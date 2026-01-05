lunes 5 de enero 2026

Efecto colateral

El Bitcoin y el oro suben más de 2% en medio de la incertidumbre global

Los activos de refugio comienzan la primera semana completa de 2026 con una subida del 2,15% y 2,28%, respectivamente, tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela este fin de semana.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El oro y el bitcoin arrancan la primera semana completa de 2026 con subas, en un mercado que reacciona al ataque de Estados Unidos a Venezuela ocurrido el fin de semana. El metal precioso avanza un 2,28%, mientras que la principal criptomoneda del mundo gana más de 2,15%, lo que la ubica en un máximo en tres semanas.

Desde Renta 4 señalaron que los mercados están incorporando principalmente las novedades vinculadas a los acontecimientos en Venezuela. No obstante, advirtieron que la llegada de Delcy Rodríguez a la presidencia tras la detención de Nicolás Maduro “no parece implicar un cambio radical de gobierno”.

En ese contexto, la onza troy de oro se negociaba cerca de US$ 4.431,20, según datos de Bloomberg, con una suba del 2,28% respecto del cierre del viernes. La plata profundizaba su tendencia alcista y avanzaba un 4,08%, hasta los US$75,79 por onza.

El Bitcoin, en tanto, sube más de 2,15% y cotiza por encima de los US$ 93.000, lo que ubica a la cripto en un máximo en tres semanas.

En contraste con el movimiento de los activos de refugio, el petróleo operaba en baja. El barril de Brent caía un 1,23%, hasta los US$60, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, retrocedía un 0,56% y se ubicaba en US$56,96 por barril.

FUENTE: Clarín

