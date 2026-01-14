En un año recuperaron en San Juan 9.500 kilos de plástico de envases vacíos de fitosanitarios: el objetivo

n el marco de una estrategia orientada a reducir riesgos ambientales y sanitarios en el sector agrícola, durante 2025 se recuperaron en San Juan más de 9.500 kilos de envases plásticos vacíos de fitosanitarios.

En el marco de una estrategia orientada a reducir riesgos ambientales y sanitarios en el sector agrícola, durante 2025 se recuperaron en San Juan más de 9.500 kilos de envases plásticos vacíos de fitosanitarios. El dato surge del balance anual presentado por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, a través de la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria.

El resultado fue posible gracias a las Jornadas de Recepción de Envases Vacíos de Fitosanitarios, desarrolladas en articulación con el Programa Campo Limpio. A lo largo del año se llevaron adelante diez campañas que permitieron recolectar un total de 9.530 kilogramos de plástico, consolidando un esquema de trabajo conjunto entre el sector público y el privado.

Desde la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos destacaron que el principal objetivo de estas acciones es disminuir los riesgos de intoxicación y contaminación que pueden derivarse del uso inadecuado de plaguicidas, al tiempo que se promueve una gestión responsable de los residuos generados por la actividad agrícola. En ese sentido, subrayaron el compromiso sostenido de productores y empresas locales que participaron activamente de las jornadas.

El balance positivo se ve reforzado por el avance en la construcción del Centro de Acopio de Pocito, una obra que se encuentra próxima a finalizarse y que representa un logro concreto alcanzado con la participación de los distintos actores de la cadena productiva. Desde el área provincial agradecieron especialmente a quienes se sumaron a la iniciativa y acompañaron el proceso durante todo el año.

El programa no se limita únicamente al retiro de los envases del campo. Uno de sus ejes centrales es la reincorporación del material recuperado a la economía circular. Los plásticos recolectados son sometidos a procesos específicos que permiten transformarlos en nuevos productos útiles, evitando prácticas nocivas como la quema, el enterramiento o la contaminación de canales de riego y suelos sanjuaninos.

Las campañas de recepción se desarrollaron en distintas localidades de la provincia, entre ellas Villa Aberastain, Media Agua, Caucete, Cañada Honda, Dos Acequias, Las Tapias y Santa Rosa, en el departamento 25 de Mayo, lo que permitió ampliar el alcance territorial de la iniciativa.

De cara al presente año, la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos ya se encuentra trabajando en la planificación de un nuevo calendario de jornadas. El objetivo es superar las metas de recolección alcanzadas y continuar fortaleciendo la protección del ecosistema productivo de la provincia de San Juan.