Aparecieron los videos de la brutal gresca en Pocito por la que un hombre pelea por su vida

Momentos de extrema tensión se vivieron este domingo 4 de enero , a plena luz del día, en el barrio Las Pampas , en el departamento Pocito , donde un conflicto entre vecinos escaló a un violento enfrentamiento con piedras y disparos de arma de fuego . Como saldo, Ricardo Caballero , de 41 años , resultó gravemente herido de bala , permanece internado en estado delicado y un hombre quedó detenido , mientras que otro es intensamente buscado .

En las últimas horas salieron a la luz videos del ataque , captados por vecinos desde viviendas cercanas. El registro fílmico muestra con crudeza cómo entre cinco y seis personas , entre ellas una mujer , apedrearon una casa y cómo uno de los agresores efectuó disparos contra la vivienda , se retiró para resguardarse y luego volvió a disparar.

Según fuentes judiciales y policiales, el violento episodio tuvo como origen una rencilla de vieja data entre dos mujeres del barrio, cuyas viviendas son colindantes. La disputa derivó durante la mañana en una denuncia policial, pero lejos de calmarse, la situación fue escalando en intensidad a lo largo del día.

De acuerdo a la investigación, al regresar al domicilio una de las mujeres lo hizo acompañada por su hermano, Ricardo Caballero. En ese contexto, dos hombres armados —identificados como Alejandro Lara (28), esposo de la vecina con la que mantenía el conflicto, y Jonathan Arancibia, alias “Tartamudo”— habrían ingresado a la vivienda tras romper vidrios y una ventana, donde amenazaron a los moradores con un arma de fuego antes de retirarse.

Minutos después, cuando Caballero salió del domicilio y llegó a la esquina, los mismos sujetos comenzaron a efectuar disparos. Uno de los proyectiles impactó en el abdomen, provocándole heridas de extrema gravedad. El hombre fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde ingresó directamente a quirófano.

Según el último parte médico, el disparo no tuvo orificio de salida y durante la intervención quirúrgica se constató que el proyectil afectó pulmón, páncreas e hígado, por lo que permanece internado en Terapia Intensiva, con pronóstico reservado.

La persistencia del conflicto y la magnitud del enfrentamiento generaron pánico entre los vecinos, quienes realizaron reiterados llamados al sistema de emergencias 911. Finalmente, efectivos de la Policía de San Juan lograron controlar la situación, detener a uno de los presuntos agresores y desplegar un operativo para dar con el segundo implicado, que continúa prófugo.

El material audiovisual incorporado a la causa será clave para reconstruir la secuencia del ataque y avanzar en la imputación de responsabilidades, mientras la Justicia continúa con la investigación del violento episodio.