Las acciones y bonos subieron tras el respaldo de Estados Unidos y el acuerdo UE-Mercosur

Las acciones y los bonos mostraron signos positivos en la última jornada de la semana.

Luego de una semana caracterizada por alzas y bajas en las cotizaciones, el mercado termina la semana en signo positivo en un día con noticias de alto impacto, como el pago del vencimiento de obligaciones por USD 4.200 millones, la cancelación de los fondos del swap concedido por el Tesoro de Estados Unidos y la confirmación del acuerdo comercial con el Mercosur por parte de la Unión Europea.

El secretario de Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, resaltó lo que denominó un "liderazgo visionario" del presidente Javier Milei, luego de confirmar que la Argentina "ha reembolsado rápida y completamente su limitado giro de la línea de swap" y que de esa forma reflejó "su fortalecida posición financiera".

Por su parte, la concreción del acuerdo con la UE, tras casi tres décadas de negociaciones, abre mayores posibilidades de inversión y exportación a diferentes sectores, lo que se espera se traduzca en una mejora de acciones y bonos en el curso de los próximos días.

Acciones y ADRs

El índice S&P Merval avanza un 1,02%, con un panel líder que presenta solamente tres bajas: las de Loma Negra (-0,52%), Telecom (-0,14%) y Central Puerto (-0,09%).

Las subas más destacadas son las de TGN (3,66%), Ternium (2,77%), Transener (2,58%), Sociedad Comercial del Plata (2,46%) y MetroGAS (1,93%).

Los ADRs argentinos en Wall Street no presentan una tendencia definida, con alzas como las de Cresud (1,2%), Ternium (1,1%), Loma Negra y Banco Supervielle (ambos con 0,3%).

Entre las bajas, se anotan las de Telecom (-0,9%), BBVA (-0,6%) y Tenaris (-0,5%).

Dólar

El dólar mayorista opera a $1.469, cinco pesos más que el cierre de la víspera, en una jornada en la que el Banco Central fijó el extremo superior de la banda de flotación en $1.537,58, con lo que la brecha queda en 4,67%.

El minorista sube cinco pesos a $1.490, con lo que el dólar turista -con el 30% de recargo a cuenta de Ganancias- avanza a $1.937.

El dólar blue o paralelo baja cinco pesos a $1.505, con lo que la brecha con el oficial se reduce a 15 pesos, mientras los financieros tienen subas del 0,10% en el MEP, que cotiza a $1.496,93 y del 0,18% en el CCL, a $1.537,47.

Bonos y riesgo país

El riesgo país interrumpe el recorrido alcista de los últimos días, con una baja del 2,4% que lo deja en 565 puntos básicos.

Los bonos registran alzas en la mayoría de los casos, luego de las significativas caídas del jueves. El AL35D sube 1,31%, el AL30 un 0,67% y el AL30D un 0,48%.

Wall Street y commodities

Los índices de la bolsa neoyorquina experimentan incrementos, pese a la difusión de un índice de Empleo que quedó en el nivel más bajo en un año.

En ese marco, se registran alzas del 0,11% en el Dow Jones, 0,36% en el S&P 500 y 0,09% en el Nasdaq.

En Europa, salvo la baja del 0,18% en Madrid, las bolsas muestran avances del 0,62% en Londres, 0,53% en Frankfurt y 1,14% en París.

El petróleo registra la alzas porcentuales más pronunciadas de la semana. El barril de WTI sube 2,30% y cotiza a USD 59,09, mientras el de Brent (referencia del precio de los combustibles en la Argentina) aumenta 2,06% a USD 63,26.

El oro vuelve a acercarse a los 4.500 dólares, con la onza subiendo 0,88% y un precio de USD 4.499,80.

En el Mercado de Chicago, la soja presenta una suba del 0,40%, pero se evidencian retracciones del 0,48% en el trigo y del 0,39% en el maíz.

FUENTE: BAE Negocios