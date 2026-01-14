Yuyos iglesianos: uno por uno, la farmacia natural que habita en la Cordillera y está al alcance de la mano

La cordillera iglesiana alberga yuyos con variopintas propiedades medicinales.
En las áridas pero generosas tierras de la cordillera de Iglesia, la naturaleza ha desperdigado tesoros para la salud. Un relevamiento de saberes populares ha identificado más de 50 variedades de hierbas medicinales llamados coloquialmente ‘yuyos’- que crecen de forma silvestre en los cerros y valles de la zona. Hoy, este conocimiento ancestral espera a los visitantes en el Nodo Turístico de Pismanta, donde la comunidad local ofrece estas plantas a un precio súper accesible.
Para la tradición iglesiana -y otras que hay en San Juan-, la medicina no viene en frascos, sino en ramas y hojas. La forma predilecta de consumo es la infusión, dejando que el agua caliente extraiga la esencia de la planta, aunque la gran mayoría prefiere incorporarlas directamente al mate diario para aprovechar sus beneficios de forma constante.
La diversidad de la cordillera: para cada mal, una hierba
El catálogo disponible en Pismanta refleja un abanico generoso de posibilidades. Entre las más de 50 especies documentadas, existen soluciones para prácticamente cualquier dolencia física o espiritual. Algunos ejemplos, los siguientes:
Para el sistema digestivo: El Boldo en hojas es el aliado principal contra el estreñimiento y para depurar el hígado. Se suman el Té de burro, la Nencia y la Muña, esta última también utilizada por su capacidad expectorante. Para casos de empacho o indigestión, el Paico y el Incayuyo son fundamentales.
Afecciones respiratorias: La Viravira, el Poleo y la Chachacoma son esenciales para combatir la tos, el asma y el "mal de altura" o puna.
Dolores y articulaciones: La Jarilla y el Romero se destacan para aliviar dolores de huesos y musculares. El Palo azul es muy buscado para combatir el reumatismo y la artritis.
Bienestar emocional: Para calmar los nervios y combatir el insomnio, la cordillera ofrece Azahar de naranjo, Valeriana, Tilo y Melisa.
La cultura local cree que la salud física va de la mano de la espiritual. Por ello, el listado incluye plantas como la Hierbabuena, utilizada para protegerse de "gualichos" y envidias, la Contrayerba, que ayuda a expulsar energías densas, y el Sahumerio, empleado tradicionalmente para la limpieza de negatividades en el hogar.
La comercialización de estas hierbas a $2.500 la bolsita en el Nodo Turístico no solo facilita el acceso a remedios naturales, sino que también sostiene la economía de las familias que las recolectan.
El catálogo completo de los yuyos con sus propiedades
Ajenjo: para la indigestión y antiinflamatorio para el reumatismo.
Albahaca: para dolor de estómago, indigestiones, para combatir infecciones del organismo, antibacteriana, catarros, herpes, antibiótica, fiebre, estrés y dolor de cabeza.
Alcanfor de jardín: para el corazón, nervios, para la digestión y expectorante.
Alta misa: para picaduras de insectos e intoxicaciones.
Azahar de naranjo: para los nervios y ansiedad, diarrea, sedante, combate cólicos menstruales, insomnio y el dolor de cabeza.
Boldo de la cordillera: antiinflamatorias y para los riñones.
Boldo en hojas: para tratar el estreñimiento, dolencias digestivas, antiséptico, analgésico y depura el hígado.
Burro: digestivo.
Carqueja: diurético natural para bajar de peso, tiene propiedades antirreumáticas, antiespasmódicas, antisépticas, para la gastritis y cólicos hepáticos.
Cedrón: para el sistema digestivo, antiespasmódico, calma nervios, diarrea, repele insectos, para dolores externos, acné y para la salud del cabello.
Chachacoma: para la puna o mal de altura, para el cansancio, asma, bronquitis, tos convulsa, tónica para el corazón, para dolor de cabeza y aire, en menstruaciones dolorosas.
Cola de caballo: para curar heridas, para evitar anemia, para úlceras, piedras del riñón, inflamación y elimina el exceso de líquidos, adelgazamiento, evita canas, calvicie y caspa.
Contrayerba: elimina negatividades, expulsa energías densas y transforma ambientes cargados.
Espina colorada: para la digestión, cólicos hepáticos, cirrosis, reuma, problemas del hígado, disuelve cálculos en la vesícula, diurético y elimina ácido úrico en la sangre.
Granadilla de cordillera: para circulación de la sangre.
Hierba del ciervo: depurativa de sangre, para cólicos, antiespasmódica y diurética.
Hierba del soldado: para el hígado e intestino.
Hierba mota: para la diabetes, sedante y antiespasmódico.
