prefiere sentir el calor y aclimatarse. Son estos últimos los que se tientan con las frutillas bañadas en chocolate o las ensaladas de fruta que marchan por las cercanías.

Es que son los que ven pasar a las decenas de vendedores ambulantes que ofrecen desde postres (por sumas de entre 1000 y 1500 pesos chilenos) hasta elementos de playa para entretener a chicos y grandes (que cuestan entre 6000 a 8000 pesos chilenos). Es así que las pelotas de voley y el set de pelota paleta son los juegos más requeridos.

Muchos protagonistas del búscate de Tiempo, que recorre el borde costero con enviados especiales, el grueso de los sanjuaninos se concentra en la zona de Cuatro Esquinas. Sin embargo, la presencia de nuestros paisanos se extiende por toda Avenida del Mar -incluso hasta la zona de Peñuelas- y los más aventureros, que cruzaron la Cordillera en vehículo, se animan a viajar hacia otras playas. Es por ello que Totoralillo, Guanaqueros y Tongoy son las playas elegidas por muchos que buscan una escenografía más caribeña y con menos gente en los alrededores. También Morrillos es otro de los destinos visitados, aunque todas esas playas están a 30 y 40 minutos de distancia, sin contar el taco (tránsito) que también resulta un desafío.

Además de la propuesta gastronómica playera, que incluye platos calientes como el roll de sushi, están presentes los tradicionales como el pan de nata, el cuchufli y el barquillo. No obstante, muchos sanjuaninos van preparados para pasar la tarde entera y, por tanto, de sus conservadoras podrían sacar hasta un lechón asado. Su despliegue se puede ver de lejos, ya que parecieran haber llevado su casa hasta la playa. Sillas, mesas, carpas y lonas son parte de su puesta.

Con guardavidas custodiando en todo momento, el mar se presenta calmo y por tanto el disfrute para los visitantes es total, pues no solo se deleitan con las olas y los juegos de playa, si no que también se transforman en el público de artistas locales que recorren la costa para entretener. Con pequeños shows a la gorra, son responsables de las risas de las familias y grupos de amigos que disfrutan del sol y la arena. Ese fue el caso del rapero con el que se topó el equipo de Tiempo, que con un parlante a cuestas y un micrófono como herramienta, se valió del humor y el sarcasmo para realizar una improvisación que dejó encantado a todo mundo.

Sin más que hacer que gozar de la naturaleza, los sanjuaninos aprovechan al máximo de sus vacaciones en el país vecino que los recibió con los brazos abiertos y que los devolverá, de seguro, con un buen bronceado.

