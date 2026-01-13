El precio del oro cotiza en su récord histórico: hasta qué nivel podría llegar

El precio del oro se mantiene cerca de su récord histórico, en un contexto de tensiones políticas a nivel global que lo convirtió en un activo de refugio para los inversores de todo el mundo. En la apertura de los mercados se ubicaba en 4.588,43 dólares por onza, tras haber alcanzado un máximo histórico de 4.629,94 dólares en la sesión anterior.

El firme precio del metal se apoya en las tensiones geopolíticas, vinculadas a la situación en Ucrania y en Irán. A la vez, el mercado todavía procesa las repercusiones de las fuertes declaraciones de Jerome Powell, el titular de la Reserva Federal de los EEUU, tras haber recibido una citación judicial por la apertura de una investigación penal en su contra.

En un video publicado en X, Powell afirmó que las actuaciones judiciales “son solo pretextos” para modificar sus decisiones. “Nadie, y desde luego tampoco el presidente de la Reserva Federal, está por encima de la ley”, sostuvo, al tiempo que remarcó que “la amenaza de cargos penales es una consecuencia de que la Reserva Federal fije las tasas de interés basándose en la mejor evaluación de lo que servirá al público, en lugar de seguir las preferencias del presidente”.

Este hecho, sumado a las especulaciones sobre un recorte adicional de las tasas de interés y el clima de incertidumbre internacional, provocó que la cotización del oro superara por primera vez en la historia los 4.600 dólares por onza.

En Wall Street, el avance del oro llevó en la jornada de ayer a que las acciones de Harmony Gold treparan un 8,8%, mientras que Barrick Mining y Kinross Gold escalaban casi un 4% cada una.

Al mismo tiempo que la cautela de los inversores ante el dato clave de inflación en Estados Unidos podría ponerle límites el impulso alcista.

“Una modesta recuperación del dólar, impulsada por los comentarios de línea dura de un alto funcionario de la Reserva Federal, y la atención de los inversores en la publicación de los datos del IPC estadounidense más tarde en la sesión actúan como un viento en contra (para el oro)”, dijo Ricardo Evangelista, analista de ActivTrades.

Los inversores prevén actualmente dos recortes de las tasas de interés este año, y se espera que los datos del índice de precios al consumo proporcionen más pistas sobre la política monetaria de cara al futuro.

Boom del precio de los metales

Los activos que no ofrecen rendimiento y que dependen de su cotización tienden a subir en un entorno de tasas de interés bajas y cuando los riesgos geopolíticos o económicos se disparan, tal como ocurrió en estos días.

Citi elevó sus proyecciones de precios a tres meses a 5.000 dólares la onza para el oro y 100 dólares la onza para la plata, señalando el fuerte impulso de la inversión y la multiplicidad de factores alcistas que ahora es probable que permanezcan intactos durante el primer trimestre.

“La actual escasez en el mercado físico de la plata y los metales del grupo del platino también podría empeorar marginalmente a corto plazo debido a un posible retraso en las decisiones arancelarias de la Sección 232 (la que permite al gobierno aplicar aranceles), que eventualmente plantean grandes riesgos binarios sobre los flujos comerciales y los precios”, dijo Citi en una nota.

En el frente geopolítico, las fuerzas rusas lanzaron a primera hora del martes la oleada de ataques con misiles más intensa del año contra Ucrania, matando a cuatro personas e hiriendo a varias más.

Asimismo, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el lunes que cualquier país que haga negocios con Irán se enfrentará a un arancel extra del 25% sobre el comercio con Estados Unidos.

En otros metales preciosos, la plata al contado ganaba un 0,7%, a 85,57 dólares la onza, tras alcanzar en la víspera un récord de 86,22 dólares; el platino restaba un 0,5%, a 2.332,4 dólares, después de tocar un pico de 2.478,5 dólares el 29 de diciembre; y el paladio caía un 1,1%, a 1.822,37 dólares.

FUENTE: Infobae con información de Reuters.