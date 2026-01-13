Martes 13 en San Juan: supersticiones, rituales y recaudos para esquivar la mala suerte

Para muchos sanjuaninos, el martes 13 no es un día cualquiera. La fecha, asociada históricamente a la mala suerte, vuelve a instalar supersticiones, rituales y precauciones que se repiten generación tras generación, especialmente entre quienes prefieren no “tentar al destino”.

Oficial Hay fecha confirmada para el pago de Conectividad en San Juan

La sorpresa Benjamín, el chico del casco que emociona a Jesús María: la historia del santaluceño que vive su gran sueño

El dicho popular “ martes 13, no te cases ni te embarques ” sigue vigente en nuestro país , donde no son pocos los que evitan tomar decisiones importantes, iniciar viajes o firmar contratos durante esta jornada. En algunos hogares incluso se postergan trámites, mudanzas o compras relevantes, como una forma de prevención simbólica.

De dónde viene la superstición

El origen del temor al martes 13 combina tradiciones culturales y creencias antiguas. El número 13 está asociado a la mala fortuna en distintas culturas occidentales, mientras que el martes, vinculado al dios romano Marte, representa la guerra, los conflictos y la destrucción. La unión de ambos elementos dio lugar a una de las supersticiones más arraigadas en el mundo hispano.

En San Juan, estas creencias se transmiten sobre todo de boca en boca, con fuerte presencia en las generaciones mayores, aunque muchos jóvenes también reconocen seguir ciertas “cábalas” por las dudas.

Qué cosas evitar

Durante el martes 13, hay sanjuaninos que eligen:

No viajar, especialmente cruzar rutas o emprender trayectos largos

Evitar casamientos, compromisos o celebraciones importantes

No iniciar proyectos nuevos ni firmar papeles clave

Postergar visitas médicas o decisiones económicas relevantes

Si bien para muchos se trata solo de una tradición, otros aseguran haber tenido malas experiencias en esta fecha, lo que refuerza la creencia.

Recomendaciones para los supersticiosos

Para quienes creen en la influencia del martes 13, algunas recomendaciones que circulan en San Juan incluyen:

Mantener una actitud positiva y evitar pensamientos negativos

Usar amuletos de protección, como cintas rojas, medallas o piedras

No tomar decisiones apresuradas

Extremar la precaución al conducir

Realizar actividades tranquilas y cotidianas

Especialistas en psicología sostienen que estas conductas funcionan como mecanismos de control frente a la incertidumbre y ayudan a reducir la ansiedad, más allá de la veracidad de la superstición.

Una creencia que resiste el paso del tiempo

Aunque no existe evidencia que vincule al martes 13 con más accidentes o hechos negativos, la superstición sigue viva en San Juan y forma parte del imaginario popular. Para algunos es solo una curiosidad cultural; para otros, un día que merece respeto.

Entre risas, recaudos y rituales, el martes 13 vuelve a recordarle a los sanjuaninos que, a veces, las creencias pesan más que la razón.