Atención: lanzaron una importante campaña de vacunación en San Juan

El Ministerio de Salud de la provincia lanzó la campaña de vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) destinada a embarazadas.

El Ministerio de Salud de la provincia lanzó oficialmete la Campaña de Vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) destinada a embarazadas. El acto tuvo lugar en la Plaza Seca del Centro Cívico y contó con la presencia del secretario Técnico, Alejandro Navarta; el secretario de Planeamiento, Gastón Jofré; la secretaria de Medicina Preventiva, Sonia Sánchez; y el equipo del Programa de Inmunizaciones de la cartera sanitaria.

El inicio de la campaña en la provincia se da en el marco del lanzamiento de la vacunación contra el VSR a nivel nacional, que se desarrolla de manera simultánea en todos los distritos del país.

Durante el acto se firmó una carta de intención con instituciones públicas y privadas con el objetivo de promover la vacunación en embarazadas que se encuentren entre las semanas 32 y 36 con 6 días de gestación, participar en actividades de capacitación y fortalecer la articulación permanente con el Ministerio de Salud.

La vacunación contra el VSR tiene como principal objetivo proteger a los recién nacidos desde el primer día de vida y anticiparse a la circulación del virus durante la temporada invernal, reduciendo el riesgo de enfermedades respiratorias graves como la bronquiolitis y la neumonía en los primeros meses de vida.

Como parte del lanzamiento, se realizó una demostración simbólica de la aplicación de la vacuna a la jefa de Enfermería del Ministerio de Salud, la licenciada Marianela Pérez, quien se encuentra cursando la etapa final de su embarazo.

En su mensaje, Navarta destacó los logros alcanzados en la campaña anterior y los objetivos para este año. “En San Juan se logró vacunar el año pasado al 90% de nuestras embarazadas, con un índice de 5.000 dosis aplicadas. Buscamos llegar este año al 100%”, afirmó. Además, subrayó que “claramente con la campaña buscamos defender y proteger a los niños en los primeros seis meses de vida, que es cuando padecen neumonías y bronquiolitis”, sostuvo.

Por su parte, la jefa del Programa de Inmunizaciones, Fernanda Paredes, agradeció a todas las personas e instituciones que colaboraron en la organización del lanzamiento y remarcó el valor de la iniciativa. “La protección de las embarazadas y de los niños es un objetivo muy loable. Sabemos que cuidar la vida desde el vientre es prevenir con amor y que cada vacuna, cada control y cada gesto de acompañamiento es una forma concreta de abrazar la supervivencia antes del nacimiento”, expresó.