El Banco Central cerró un préstamo por 3.000 millones de dólares y blindó el pago de la deuda de enero

El Banco Central pidió un préstamos a bancos internacionales para pagar los vencimientos de la deuda con bonistas.

La incertidumbre financiera de la primera semana del año llegó a su fin con una confirmación clave. El Banco Central (BCRA) anunció este miércoles que cerró exitosamente una operación de préstamo tipo Repo por un total de 3.000 millones de dólares, acordada con un consorcio de seis bancos internacionales. De esta manera, el Gobierno de Javier Milei blindó el pago de la deuda con bonistas privados de este viernes 9 de enero.

La inyección de liquidez llega en el momento crítico: el objetivo central de la operación es garantizar la totalidad del pago de los vencimientos de deuda con bonistas privados por 4.200 millones de dólares que la Argentina debe cancelar este próximo viernes 9 de enero. El gobierno cumplió con el objetivo de no utilizar reservas del Tesoro.

«El fuerte interés demostrado por los principales bancos internacionales afianza el proceso de normalización en el acceso a los mercados de crédito, en sintonía con la caída del riesgo país que acompaña el ordenamiento macroeconómico consistente y sostenible», informó el Banco Central.

Las condiciones del préstamo de 3.000 millones de dólares

Según los detalles brindados por la entidad, el financiamiento se pactó bajo condiciones favorables para el contexto actual:

Monto: 3.000 millones de dólares.

3.000 millones de dólares. Plazo: Un año.

Un año. Tasa: 7,4% anual.

Este costo de financiamiento del 7,4% es un dato relevante para el mercado, ya que implica un acceso al crédito a tasas de un dígito, validando la estrategia de normalización financiera. Con estos fondos frescos, sumados a las compras de divisas que venía ejecutando el Tesoro con superávit fiscal, el equipo económico termina de «blindar» el pago a los acreedores sin necesidad de comprometer la posición de reservas netas del Central.

El Banco Central informó: “La transacción se realizó por el monto total licitado de 3.000 millones de dólares, a un plazo de 372 días. El BCRA abonará una tasa de interés equivalente a la SOFR en dólares estadounidenses más un spread promedio de 400 puntos básicos, lo que resulta equivalente a una tasa del 7,4% anual”.

«El BCRA recibió ofertas por 4.400 millones de dólares, superando en aproximadamente 50% el monto licitado. A pesar del elevado nivel de demanda y considerando las proyecciones de fortalecimiento de las reservas internacionales, el BCRA decidió no ampliar el monto adjudicado», sumaron desde la entidad.

