Yuyos iglesianos: uno por uno, la farmacia natural que habita en la Cordillera y está al alcance de la mano

En las áridas pero generosas tierras de la cordillera de Iglesia, la naturaleza ha desperdigado tesoros para la salud. Un relevamiento de saberes populares ha identificado más de 50 variedades de hierbas medicinales llamados coloquialmente ‘yuyos’- que crecen de forma silvestre en los cerros y valles de la zona. Hoy, este conocimiento ancestral espera a los visitantes en el Nodo Turístico de Pismanta, donde la comunidad local ofrece estas plantas a un precio súper accesible.

Tiempo en Chile Arena y mar, la combinación perfecta que cautiva a los sanjuaninos en La Serena

Para la tradición iglesiana -y otras que hay en San Juan-, la medicina no viene en frascos, sino en ramas y hojas. La forma predilecta de consumo es la infusión, dejando que el agua caliente extraiga la esencia de la planta, aunque la gran mayoría prefiere incorporarlas directamente al mate diario para aprovechar sus beneficios de forma constante.

image

La diversidad de la cordillera: para cada mal, una hierba

El catálogo disponible en Pismanta refleja un abanico generoso de posibilidades. Entre las más de 50 especies documentadas, existen soluciones para prácticamente cualquier dolencia física o espiritual. Algunos ejemplos, los siguientes:

Para el sistema digestivo: El Boldo en hojas es el aliado principal contra el estreñimiento y para depurar el hígado. Se suman el Té de burro, la Nencia y la Muña, esta última también utilizada por su capacidad expectorante. Para casos de empacho o indigestión, el Paico y el Incayuyo son fundamentales.

Afecciones respiratorias: La Viravira, el Poleo y la Chachacoma son esenciales para combatir la tos, el asma y el "mal de altura" o puna.

Dolores y articulaciones: La Jarilla y el Romero se destacan para aliviar dolores de huesos y musculares. El Palo azul es muy buscado para combatir el reumatismo y la artritis.

Bienestar emocional: Para calmar los nervios y combatir el insomnio, la cordillera ofrece Azahar de naranjo, Valeriana, Tilo y Melisa.

La cultura local cree que la salud física va de la mano de la espiritual. Por ello, el listado incluye plantas como la Hierbabuena, utilizada para protegerse de "gualichos" y envidias, la Contrayerba, que ayuda a expulsar energías densas, y el Sahumerio, empleado tradicionalmente para la limpieza de negatividades en el hogar.

image

La comercialización de estas hierbas a $2.500 la bolsita en el Nodo Turístico no solo facilita el acceso a remedios naturales, sino que también sostiene la economía de las familias que las recolectan.

El catálogo completo de los yuyos con sus propiedades