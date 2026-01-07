miércoles 7 de enero 2026

Infraestructura energética

En el sur de San Juan entró en servicio una estación clave que reforzará el sistema eléctrico

Ubicada en Sarmiento, la obra demandó más de 25 millones de dólares. Mejora el suministro eléctrico para miles de hogares, comercios, industrias y emprendimientos productivos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La red eléctrica de San Juan sumó una obra estratégica en el sur de la provincia. Comenzó a operar comercialmente la Estación Transformadora San Juan Sur, una infraestructura clave ubicada en el departamento Sarmiento, que permitirá mejorar la calidad y seguridad del suministro eléctrico en la zona.

La estación cuenta con una potencia de transformación inicial de 70 MVA y opera en niveles de 132/33/13,2 kV, con una capacidad total proyectada de 140 MVA.

Según informo el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), esta obra en el sur sanjuanino demandó una inversión total de 25.390.143,65 de dólares y permite abastecer a 7.656 suministros residenciales, 540 suministros comerciales y de alumbrado público, 223 suministros industriales y 120 emprendimientos productivos.

image

Un impacto adicional: energía solar

Además de fortalecer el servicio eléctrico, la nueva estación cumple un rol central para el desarrollo de energías renovables, ya que facilita la evacuación de hasta 130 MW de generación eléctrica del Parque Solar Fotovoltaico San Juan Sur, actualmente en avanzada etapa de construcción.

La puesta en marcha de esta infraestructura se inscribe en el plan estratégico de fortalecimiento de la red eléctrica provincial, con foco en el departamento Sarmiento, una zona que concentra importantes actividades productivas y demanda un abastecimiento energético confiable para sostener el crecimiento económico y el empleo.

Un plan ambicioso y necesario

Financiada con recursos del Fondo PIEDE, la Estación Transformadora San Juan Sur se integra a una red de alta tensión que incluye la Línea Doble Terna de 132 kV y otras infraestructuras ya existentes, como las estaciones La Bebida y Rawson–Pocito.

En conjunto, estas obras conforman un anillo eléctrico de 132 kV en el sur de la provincia, con más de 124 kilómetros de nuevas líneas de alta tensión, lo que aporta redundancia y mejora la confiabilidad del sistema.

En paralelo, el directorio del EPRE informó que continúa implementando medidas regulatorias y de control para garantizar un abastecimiento eléctrico resiliente y seguro, tanto para la demanda actual como para la proyectada a futuro. Estas acciones forman parte de una planificación de mediano y largo plazo orientada a mejorar la calidad del servicio eléctrico en toda la provincia, indicó en un comunicado difundido este mediodía.

Por Elizabeth Pérez

