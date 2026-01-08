jueves 8 de enero 2026

Delitos Especiales

Dos adolescentes, de 14 y 15 años, protagonizaron un violento choque en Rivadavia

Ambos iban a bordo de una moto. Quedaron internados en el Hospital Rawson con lesiones considerables.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-01-08 at 12.10.37 (1)

Un grave siniestro vial tuvo lugar en la noche de este martes en el departamento Rivadavia y tuvo como protagonistas a dos adolescentes de 14 y 15 años que circulaban a bordo de una motocicleta. El choque ocurrió alrededor de las 20.40 horas, en la intersección de calles San Sebastián y Enrique Godoy, en la zona de Marquesado.

De acuerdo a la reconstrucción preliminar, un automóvil Renault Clio conducido por Matías Castro, de 34 años, circulaba por calle San Sebastián de sur a norte. En tanto, la motocicleta marca Corven era guiada por un menor de 15 años, identificado con las iniciales B. M., quien llevaba como acompañante a otro adolescente de 14 años, J. A., y transitaba por calle Enrique Godoy de este a oeste. La colisión se produjo en la intersección.

WhatsApp Image 2026-01-08 at 12.10.37

Como consecuencia del fuerte impacto, ambos ocupantes de la moto resultaron con lesiones de consideración y debieron ser trasladados de urgencia al Hospital Rawson, donde quedaron internados para una mejor evaluación médica.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y se dio intervención a la UFI correspondiente. La investigación quedó en manos del fiscal Iván Grassi, con la colaboración del ayudante fiscal César Recio.

WhatsApp Image 2026-01-08 at 12.10.38
