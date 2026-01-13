El "oro verde" sanjuanino ante la crisis en Irán: ¿hay oportunidades para el pistacho local?

Cosecha de pistachos en Irán, el segundo productor mundial . El país está convulsionado por peleas internas y abre oportunidades a exportaciones sanjuaninas.

Mientras Irán se ve sacudido por protestas violentas, bloqueos de comunicaciones y una economía asfixiada por sanciones internacionales y ataques a su infraestructura, en San Juan el sector del pistacho observa con interés este escenario por una razón de peso: las exportaciones.

Nuevas cifras al cierre del 2025 El vino ya no manda: oro, medicamentos y pasas lideran las exportaciones de San Juan

Paren las Rotativas Entre el cobre y el pistacho: el mapa productivo de San Juan y la crisis de imagen del vino local

Aunque Estados Unidos lidera la producción mundial, Irán ha sido históricamente el segundo jugador clave, una posición que hoy se desmorona debido a la inestabilidad política y bélica. Dos productores pistacheros sanjuaninos analizaron las oportunidades que se abren para San Juan en ese contexto.

Oportunidad a corto y largo plazo

Para Juan Domingo Bravo, reconocido productor local, la crisis iraní no es una coyuntura pasajera, sino el resultado de dos décadas de deterioro estructural que ha impactado en la producción agropecuaria y economía de ese país. "Para poder producir tenés que tener tranquilidad, tenés que tener electricidad, tenés que tener caminos”, explicó Bravo, señalando que hoy Irán no puede siquiera bombear agua por la falta de luz y los bloqueos que impiden comprar insumos básicos como cañerías para pozos.

image Juan Domingo Bravo, junto a sus hijos en su producción de pistacho.

Según Bravo, si bien el productor sanjuanino podría ver una "pequeña mejora en el precio" de forma inmediata, la verdadera oportunidad es de largo aliento. "La recuperación de Irán va a llevar 20 años", asegura, enfatizando que la "locura" de vivir en guerra constante con países como Israel o Estados Unidos ha destruido la capacidad productiva del país asiático. Por eso, hay oportunidades para la comercialización del pistacho sanjuanino.

La "ventanita" sanitaria y comercial

image

Por su parte, el productor iraní Marcelo Ighani coincide en que los disturbios y el régimen fundamentalista perjudican severamente el comercio internacional iraní, lo que abre una "ventanita" para incrementar las exportaciones sanjuaninas.

Ighani, quien trajo el cultivo del pistacho a San Juan; destacó un factor crítico: el pistacho de Irán tiene prohibido el ingreso a Estados Unidos por la presencia de aflatoxinas (sustancias cancerígenas derivadas de la humedad y el mal manejo), una barrera que San Juan, con su clima árido de apenas 100 mm de lluvia, puede sortear con facilidad si se trabaja con calidad.

"En el mundo hay escasez de por vida", afirmó el empresario, para quien, independientemente de los problemas de Irán, San Juan tiene el éxito asegurado porque "todo lo que hacemos, todo lo podemos vender" debido a que hay garn demanda y muy pocos lugares en el mundo con el clima apto para este cultivo.

San Juan: el líder nacional

Las estadísticas oficiales respaldan este optimismo. Actualmente, San Juan aporta más del 60% de la producción nacional de pistacho y según los últimos datos de la Secretaría de agricultura, ganadería y agroindustria, la superficie actual es de 6.000 hectáreas cultivadas, aunque el 70% aún no entra en plena producción. La proyección es que para el año 2030 se espera sumar 9.000 hectáreas más.

PISTACHO

El pistacho sanjuanino se exporta a Brasil, Estados Unidos, Italia, España y Alemania y en el último este producto generó ingresos por 1,7 millones de dólares a la provincia.

Con este panorama, el oro verde sanjuanino se consolida como un producto de calidad, mientras Irán afronta conflictos que tienen en jaque a su producción y comercio interno y externo.