miércoles 7 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Inyección de liquidez

El Banco Central cerró un préstamo por 3.000 millones de dólares y blindó el pago de la deuda de enero

La autoridad monetaria acordó con seis bancos internacionales una línea de crédito Repro a un año con una tasa del 7,4%. Con estos fondos, el Gobierno asegura el cumplimiento del vencimiento de 4.200 millones de dólares de este viernes 9 de enero

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Banco Central pidió un préstamos a bancos internacionales para pagar los vencimientos de la deuda con bonistas.

El Banco Central pidió un préstamos a bancos internacionales para pagar los vencimientos de la deuda con bonistas.

La incertidumbre financiera de la primera semana del año llegó a su fin con una confirmación clave. El Banco Central (BCRA) anunció este miércoles que cerró exitosamente una operación de préstamo tipo Repo por un total de 3.000 millones de dólares, acordada con un consorcio de seis bancos internacionales. De esta manera, el Gobierno de Javier Milei blindó el pago de la deuda con bonistas privados de este viernes 9 de enero.

Lee además
El Banco Central de la República Argentina anunció las feriados bancarios de todo el 2025.
Economía

Las reservas brutas aumentaron un 40% durante el último año y el Banco Central priorizará una mayor acumulación en 2026
La nueva estación transformadora está ubicada en el departamento Sarmiento y forma parte del plan provincial de fortalecimiento eléctrico.
Infraestructura energética

En el sur de San Juan entró en servicio una estación clave que reforzará el sistema eléctrico

La inyección de liquidez llega en el momento crítico: el objetivo central de la operación es garantizar la totalidad del pago de los vencimientos de deuda con bonistas privados por 4.200 millones de dólares que la Argentina debe cancelar este próximo viernes 9 de enero. El gobierno cumplió con el objetivo de no utilizar reservas del Tesoro.

«El fuerte interés demostrado por los principales bancos internacionales afianza el proceso de normalización en el acceso a los mercados de crédito, en sintonía con la caída del riesgo país que acompaña el ordenamiento macroeconómico consistente y sostenible», informó el Banco Central.

Las condiciones del préstamo de 3.000 millones de dólares

Según los detalles brindados por la entidad, el financiamiento se pactó bajo condiciones favorables para el contexto actual:

  • Monto: 3.000 millones de dólares.
  • Plazo: Un año.
  • Tasa: 7,4% anual.

Este costo de financiamiento del 7,4% es un dato relevante para el mercado, ya que implica un acceso al crédito a tasas de un dígito, validando la estrategia de normalización financiera. Con estos fondos frescos, sumados a las compras de divisas que venía ejecutando el Tesoro con superávit fiscal, el equipo económico termina de «blindar» el pago a los acreedores sin necesidad de comprometer la posición de reservas netas del Central.

El Banco Central informó: “La transacción se realizó por el monto total licitado de 3.000 millones de dólares, a un plazo de 372 días. El BCRA abonará una tasa de interés equivalente a la SOFR en dólares estadounidenses más un spread promedio de 400 puntos básicos, lo que resulta equivalente a una tasa del 7,4% anual”.

«El BCRA recibió ofertas por 4.400 millones de dólares, superando en aproximadamente 50% el monto licitado. A pesar del elevado nivel de demanda y considerando las proyecciones de fortalecimiento de las reservas internacionales, el BCRA decidió no ampliar el monto adjudicado», sumaron desde la entidad.

FUENTE: RioNegro.com.ar

Temas
Seguí leyendo

Dos empresas sanjuaninas compiten por una millonaria obra vial estratégica en Mendoza, que tendrá peajes

Por la ola de robos en Chile, ¿cayó la demanda de los tours de compras?: las versiones dispares de referentes en San Juan

El mundo toma menos vino y en San Juan ya prenden una luz de alerta

Recaudación 2025: cómo cerró San Juan cuando se la mide contra inflación y presupuesto

Prorrogan por seis meses la quita de impuestos para importar alimentos y remedios

El comercio de San Juan, conforme con los Reyes Magos: confirmaron un balance positivo tras las compras de última hora

Reconversión de viñedos: 12.000 hectáreas y un debate incómodo que puso en guardia a viñateros y bodegueros

Dólar, acciones y bonos argentinos: el mercado se mueve al ritmo de la tensión global

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Acceso Este en Mendoza será modernizado tras más de 40 años sin mejoras y dos empresas constructoras de San Juan pelean por la obra. (Foto Diario Mendoza)
Rutas

Dos empresas sanjuaninas compiten por una millonaria obra vial estratégica en Mendoza, que tendrá peajes

Por Elizabeth Pérez

Las Más Leídas

La UNSJ anunció la creación de una nueva carrera
Educación

La UNSJ anunció la creación de una nueva carrera

Video: un voraz incendio sacudió a un conocido barrio de Capital
Impactantes imágenes

Video: un voraz incendio sacudió a un conocido barrio de Capital

El Tartamudo, uno de los involucrados en el crimen en Pocito, en 2024 se atrincheró y disparó contra la Policía
Insólito, pero cierto

"El Tartamudo", uno de los involucrados en el crimen en Pocito, en 2024 se atrincheró y disparó contra la Policía

Si estuviste en La Serena este martes ¡te encontramos!: mirá la galería de fotos
Tiempo en Chile

Si estuviste en La Serena este martes ¡te encontramos!: mirá la galería de fotos

¿Llega la lluvia? Así estará el tiempo este miércoles en San Juan
Pronóstico

¿Llega la lluvia? Así estará el tiempo este miércoles en San Juan

Te Puede Interesar

Un semillero que pide pista: quiénes son los 14 pibes que buscan ganarse un lugar en San Martín
Primera Nacional

Un semillero que pide pista: quiénes son los 14 pibes que buscan ganarse un lugar en San Martín

Por Carla Acosta
Mandan a la cárcel a los dos acusados del brutal crimen en el barrio Las Pampas
Pocito

Mandan a la cárcel a los dos acusados del brutal crimen en el barrio Las Pampas

La nueva estación transformadora está ubicada en el departamento Sarmiento y forma parte del plan provincial de fortalecimiento eléctrico.
Infraestructura energética

En el sur de San Juan entró en servicio una estación clave que reforzará el sistema eléctrico

Capital: se dio a conocer cuál sería la causa del impactante incendio en la casa del barrio SMATA
Nuevo video

Capital: se dio a conocer cuál sería la causa del impactante incendio en la casa del barrio SMATA

El Acceso Este en Mendoza será modernizado tras más de 40 años sin mejoras y dos empresas constructoras de San Juan pelean por la obra. (Foto Diario Mendoza)
Rutas

Dos empresas sanjuaninas compiten por una millonaria obra vial estratégica en Mendoza, que tendrá peajes