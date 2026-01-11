Ventas minoristas: tres rubros golpeados y uno que levanta en medio de una caída de 7 meses

Las ventas minoristas pymes cerraron 2025 con un crecimiento anual del 2,5% , impulsado por un fuerte repunte en los primeros meses del año. Sin embargo, ese dato positivo convive con una realidad más compleja: el comercio atraviesa siete meses consecutivos de caídas interanuales , reflejando un consumo todavía debilitado.

Según el informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) , el buen desempeño registrado entre enero y abril —con subas de dos dígitos— permitió sostener el balance anual, pero desde mayo la tendencia se revirtió. En diciembre, las ventas minoristas registraron una caída interanual del 5,2% , aunque mostraron una mejora mensual desestacionalizada del 5,2% respecto a noviembre.

En este contexto, tres rubros aparecen como los más golpeados por la retracción del consumo. El sector de bazar y decoración encabezó las bajas, afectado por la postergación de compras vinculadas al hogar. Le siguieron textil e indumentaria y perfumería, donde la caída del poder adquisitivo y el aumento de costos redujeron notablemente la demanda.

Comerciantes de estos sectores señalaron que las ventas se sostienen principalmente con promociones, cuotas y descuentos, en un escenario marcado por un consumo “racional”, donde los clientes priorizan gastos básicos y comparan precios antes de comprar.

En contraste, ferretería y materiales para la construcción fue el único rubro que logró cerrar en terreno positivo, con una leve suba interanual. El sector se vio impulsado por pequeñas obras, refacciones y arreglos domiciliarios que continúan activos pese a la desaceleración general.

Desde CAME advirtieron que el desafío hacia adelante será transformar el repunte inicial del año en una recuperación sostenida, ya que los últimos meses muestran un mercado frágil y expectativas moderadas para el corto plazo, tanto a nivel nacional como en provincias como San Juan.