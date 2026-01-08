jueves 8 de enero 2026

Metro cuadrado

Cuánto cuesta en enero de 2026 construir una casa en San Juan

Este 2026 se renueva en muchos sanjuaninos el sueño de construir su vivienda. El aumento fue poco pero el costo es inaccesible para la mayoría.

Por Elizabeth Pérez
El Índice CIRCOT de enero de 2026 actualizó el valor del metro cuadrado y el costo estimado de construir una vivienda tipo en San Juan.

Este jueves 8 se conoció el nuevo Índice CIRCOT de enero, que actualiza el valor del metro cuadrado en San Juan y el costo estimado de construir una vivienda tipo. Aunque los precios subieron por debajo de la inflación, los costos siguen lejanos para la gente y el acceso al crédito hipotecario vuelve a aparecer como la clave para reactivar la construcción.

El 2025 cerró con un dato inesperado: el metro cuadrado aumentó poco y marcó el menor salto en cinco años
Las ferreterías cierran un 2025 con una caida de ventas de hasta 29%. El CIRCOT y la CAEMCO coincidieron en que la construcción esta año avanzó a un ritmo muy por debajo del histórico.
La construcción del 2025 en San Juan: ferreterías y constructoras al límite, pero con obras que no se frenan

El Centro de Investigación para la Construcción (CIRCOT) es la unidad técnica de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ que todos los meses elabora el valor de la construcción en la provincia. Desde allí se informó a Tiempo de San Juan que el valor del metro cuadrado de la construcción en el primer mes del 2026 se ubicó en $1.398.922,36.

Tuvo un incremento leve, inferior al 1% respecto a diciembre, lo que refleja un comportamiento más estable de los costos en comparación con otros períodos anteriores.

Con esos valores, el CIRCOT estimó que construir en San Juan una casa familiar tipo de tres dormitorios y 77,10 metros cuadrados en un barrio demanda invertir 107.856.913,80 pesos. Es cierto que el aumento de un mes al otro fue poco en porcentajes, pero en valores nominales significó un incremento de alrededor de 846 mil pesos respecto de diciembre.

Eso indica que el impacto sigue siendo significativo para la mayoría de los sanjuaninos que sueñan con el techo propio.

Según explicó Juan Carlos Andrade, director del CIRCOT, la comparación interanual deja un dato relevante: entre enero de 2025 y enero de 2026, el precio del metro cuadrado aumentó 16,42%, una suba muy por debajo de la inflación estimada para el mismo lapso.

“La inflación del año pasado fue de alrededor el 27,9% según el IPC y, aunque todavía no están los datos definitivos de diciembre, se estima que cerrará por debajo del 30%. Frente a eso, la construcción mostró un aumento mucho más bajo”, señaló.

El informe también detalla el comportamiento de los principales componentes del costo. En términos anuales, los materiales de construcción registraron una suba del 13,75%, mientras que la mano de obra aumentó un 19,44%, conforme a los acuerdos salariales de la UOCRA. Para Andrade, estos números explican una curva de precios más plana, pero también un nivel de actividad que sigue siendo limitado.

“Estas curvas no son empinadas, sino bastante horizontales. Eso muestra que la construcción está en cámara lenta, con un movimiento muy cauteloso. Hay obra, pero no en los niveles históricos. Se vende lo justo y se construye lo justo”, describió.

En el corto plazo, la evolución de enero también fue contenida. Respecto de diciembre, el índice general aumentó 0,79%, con una variación de 0,32% en materiales y de 1,30% en mano de obra. Sin embargo, aun con subas moderadas, el impacto en los valores finales sigue siendo fuerte.

La asignatura pendiente: el crédito

De cara a los próximos meses del nuevo año, el sector de la construcción vuelve a poner el foco en el financiamiento como factor decisivo para que las familias sanjuaninas puedan construir su vivienda y se reactive el sector.

“El precio por metro cuadrado sigue siendo elevado para la gente. Por eso se espera con ansiedad el apalancamiento crediticio”, sostuvo Andrade. Y remarcó: “La clase media necesita de los créditos hipotecarios, que son los verdaderos motores de la reactivación de la construcción”.

