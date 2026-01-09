viernes 9 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
A saber

AUH ANSES enero 2026: cómo cobrar el extra y qué día te depositan

Sube la AUH y hay extras posibles de Anses. En la nota mirá qué te puede beneficiar y en qué fecha cobrás.

Por Redacción Tiempo de San Juan
imagen
Lee además
radiografia de los 0km en san juan: el top 5 de los mas vendidos, cuanto valen y la suba en el patentamiento
Informe

Radiografía de los 0km en San Juan: el top 5 de los más vendidos, cuánto valen y la suba en el patentamiento
El Índice CIRCOT de enero de 2026 actualizó el valor del metro cuadrado y el costo estimado de construir una vivienda tipo en San Juan.
Metro cuadrado

Cuánto cuesta en enero de 2026 construir una casa en San Juan

El primer mes del año combina actualización de valores con un calendario ya definido por terminación de DNI. En ese marco, el “extra” se trata del incremento mensual, acreditaciones pendientes por cumplimiento de requisitos y compatibilidades habilitadas.

Además, enero suele concentrar consultas sobre compatibilidades y cruces con otras prestaciones. La AUH convive con asignaciones familiares en determinados supuestos, con pagos únicos y con beneficios complementarios que dependen del cumplimiento de condiciones formales.

AUH: cómo acceder a un extra en el mes de enero 2026

En enero de 2026, la AUH recibe un aumento del 2,47%, en línea con la movilidad mensual aplicada a las prestaciones sociales. Con esta actualización, el monto de la AUH queda fijado en $125.518 por hijo, mientras que la AUH por Discapacidad asciende a $408.705. Estos valores corresponden al mes de enero y se liquidan según el calendario oficial.

El extra asociado a la AUH se vincula, en primer lugar, con la actualización mensual. El incremento por movilidad eleva el haber respecto del mes anterior y se acredita automáticamente, sin necesidad de realizar trámites adicionales, siempre que la prestación esté activa.

Otro componente que puede impactar en el ingreso es el cumplimiento de requisitos formales asociados a la prestación. La acreditación de controles de salud y escolaridad habilita el acceso a montos que, según el esquema vigente, se liberan una vez cumplidas las condiciones establecidas por la normativa.

ANSeS: aumentan las asignaciones en enero 2026

Las asignaciones sociales administradas por la ANSES se actualizan en enero de 2026 con el mismo porcentaje del 2,47%. Este ajuste alcanza a la AUH, la Asignación por Embarazo (AUE) y las asignaciones familiares del sistema SUAF.

Con la actualización de enero, la Asignación por Embarazo (AUE) queda establecida en $125.517,55, mientras que la Asignación Familiar por Hijo del SUAF se fija en $62.765 para el primer rango de ingresos. Todos los importes se liquidan conforme al calendario por terminación de DNI.

El aumento mensual se aplica de forma automática y no requiere gestiones adicionales por parte de los beneficiarios. La actualización impacta en el monto base y se refleja en la liquidación correspondiente al mes.

ANSeS: aumentos para jubilados y pensionados en enero de 2026

El aumento de enero también alcanza a jubilados y pensionados, un contexto que resulta relevante para comprender el esquema general de ingresos del sistema. En enero de 2026, los haberes previsionales reciben un incremento del 2,47%, calculado en base al IPC de noviembre de 2025.

Con este ajuste, la jubilación mínima pasa a $349.299,32, y se mantiene el bono mensual de $70.000 para los haberes más bajos, lo que eleva el ingreso total a $419.299,32. La jubilación máxima queda fijada en $2.350.453,70.

Otros valores actualizados incluyen la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que se ubica en $279.439,46, y las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez, que ascienden a $244.509,52, con un total de $314.509,52 al sumar el bono.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo: cuándo cobro en enero de 2026

  • DNI terminados en 0: 9 de enero
  • DNI terminados en 1: 12 de enero
  • DNI terminados en 2: 13 de enero
  • DNI terminados en 3: 14 de enero
  • DNI terminados en 4: 15 de enero
  • DNI terminados en 5: 16 de enero
  • DNI terminados en 6: 19 de enero
  • DNI terminados en 7: 20 de enero
  • DNI terminados en 8: 21 de enero
  • DNI terminados en 9: 22 de enero
Temas
Seguí leyendo

Compras en La Serena: por qué este verano el "tour de compras" a Chile cuesta 52% más para los sanjuaninos

El SEC respondió: qué rubros no pagaron el aguinaldo, el sector más preocupante y qué pasó con el bono

El mapa nacional de despidos, suspensiones y retiros: qué lugar ocupa San Juan y las empresas afectadas

En el sur de San Juan entró en servicio una estación clave que reforzará el sistema eléctrico

El Banco Central cerró un préstamo por 3.000 millones de dólares y blindó el pago de la deuda de enero

Dos empresas sanjuaninas compiten por una millonaria obra vial estratégica en Mendoza, que tendrá peajes

Por la ola de robos en Chile, ¿cayó la demanda de los tours de compras?: las versiones dispares de referentes en San Juan

El mundo toma menos vino y en San Juan ya prenden una luz de alerta

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Viajar a La Serena sigue siendo una opción elegida por los sanjuaninos, aunque el encarecimiento en pesos redujo el atractivo del clásico tour de compras, por ejemplo, las zapatillas. 
Turismo y consumo cruzando la cordillera

Compras en La Serena: por qué este verano el "tour de compras" a Chile cuesta 52% más para los sanjuaninos

Fortísimo temblor sacudió el suelo sanjuanino
¡Se movió todo!

Fortísimo temblor sacudió el suelo sanjuanino

Así es por dentro la antigua y conflictiva casona de Avenida Libertador.
Fotos y video

Limpian la casona polémica de la Avenida Rawson antes de venderla: los horripilantes detalles de su interior

La obra de refuncionalización de un tramo de calle Juan B. Alberdi, entre Las Heras y España, frente al Parque Belgrano se encuentra en su etapa final.
Para aprovechar

El nuevo paseo gastronómico de la Capital, casi listo

¿Seguirá el fresquito? Así estará el tiempo este viernes en San Juan
Pronóstico

¿Seguirá el fresquito? Así estará el tiempo este viernes en San Juan

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
UFI Genérica

Salió a defender a su expareja e hijo y terminó herido: los pormenores de la gresca en Santa Lucia

Por Redacción Tiempo de San Juan
Arranca el Giro del Sol.
Ciclismo

El Giro del Sol pone primera: estos son los 13 equipos que serán parte del pelotón

Imagen ilustrativa
Triste noticia

Un anciano cayó de su bicicleta y murió en Capital

Tras ponerse en venta, qué proyectos piensan para la casona de Avenida Rawson y cuál es el monto mínimo a pagar
Mercado inmobiliario

Tras ponerse en venta, qué proyectos piensan para la casona de Avenida Rawson y cuál es el monto mínimo a pagar

Un grupo de sanjuaninos hizo pasar un incómodo momento al equipo de Luzu: Se pasaron unos pueblos
Video

Un grupo de sanjuaninos hizo pasar un incómodo momento al equipo de Luzu: "Se pasaron unos pueblos"