Hierbabuena: para protegerse de los maleficios y envidia, atrae prosperidad económica, sirve adelgazar, hacer la digestión, problemas respiratorios, dolor de cabeza, constipados, dolor menstrual, mal aliento, irritaciones cutáneas y calma la ansiedad.
Incayuyo: laxante natural, digestivo, para el empacho y sedante.
Jarilla: para dolor de huesos, pasmo y para los golpes.
Lavanda: antiespasmódica, antibacteriana, antiséptica, para infecciones de la piel y heridas cutáneas.
Malva: para la bronquitis, para el dolor de garganta, para el insomnio, dolor de cabeza, para la diarrea, para dolencias del aparato urinario, para artritis, reuma, obesidad y alergias.
Manzanilla: ayuda una buena digestión, calma y reduce la ansiedad, disminuye el estrés, ayuda a controlar la diabetes, trata heridas, impurezas de la piel y alivia dolores menstruales.
Marancel: para las afecciones del pecho, para dolores de fracturas de hueso, contra la puna o mal de altura y dolor de intestino.
Matico: gastritis, heridas antihemorrágico, diarrea, náuseas, dolor de estómago, vomito, tos, bronquitis, neumonía e infecciones urinarias.
Melisa: planta relajante y tonificante del sistema nervioso para tratar la ansiedad, la depresión, la tensión nerviosa, los malestares digestivos, para el insomnio, dolores de cabeza, contra paperas, la varicela y el herpes labial.
Menta: mejora la digestión, alivia dolores de cabeza, trata gripe y resfriados, elimina hongos de piel y uñas, quita el mal aliento y mejora la circulación de la sangre.
Muña: para la gastritis, diurética, expectorante, para la vista, fortalece los huesos, afecciones estomacales e intestinales, parásitos, antiespasmódico, para diarreas y afrodisiaco.
Nencia: para el dolor de estómago, hígado, vesícula, estreñimiento y cólicos.
Orégano: bueno para el sistema digestivo, para tratar catarros y dolores de garganta, antiinflamatorio, gran antioxidante, lucha contra las bacterias, dolor menstrual, dolor de oído, bronquitis, dolores musculares, dolor de muelas, dolor de cabeza y trastornos de las vías urinarias.
Paico: para diarreas, empacho, dolor de estómago, indigestión, estreñimiento, cólicos intestinales y regulariza menstruación.
Palo azul: ayuda a prevenir los cólicos renales y hepáticos, diurético natural para adelgazar, elimina el líquido sobrante del cuerpo, desinflamatorio, frena la diarrea, alivia dolores articulares (reumatismo, artritis), combate infección de vías urinarias y controla colesterol.
Pata de pajarito: para hacer baños a niños pequeños para que puedan caminar.
Poleo: para resfrió, neumonía, problemas respiratorios, dolor de estómago, intestino e hígado.
Quinchamalia: para úlceras, para afecciones hepáticas, se emplea en la cicatrización de heridas externas, para el hígado, cálculos biliares, diurético, elimina arenillas y cálculos renales.
Romero: previene el cáncer y el Alzheimer, para tratamiento de dolores musculares, caída de cabello, uñas frágiles, mal aliento, problemas digestivos, para adelgazar y perder peso, reduce el colesterol y ácido úrico.
Ruda: digestivo, antiespasmódica, para dolores menstruales, dolor de cabeza, sedante, circulatoria ya normaliza el flujo sanguíneo.
Sacansa: para riñones, cistitis y para la próstata.
Sahumerio: para limpieza del hogar, negatividades y malas vibras.
Salvia blanca: antinflamatorio, antiséptico, para limpiar heridas leves de la piel, antiespasmódica y se puede usar como enjuague bucal contra gingivitis.
Sanalotodo: digestivo.
Sarsa parrilla: excelente depurativo de la sangre, aumenta emisión de orina, alivia dolores reumáticos y la gota.
Semilla de lino: bueno para el estreñimiento.
Sen: planta laxante, estreñimiento y problemas de digestión.
Tilo: antiespasmódico, relaja los músculos y alivia el estrés, sedante baja la presión sanguínea, para estados gripales y para dolor de cabeza.
Tomillo: para tratar afecciones respiratorias y problemas digestivos.
Topasaire: se utiliza para el dolor de cabeza, contra la caspa y caída de cabello.
Valeriana: tranquilizante, anticonvulsionante, dolor de cabeza, contra nervios en el estómago, antiespasmódica y contra el dolor menstrual.
Vira vira: para la tos, problemas bronquiales, gripe, resfrío, depurativo, para inflamación de próstata, para fiebre, alergias y asma, digestiva y para heridas.
Yareta: colesterol, pediculosis, depura la sangre, orina y combate la diabetes.