lunes 12 de enero 2026

Novedad

Cambia el modo de hacer recorridos por la Casa de Sarmiento: lo que hay que saber

Desde este lunes, las visitas guiadas con recorridos por los espacios exteriores e interiores del museo se realizarán en horarios preestablecidos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Casa de Sarmiento informó que, durante el verano, cambia el esquema de realización de los recorridos.

La Casa de Sarmiento informó que, durante el verano, cambia el esquema de realización de los recorridos.

Las autoridades de la Casa de Sarmiento informaron sobre la implementación de un nuevo formato de atención al público, que regirá a partir del 12 de enero y hasta el 31 de marzo de 2026, en el marco del horario de verano.

En ese lapso, la atención no será espontánea según la llegada de los visitantes (como es habitualmente), sino que se desarrollará mediante visitas guiadas con recorridos por los espacios exteriores e interiores del museo en los horarios establecidos para el público.

Cada visita contará con un cupo máximo de 25 personas, considerando la dinámica del recorrido, la capacidad de carga de las salas y las medidas de seguridad vinculadas a la actividad sísmica.

Durante las visitas guiadas se aborda la historia del museo en sus distintas etapas, como casa familiar y como casa museo, así como la vida y obra de Domingo Faustino Sarmiento. En el caso de grupos mayores a 25 personas o de solicitudes fuera de los horarios pautados, se realizarán referencias históricas en los patios exteriores del museo.

"Esta modalidad permite ampliar la capacidad de atención sin comprometer la seguridad ni la calidad de la experiencia, manteniendo el desarrollo del relato histórico del sitio y de la figura de Sarmiento", afirmaron.

Horarios de atención y recorridos

* Museo y Biblioteca Casa Natal de Sarmiento

- Lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados: de 9 a 13 h y de 17 a 21 h

- Miércoles: cerrado al público

* Horarios de visitas guiadas

Lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados

- Turno mañana: 10:00 y 12:00 h

- Turno tarde: 18:00 y 20:00 h

Sobre la medida, desde el museo indicaron que, “el presente esquema con el fin de garantizar una atención ordenada, segura y de calidad para todos los visitantes del Museo y Biblioteca Casa Natal de Sarmiento”.

