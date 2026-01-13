martes 13 de enero 2026

Informe

Qué empresas sanjuaninas están hoy en Vaca Muerta y por qué son tan pocas

La cuenca petrolera más importante del país sigue siendo esquiva para San Juan. Qué empresas lograron entrar y qué explica la baja participación.

Por Elizabeth Pérez
La sanjuanina Goland, con sus equipos en Vaca Muerta.  Es de las pocas empresas sanjuaninas con presencia en la cuenca neuquina.

La sanjuanina Goland, con sus equipos en Vaca Muerta.  Es de las pocas empresas sanjuaninas con presencia en la cuenca neuquina. 

PAD CORTADERAS 2
Vaca Muerta Goland

Lo que pasa en Venezuela puso al petróleo en el centro de la escena mundial, y eso arrastró también a Vaca Muerta, la 'joya' de hidrocarburos no convencionales del suroeste argentino. En ese escenario surgió el interrogante de la presencia de empresas de San Juan en el negocio petrolero de la cuenca neuquina.

Un sondeo realizado por Tiempo de San Juan permitió conocer que, después de más de una década del inicio del desarrollo no convencional, la participación de firmas sanjuaninas sigue siendo marginal: solo dos empresas de San Juan tienen presencia confirmada en la cuenca neuquina, una tercera no está confirmada y otra evalúa su desembarco.

Un experto señaló a la brecha tecnológica, la falta de financiamiento y un escaso apoyo estatal como los factores que explican por qué los proveedores locales que tienen experiencia en minería aún no logran penetrar en el negocio petrolero.

Las empresas sanjuaninas

image
Equipo de perforación de la empresa Goland.

Equipo de perforación de la empresa Goland.

Las compañías sanjuaninas que lograron hacer pie son Goland, de Jorge Alberto González, y H3, encabezada por Agustín Monsalvo. No se logró confirmar la participación de una firma local de servicios Industriales, en tanto que el empresario Hugo Goransky analiza su posible desembarco, aunque sin anuncios oficiales hasta el momento.

Goland cuenta con cinco años de experiencia en la zona y ha prestado servicios a YPF y Vista Aluvional (Axion), principalmente en la perforación de pozos de agua de hasta 570 metros. Actualmente, la firma proyecta cerrar nuevos contratos de cara a 2026. Por su parte, H3 participa también por prestadora de servicios auxiliares y un equipo de perforación propio.

En el grupo de empresas “en veremos”, desde la Unión Industrial de San Juan mencionaron a la firma Servicios Industriales pro no se pudo confirmar oficialmente. Por su parte, Goransky informó que evalúa trasladar a Vaca Muerta una planta de 27 toneladas que adquirió y que aun está en contenedores, con el objetivo de comenzar a prestar servicios en la cuenca.

Pese al potencial, la presencia sanjuanina es definida por los propios empresarios como “muy poquita”. Incluso, algunos advierten una paradoja: González dijo que resulta más accesible ganar licitaciones en Vaca Muerta que en grandes proyectos mineros de San Juan, como el complejo Vicuña, donde predominan proveedores de otras provincias y del exterior, indicó.

Por qué cuesta tanto entrar

El histórico referente minero Mario Capello, exsubsecretario de Desarrollo Minero de la Nación, sostuvo que la principal barrera para las empresas sanjuaninas es la escala tecnológica que no está a la altura de capacidad de empresas petroleras. En eso coincidió uno de los dueños de Goland: dijo que mientras los equipos locales están preparados para perforaciones de 500 a 700 metros, Vaca Muerta exige actualmente operaciones que superan los 1.500 metros, con estándares de eficiencia y costos de clase mundial.

Capello además sumó que los contratos en Vaca Muerta han sido captados por proveedores metalmecánicos y en otros servicios que giraron del petróleo convencional en Comodoro Rivadavia, al petróleo no convencional de la nueva cuenca. A esto se suman otros factores estructurales:

  • Falta de financiamiento, ya que un equipo adecuado puede superar el millón de dólares.
  • Temor al endeudamiento, ante contratos que no siempre garantizan continuidad.
  • Escaso acompañamiento estatal, en contraste con el apoyo que reciben proveedores de provincias como Santa Fe y Córdoba.

“La política debe contemplar una transición con financiamientos, alivio de costos, capacitación y reglas permanentes. El objetivo debería ser impulsar el crecimiento de empresas sanjuaninas hacia la competitividad, no solo localmente, también para que puedan operar en el resto de nuestro país”, dijo Capello.

Un contexto que presiona

La operación militar de los Estados Unidos que terminó el pasado 3 de enero con la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, abrió un nuevo escenario geopolítico que implicará cambios para la actividad petrolera en el país caribeño, poseedor de una de las mayores reservas de crudo pesado sin explotar del mundo.

Esa reconfiguración del mercado petrolero y la competencia por capitales en un contexto financiero más restrictivo obligan a la cuenca neuquina a elevar su nivel de eficiencia.

Hoy, Vaca Muerta explica cerca del 67% del crudo que se produce en Argentina y apunta a duplicar su producción hacia 2030. En ese camino, la formación compite por inversiones y demanda proveedores cada vez más capitalizados y tecnológicamente avanzados.

Para San Juan, el desafío es estratégico: preparar a sus empresas ahora, no solo para ganar espacio en Vaca Muerta, sino también para evitar quedar relegadas cuando entren en producción los grandes proyectos de cobre de la provincia.

