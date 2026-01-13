martes 13 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Efeméride

Martes 13 en San Juan: supersticiones, rituales y recaudos para esquivar la mala suerte

Supersticiones, costumbres y consejos para quienes creen en la mala suerte.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Para muchos sanjuaninos, el martes 13 no es un día cualquiera. La fecha, asociada históricamente a la mala suerte, vuelve a instalar supersticiones, rituales y precauciones que se repiten generación tras generación, especialmente entre quienes prefieren no “tentar al destino”.

Lee además
benjamin, el chico del casco que emociona a jesus maria: la historia del santaluceno que vive su gran sueno
La sorpresa

Benjamín, el chico del casco que emociona a Jesús María: la historia del santaluceño que vive su gran sueño
hay fecha confirmada para el pago de conectividad en san juan
Oficial

Hay fecha confirmada para el pago de Conectividad en San Juan

El dicho popular “martes 13, no te cases ni te embarques” sigue vigente en nuestro país , donde no son pocos los que evitan tomar decisiones importantes, iniciar viajes o firmar contratos durante esta jornada. En algunos hogares incluso se postergan trámites, mudanzas o compras relevantes, como una forma de prevención simbólica.

De dónde viene la superstición

El origen del temor al martes 13 combina tradiciones culturales y creencias antiguas. El número 13 está asociado a la mala fortuna en distintas culturas occidentales, mientras que el martes, vinculado al dios romano Marte, representa la guerra, los conflictos y la destrucción. La unión de ambos elementos dio lugar a una de las supersticiones más arraigadas en el mundo hispano.

En San Juan, estas creencias se transmiten sobre todo de boca en boca, con fuerte presencia en las generaciones mayores, aunque muchos jóvenes también reconocen seguir ciertas “cábalas” por las dudas.

Qué cosas evitar

Durante el martes 13, hay sanjuaninos que eligen:

  • No viajar, especialmente cruzar rutas o emprender trayectos largos

  • Evitar casamientos, compromisos o celebraciones importantes

  • No iniciar proyectos nuevos ni firmar papeles clave

  • Postergar visitas médicas o decisiones económicas relevantes

Si bien para muchos se trata solo de una tradición, otros aseguran haber tenido malas experiencias en esta fecha, lo que refuerza la creencia.

Recomendaciones para los supersticiosos

Para quienes creen en la influencia del martes 13, algunas recomendaciones que circulan en San Juan incluyen:

  • Mantener una actitud positiva y evitar pensamientos negativos

  • Usar amuletos de protección, como cintas rojas, medallas o piedras

  • No tomar decisiones apresuradas

  • Extremar la precaución al conducir

  • Realizar actividades tranquilas y cotidianas

Especialistas en psicología sostienen que estas conductas funcionan como mecanismos de control frente a la incertidumbre y ayudan a reducir la ansiedad, más allá de la veracidad de la superstición.

Una creencia que resiste el paso del tiempo

Aunque no existe evidencia que vincule al martes 13 con más accidentes o hechos negativos, la superstición sigue viva en San Juan y forma parte del imaginario popular. Para algunos es solo una curiosidad cultural; para otros, un día que merece respeto.

Entre risas, recaudos y rituales, el martes 13 vuelve a recordarle a los sanjuaninos que, a veces, las creencias pesan más que la razón.

Seguí leyendo

Valle (Re) Fértil: la belleza del camino, el río al tope y una oferta imperdible de actividades en el dique

El Holandés Errante: así es la experiencia pirata que conquista la bahía de Coquimbo

San Juan brilla en la costa atlántica presentando el turismo y la cultura

Instalaron cuatro tótems de emergencia en el Paso de Agua Negra: dónde están y para qué sirven

Qué tenés que hacer si encontrás una serpiente en San Juan, durante los meses de calor

Atención: lanzaron una importante campaña de vacunación en San Juan

Martes inestable en San Juan: rige alerta por tormentas aisladas

Albardón: volvió el agua después de dos semanas y trajo alivio a los vecinos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Instalaron cuatro tótems de emergencia en el Paso Internacional de Agua Negra.
Más servicios

Instalaron cuatro tótems de emergencia en el Paso de Agua Negra: dónde están y para qué sirven

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Una joven sanjuanina quedó grave tras volcar cuando volvía de Córdoba y piden cadena de oración
Siniestro vial

Una joven sanjuanina quedó grave tras volcar cuando volvía de Córdoba y piden cadena de oración

Así quedó el auto en el que viajaba la sanjuanina que quedó grave tras un vuelco
Imágenes

Así quedó el auto en el que viajaba la sanjuanina que quedó grave tras un vuelco

Acueducto gate: por primera vez, un documento acredita la conexión del primo de Uñac con la firma que ganó la licitación
EXCLUSIVO

Acueducto gate: por primera vez, un documento acredita la conexión del primo de Uñac con la firma que ganó la licitación

Operativo de película en Villa del Sur: cuatro detenidos y secuestro de armas, drogas y $1.500.000
En Santa Lucía

Operativo de película en Villa del Sur: cuatro detenidos y secuestro de armas, drogas y $1.500.000

Un vendedor ambulante quedó en la mira de la Justicia por un golpe de $20 millones a un depósito de motocross
Investigación

Un vendedor ambulante quedó en la mira de la Justicia por un golpe de $20 millones a un depósito de motocross

Te Puede Interesar

Benjamín, el chico del casco que emociona a Jesús María: la historia del santaluceño que vive su gran sueño
La sorpresa

Benjamín, el chico del casco que emociona a Jesús María: la historia del santaluceño que vive su gran sueño

Por Redacción Tiempo de San Juan
Valle (Re) Fértil: la belleza del camino, el río al tope y una oferta imperdible de actividades en el dique
Tiempo de verano en SJ

Valle (Re) Fértil: la belleza del camino, el río al tope y una oferta imperdible de actividades en el dique

Tras la publicación de Tiempo, confirmaron qué pasó con el celular que un ladrón se dejó en un robo en Chimbas
Repercusiones

Tras la publicación de Tiempo, confirmaron qué pasó con el celular que un ladrón se dejó en un robo en Chimbas

Acueducto gate: por primera vez, un documento acredita la conexión del primo de Uñac con la firma que ganó la licitación
EXCLUSIVO

Acueducto gate: por primera vez, un documento acredita la conexión del primo de Uñac con la firma que ganó la licitación

Tragedia en Caucete: la moto habría invadido el carril contrario al momento del impacto
Investigación

Tragedia en Caucete: la moto habría invadido el carril contrario al momento del impacto