lunes 12 de enero 2026

Rompió otro récord

El oro trepó a U$S 4.600 y tiene un efecto directo en la minería de San Juan

En medio de la incertidumbre global y las tensiones geopolíticas, el oro alcanzó un nuevo máximo histórico. El impacto en San Juan.

Por Elizabeth Pérez
Mina de oro Veladero en San Juan. El récord del oro fortalece el valor de las exportaciones mineras de San Juan, con Veladero en producción y otros proyectos avanzados.

Mina de oro Veladero en San Juan. El récord del oro fortalece el valor de las exportaciones mineras de San Juan, con Veladero en producción y otros proyectos avanzados.

El nuevo récord del oro tiene un correlato inmediato en San Juan. La onza superó los U$S 4.600 por primera vez y el salto en la cotización fortalece el valor de las exportaciones mineras de la provincia, donde el metal dorado es uno de los principales motores de ingreso de divisas y recursos fiscales.

Con Veladero en plena producción y otros proyectos en etapa avanzada, el movimiento internacional vuelve a poner a la minería sanjuanina en el centro de la escena.

Por qué sube

La suba del oro se produce en un contexto internacional atravesado por la inestabilidad política y económica. Las tensiones geopolíticas, los conflictos en distintas regiones del mundo y las dudas sobre la política monetaria de Estados Unidos llevaron a los inversores a refugiarse nuevamente en los metales preciosos, que marcaron nuevos máximos históricos.

Este lunes, el oro registró un alza superior al 2% y alcanzó los U$S 4.600 por onza, mientras que analistas de los principales bancos de inversión proyectan que el metal podría llegar a los U$S 5.000 en los próximos meses si se mantiene el actual escenario de volatilidad. La plata también acompañó la tendencia y tocó valores récord, consolidándose como otro activo de resguardo.

El comportamiento de los mercados también se reflejó en el petróleo. El Brent, referencia para la Argentina, se encaminó a los U$S 64 por barril, su nivel más alto desde principios de diciembre, otra señal del nerviosismo que domina a los inversores a nivel global.

Impacto económico en la provincia

En San Juan, el aumento del precio del oro suele traducirse en mayores ingresos por exportaciones y en un incremento de las regalías mineras, que representan el 3% del valor del mineral facturado. De ese total, el 70% queda en la provincia y el 20% se distribuye entre los municipios donde se desarrollan los proyectos.

Entre enero y noviembre del año pasado –las últimas cifras disponibles- las exportaciones mineras se encaminaban a superar los 1.600 millones de dólares.

Actualmente, Veladero, ubicada en el departamento Iglesia, es la única mina de oro en producción. A su vez, Gualcamayo, en Jáchal, ya agotó su etapa productiva convencional, pero obtuvo la aprobación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para avanzar en la explotación de los denominados carbonatos profundos. En paralelo, el proyecto Hualilán, en Ullum, cuenta con las aprobaciones necesarias y se encamina a ingresar en la fase de producción en el corto plazo.

Con el oro en máximos históricos y un escenario global incierto, la minería vuelve a posicionarse como un sector clave para la economía sanjuanina, con impacto directo en los ingresos fiscales, la actividad productiva y las expectativas del sector.

