San Juan brilla en la costa atlántica presentando el turismo y la cultura

Comenzó el 2026 y San Juan apuesta fuerte a consolidarse como destino turístico a través de una acción promocional en la Costa Atlántica. Allí, más precisamente en Mar del Plata y Pinamar, se lleva adelante un trabajo en conjunto entre el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación; a través de la Agencia de Calidad San Juan, y el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, con el objetivo de unir sabores, identidad y promoción turística.

Por un lado, durante la temporada de verano y aprovechando la afluencia de turistas, en cada una de las dos ciudades balnearias se encuentra un local donde se se realizan distintas degustaciones y venta de dulces de membrillo y batata, pistachos, aceite de oliva, vinos, licores, gin, aceitunas y pasta de aceitunas y tomates, entre otros productos.

Por otra parte, y en paralelo, los visitantes se suman a las activaciones que incluyen juegos con preguntas sobre diversas temáticas como Rutas del Vino; del Olivo y del Cielo, también aventura y naturaleza, gastronomía, cultura y Turismo Rural y de Fe.

En esta instancia, se aprovecha la propuesta lúdica para consultarles si conocen San Juan y, a través de esa pregunta, se les comenta las diversas ofertas que dispone la provincia como destino turístico en cualquier momento del año.

En el caso de Pinamar, los turistas tienen la opción de jugar con un dado gigante que también incluye en dos de sus caras, preguntas relacionadas a distintos productos turísticos.

Así, el público se entretiene en las zonas concurridas donde se encuentran ambos locales y también reciben merchandising por parte de las promotoras, quienes invitan a tomar contacto con el equipo de promoción del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte para informarse del abanico de actividades y lugares imperdibles para conocer.

Para quienes quieran participar de esta propuesta, los locales se ubican en Güemes 3215 (frente a Plaza del Agua), Mar del Plata, y Avenida Bunge 545 y esquina del Libertador, local 15b, Galería Pinamar.