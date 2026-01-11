Dramático episodio en Rivadavia: un auto se incendió y una madre y una beba terminaron heridas

Un terrible momento se registró en la madrugada de este domingo en el departamento Rivadavia, cuando un vehículo se incendió mientras circulaba por avenida Ignacio de la Roza, frente a la Escuela Castelli, y dejó como saldo una mujer y su hija, una beba de 8 meses, heridas.

Sin salidas Rivadavia: dan con un prófugo del penal que llevaba burlando a la justicia por casi 4 años

Según informó personal de la Comisaría 38°, un auto Ford Escort, que era conducido por un hombre de 27 años. Por causas que se investigan, el rodado sufrió una falla mecánica en el motor, lo que provocó el inicio del incendio.

Como consecuencia del desperfecto y la situación de emergencia, una mujer de 25 años y su hija, una bebé de apenas 8 meses, resultaron lesionadas al impactar contra el torpedo del vehículo en medio del incidente.

Personal de Emergencias Médicas acudió rápidamente al lugar y trasladó a ambas al Hospital Marcial Quiroga. Allí, los profesionales diagnosticaron a la madre quemaduras superficiales en el rostro y el cuero cabelludo, mientras que la menor presentaba un corte en la frente. Ambas quedaron en observación médica.