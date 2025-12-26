El valor del oro, imparable: eleva su récord y arrastra a otros metales preciosos a niveles históricos

El oro, la plata y el platino alcanzaron máximos históricos, extendiendo un rally histórico de fin de año para los metales preciosos, respaldado por el aumento de las tensiones geopolíticas y la debilidad del dólar estadounidense.

El oro al contado subía hasta un 1,7% hacia las 15:30 GMT hasta alcanzar un máximo por encima de 4.550 dólares por onza. Las fricciones en Venezuela, donde Estados Unidos ha bloqueado petroleros y aumentado la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, han incrementado el atractivo del metal precioso como refugio. Washington también lanzó un ataque militar contra el Estado Islámico en Nigeria en colaboración con el gobierno de esa nación africana.

La plata al contado para entrega inmediata avanzó por quinta sesión consecutiva, subiendo hasta un 5% y superando los 2.410 euros (75 dólares) por onza. El reciente avance del metal blanco ha sido impulsado por flujos especulativos y persistentes interrupciones en el suministro en los principales centros de comercio, tras una histórica contracción de posiciones cortas en octubre.

El Bloomberg Dollar Spot Index, un indicador clave de la fortaleza de la moneda estadounidense, cayó un 0,7% en la semana, su mayor descenso desde junio. Un dólar más débil generalmente respalda al oro y la plata.

El oro ha ganado alrededor de un 70% este año y la plata más de un 150%, con ambos metales en camino a su mejor desempeño anual desde 1979. El vertiginoso rally ha sido apoyado por compras elevadas de bancos centrales, flujos hacia fondos cotizados en bolsa y tres recortes sucesivos de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Unos costos de endeudamiento más bajos benefician a los metales preciosos, que no pagan intereses, y los operadores apuestan por más recortes en 2026.

Los movimientos agresivos del presidente estadounidense Donald Trump para remodelar el comercio global, junto con amenazas a la independencia de la Reserva Federal, añadieron impulso al rally a principios de este año. La demanda de los inversores también ha estado respaldada por la llamada “apuesta por la degradación”, ya que las preocupaciones por el aumento de la deuda pública impulsan un retiro de los bonos soberanos y las monedas en que estos se emiten.

El rally de la plata ha sido aún más espectacular que el del oro. Las bóvedas en Londres han recibido importantes flujos desde la contracción de posiciones cortas de octubre, aunque gran parte de la plata de disponibilidad inmediata sigue en Nueva York, mientras los operadores esperan el resultado de una investigación del Departamento de Comercio estadounidense sobre si las importaciones de minerales críticos suponen un riesgo para la seguridad nacional. La revisión podría allanar el camino para aranceles u otras restricciones comerciales sobre el metal.

“Tienes muchas operaciones o posiciones en papel: ahora necesitas cubrirlas con volumen físico, y no hay suficiente suministro para cubrir esa demanda”, dijo Manav Modi, analista de materias primas en Motilal Oswal Financial Services Ltd. “Debes respaldar la plata en papel con la plata real”, añadió.

En parte por la misma razón, el platino ha registrado fuertes subidas en las últimas semanas; solo este mes, ha subido más del 40%. El metal cotizó por encima de 76.900 euros (2.400 dólares) por onza por primera vez desde que Bloomberg comenzó a recopilar datos en 1987.

Además de una fuerte demanda física, la oferta global del metal utilizado en los sectores automotriz y de joyería se encamina hacia su tercer déficit anual consecutivo este año, debido principalmente a las interrupciones en el principal productor, Sudáfrica.

El oro subió un 0,7% hasta 145.147,61 euros (4.510,84 dólares) a las 12:15 p.m. en Londres. La plata avanzó un 3,5% hasta 2.397,49 euros (74,39 dólares). El platino aumentó un 5,4% hasta 76.713,86 euros (2.377,75 dólares), y el paladio subió un 6%.

