domingo 11 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Lamentable

Dramático episodio en Rivadavia: un auto se incendió y una madre y una beba terminaron heridas

Ocurrió durante la madrugada de este domingo. El vehículo tuvo un desperfecto cuando circulaba. Los heridos fueron trasladados al Hospital Marcial Quiroga.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Un terrible momento se registró en la madrugada de este domingo en el departamento Rivadavia, cuando un vehículo se incendió mientras circulaba por avenida Ignacio de la Roza, frente a la Escuela Castelli, y dejó como saldo una mujer y su hija, una beba de 8 meses, heridas.

Lee además
rivadavia: dan con un profugo del penal que llevaba burlando a la justicia por casi 4 anos
Sin salidas

Rivadavia: dan con un prófugo del penal que llevaba burlando a la justicia por casi 4 años
dos adolescentes, de 14 y 15 anos, protagonizaron un violento choque en rivadavia
Delitos Especiales

Dos adolescentes, de 14 y 15 años, protagonizaron un violento choque en Rivadavia

Según informó personal de la Comisaría 38°, un auto Ford Escort, que era conducido por un hombre de 27 años. Por causas que se investigan, el rodado sufrió una falla mecánica en el motor, lo que provocó el inicio del incendio.

Como consecuencia del desperfecto y la situación de emergencia, una mujer de 25 años y su hija, una bebé de apenas 8 meses, resultaron lesionadas al impactar contra el torpedo del vehículo en medio del incidente.

Personal de Emergencias Médicas acudió rápidamente al lugar y trasladó a ambas al Hospital Marcial Quiroga. Allí, los profesionales diagnosticaron a la madre quemaduras superficiales en el rostro y el cuero cabelludo, mientras que la menor presentaba un corte en la frente. Ambas quedaron en observación médica.

Temas
Seguí leyendo

El automovilista que chocó en Rivadavia y que se quejó antes de escapar, se puso a disposición de la Justicia

Uno o más ladrones se robaron una moto del interior de una casa en Rivadavia

Ladrones dejaron sin iluminación a una conocida escuela de Rivadavia

Video: chocó a una moto en Rivadavia, se quejó del daño del auto y escapó

Encontraron quemado el Mercedes Benz que fue robado en Rivadavia

Desarticularon carreras ilegales de caballos en Sarmiento: seis personas aprehendidas

Urgente: dos detenidos tras un robo en Pocito

Le dio un techo a su sobrino y este le pagó robándole en Chimbas: cansado de los problemas, lo entregó a la policía

LO QUE SE LEE AHORA
le dio un techo a su sobrino y este le pago robandole en chimbas: cansado de los problemas, lo entrego a la policia
No lo soportaba más

Le dio un techo a su sobrino y este le pagó robándole en Chimbas: cansado de los problemas, lo entregó a la policía

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Murió un reconocido cantante tras la caída de una avioneta
Tragedia

Murió un reconocido cantante tras la caída de una avioneta

Rolando Lara, hermano de Alejandro Lara. Fue asesinado en mayo de 2016.
Historial

"¿No les dolió cuando mataron a su hermano?": el trágico antecedente de una familia involucrada en el crimen del Barrio Las Pampas

Le dio un techo a su sobrino y este le pagó robándole en Chimbas: cansado de los problemas, lo entregó a la policía
No lo soportaba más

Le dio un techo a su sobrino y este le pagó robándole en Chimbas: cansado de los problemas, lo entregó a la policía

Consternación en Caucete por la muerte de una mujer
Deceso

Consternación en Caucete por la muerte de una mujer

Julián Gil durante su actuación. Foto: Municipalidad de Iglesia.
Fiesta de la Semilla y la Manzana

Con guitarra en mano, el exintendente de Caucete que le quitaron la matrícula como abogado cantó en un tradicional festival

Te Puede Interesar

Exe Mansilla con sus queridas alumnas de bailoterapia.
Una vida a puro ritmo

Exe Mansilla, de rey de la bachata a monarca de la bailoterapia

Por Jorge Balmaceda Bucci
El paraíso de las girls, el lugar que vuelve locas a las sanjuaninas video
Tiempo en Chile

El paraíso de las "girls", el lugar que vuelve locas a las sanjuaninas

Peñaflor achica la ventaja, empata 1-1 frente a Unión y el global está 3-1
4tos Regional Amateur

Peñaflor achica la ventaja, empata 1-1 frente a Unión y el global está 3-1

A pesar de la crecida, la Pampa del Leoncito sigue mostrando las huellas que dejaron los cuatriciclos que ingresaron ilegalmente. Foto: El Sol de Calingasta
Grave impacto

La Pampa del Leoncito ruega por el viento: la inundación no pudo borrar el terrible daño de los cuatriciclos

Clásico para el infarto: Barcelona venció al Real Madrid y gritó campeón en la Supercopa de España
En Yeda

Clásico para el infarto: Barcelona venció al Real Madrid y gritó campeón en la Supercopa de España