AUH ANSES enero 2026: cómo cobrar el extra y qué día te depositan

La Asignación Universal por Hijo (AUH) inicia enero de 2026 con un incremento del 2,47% para sus beneficiarios. En el comienzo del año, la atención se concentra en el aumento por movilidad.

El primer mes del año combina actualización de valores con un calendario ya definido por terminación de DNI . En ese marco, el “extra” se trata del incremento mensual , acreditaciones pendientes por cumplimiento de requisitos y compatibilidades habilitadas.

Además, enero suele concentrar consultas sobre compatibilidades y cruces con otras prestaciones. La AUH convive con asignaciones familiares en determinados supuestos, con pagos únicos y con beneficios complementarios que dependen del cumplimiento de condiciones formales.

AUH: cómo acceder a un extra en el mes de enero 2026

En enero de 2026, la AUH recibe un aumento del 2,47%, en línea con la movilidad mensual aplicada a las prestaciones sociales. Con esta actualización, el monto de la AUH queda fijado en $125.518 por hijo, mientras que la AUH por Discapacidad asciende a $408.705. Estos valores corresponden al mes de enero y se liquidan según el calendario oficial.

El extra asociado a la AUH se vincula, en primer lugar, con la actualización mensual. El incremento por movilidad eleva el haber respecto del mes anterior y se acredita automáticamente, sin necesidad de realizar trámites adicionales, siempre que la prestación esté activa.

Otro componente que puede impactar en el ingreso es el cumplimiento de requisitos formales asociados a la prestación. La acreditación de controles de salud y escolaridad habilita el acceso a montos que, según el esquema vigente, se liberan una vez cumplidas las condiciones establecidas por la normativa.

ANSeS: aumentan las asignaciones en enero 2026

Las asignaciones sociales administradas por la ANSES se actualizan en enero de 2026 con el mismo porcentaje del 2,47%. Este ajuste alcanza a la AUH, la Asignación por Embarazo (AUE) y las asignaciones familiares del sistema SUAF.

Con la actualización de enero, la Asignación por Embarazo (AUE) queda establecida en $125.517,55, mientras que la Asignación Familiar por Hijo del SUAF se fija en $62.765 para el primer rango de ingresos. Todos los importes se liquidan conforme al calendario por terminación de DNI.

El aumento mensual se aplica de forma automática y no requiere gestiones adicionales por parte de los beneficiarios. La actualización impacta en el monto base y se refleja en la liquidación correspondiente al mes.

ANSeS: aumentos para jubilados y pensionados en enero de 2026

El aumento de enero también alcanza a jubilados y pensionados, un contexto que resulta relevante para comprender el esquema general de ingresos del sistema. En enero de 2026, los haberes previsionales reciben un incremento del 2,47%, calculado en base al IPC de noviembre de 2025.

Con este ajuste, la jubilación mínima pasa a $349.299,32, y se mantiene el bono mensual de $70.000 para los haberes más bajos, lo que eleva el ingreso total a $419.299,32. La jubilación máxima queda fijada en $2.350.453,70.

Otros valores actualizados incluyen la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que se ubica en $279.439,46, y las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez, que ascienden a $244.509,52, con un total de $314.509,52 al sumar el bono.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo: cuándo cobro en enero de 2026