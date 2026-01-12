lunes 12 de enero 2026

Cerro Agua Negra

En videos, así fue la búsqueda para rescatar al perro perdido en Jáchal: las hipótesis sobre el canino

Tras una intensa jornada de rescate en el cerro Agua Negra, rescatistas, bomberos y proteccionistas no lograron hallar al animal. La principal hipótesis es que el perro habría logrado descender por sus propios medios.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Uno de los rescatistas durante el operativo.

Uno de los rescatistas durante el operativo.

La intensa búsqueda para resccar a un supuesto perro atrapado en el cerro Agua Negra, en Jáchal, concluyó este lunes sin resultados positivos y con la principal hipótesis de que el animal habría logrado descender por sus propios medios. El operativo incluyó a rescatistas especializados en escalada, bomberos voluntarios y proteccionistas de animales, y comenzó desde muy temprano, extendiéndose hasta pasado el mediodía, cuando las altas temperaturas obligaron a finalizar las tareas.

Desde la Asociación Sentimiento Animal Jáchal, que encabezó la organización del rescate, confirmaron que dos grupos de escaladores lograron ascender hasta la cima del cerro y recorrer distintos sectores del lugar señalado, sin poder hallar al animal ni restos que confirmaran su presencia. Durante toda la mañana, los rescatistas llamaron al perro en reiteradas oportunidades, pero no obtuvieron respuesta alguna.

“Fue una tarea muy ardua. Desde las 7 de la mañana estuvieron trabajando los escaladores de los grupos de Jáchal junto a los bomberos. Llegaron hasta arriba del cerro, revisaron todo lo posible y no se escuchó nada”, explicó Sabrina Molini, referente de Sentimiento Animal, quien además difundió videos del operativo en redes sociales para visibilizar el caso.

Según detalló Molini, el día anterior, en horas de la tarde, algunas personas aseguraron haber escuchado llantos y ladridos provenientes del cerro, pero la falta de luz impidió avanzar con el rescate en ese momento. Este lunes, ya con luz solar y equipamiento adecuado, se retomó la búsqueda, aunque sin éxito.

Ante el resultado negativo, comenzaron a circular distintas hipótesis. Una de las principales es que el animal haya logrado descender por sus propios medios en algún momento, ya que durante el operativo no respondió a los llamados. Otra posibilidad que surgió tras la intervención de bomberos de la Policía de San Juan es que los sonidos escuchados no correspondieran a un perro, sino a otro tipo de animal silvestre propio de la zona.

image

“No se encontró ni el cuerpo ni al animal con vida. Eso también nos da la esperanza de que quizás haya podido bajar solo”, señalaron desde la asociación proteccionista. En ese sentido, una defensora de animales que vive en la zona de San Roque, cercana al cerro Agua Negra, quedó atenta para alertar ante cualquier novedad.

Desde Sentimiento Animal Jáchal agradecieron públicamente a todas las personas e instituciones que participaron del operativo, entre ellas a Guillermo Espíndola y su equipo de la empresa Andes Jáchal, al Club Andino Jáchal, a los Bomberos Voluntarios de Jáchal y a la proteccionista Nancy Báez. “Cuidemos y respetemos la vida, son seres sintientes”, expresaron.

image

El origen del operativo

Durante el fin de semana, visitantes del balneario natural Agua Negra se vieron sorprendidos al escuchar lamentos y ladridos provenientes de una zona elevada del cerro. Tras observar con mayor atención, confirmaron que se trataría de un perro que habría quedado atrapado en un sector de muy difícil acceso.

image

La situación fue alertada a los Bomberos Voluntarios de Jáchal, quienes comenzaron a organizar un operativo de rescate, teniendo en cuenta la compleja geografía del lugar. El relieve rocoso, la altura y el eco propio del cerro dificultaron desde un primer momento la localización exacta del animal.

Aunque inicialmente se evaluó la posibilidad de utilizar un dron para precisar la ubicación, los esfuerzos se concentraron finalmente en el ascenso de los equipos especializados. Por el momento, el caso permanece abierto y bajo expectativa, a la espera de que pueda surgir alguna novedad desde la zona.

