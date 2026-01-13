El Holandés Errante: así es la experiencia pirata que conquista la bahía de Coquimbo

Tiempo de San Juan sigue recorriendo Chile para mostrarte todo lo que podés hacer si decidís pasar tus vacaciones en el país vecino y esta vez nos tocó vivir una experiencia pirata.

Con actores y disfraces super realistas, el barco del Holandés Errante monta una experiencia imperdible de stand up en el mar con chistes aptos para todo público. De la mano del pirata Davy Jones, el buque zarpa del puerto de Coquimbo para recorrer toda la bahía.

En un monólogo humorístico, el conductor, un pirata que relata la historia del Holandés, va intercalando datos sobre la fauna del lugar e información histórica. Así se puede recorrer, entre otras cosas, el Fort Lambert. Este último, construido en el año 1865 por el empresario Carlos J. Lambert para proteger el puerto de Coquimbo ante posibles ataques de barcos peruanos durante la Guerra del Pacífico. El fuerte, además de su carga histórica, tiene a 40 metros un islote poblado de pelícanos que también se pueden apreciar durante el recorrido del Holandés Errante.

El recorrido dura aproximadamente una hora y, además, se pueden observar distintos barcos mercantes, el astillero Martek, el islote pájaro niño, el Faro Punta de Tortuga y la imponente construcción del nuevo Puerto de Coquimbo.

Sin embargo, el momento más tenso y entretenido para los chicos es el cruce entre El Holandés Errante y el Perla Negra, otro barco que hace recorridos por la bahía. Los piratas, metidos en su personaje, invaden la embarcación y la acción se apodera del buque, donde las peleas con esapdas se roban toda la atención del público.

El precio por persona del paseo es de $8 mil chilenos, equivalente a unos $10 mil argentinos. Los menores de 4 años, no pagan. ¿Recomendable? Sin lugar a dudas

