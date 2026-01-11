domingo 11 de enero 2026

Colecta especial

Cáritas San Juan impulsa una campaña para los damnificados por las lluvias en Valle Fértil

Tras las fuertes tormentas, Cáritas San Juan lanzó una colecta de alimentos para asistir a familias de Valle Fértil que permanecen aisladas por el mal estado de los caminos y la acumulación de agua.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tras el temporal que afectó distintas zonas de Jáchal, el intendente Matías Espejo visitó las viviendas. Pero todo suma, por eso Cáritas inició la colecta de donaciones.

Tras el temporal que afectó distintas zonas de Jáchal, el intendente Matías Espejo visitó las viviendas. Pero todo suma, por eso Cáritas inició la colecta de donaciones.

Las intensas tormentas que azotaron al departamento Valle Fértil dejaron a varias familias en una situación crítica, con viviendas afectadas y caminos rurales intransitables. Frente a este escenario, Cáritas San Juan activó una colecta solidaria y reforzó su presencia en la zona para asistir a los damnificados.

Desde la institución señalaron que el acompañamiento no finalizó con la primera etapa de ayuda. A través de sus redes sociales, remarcaron que actualmente el principal desafío es llegar a al menos 13 familias que permanecen aisladas debido al barro y la acumulación de agua, lo que dificulta el acceso y la asistencia directa.

En este contexto, Cáritas lanzó una campaña especial de recolección de alimentos no perecederos para cubrir necesidades básicas de los afectados, muchos de los cuales no pueden trasladarse ni recibir ayuda con normalidad por el estado de los caminos.

image

Las donaciones se reciben en la Parroquia de Valle Fértil y, para quienes viven en el Gran San Juan, este lunes podrán colaborar acercándose a la sede central de Cáritas San Juan, desde donde se organizará el envío hacia el departamento.

Desde la organización convocaron a la comunidad a sumarse a la iniciativa y destacaron la importancia de la solidaridad en momentos de emergencia, subrayando que el compromiso social resulta clave para acompañar a quienes atraviesan las consecuencias del temporal.

Dejá tu comentario

