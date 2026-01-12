lunes 12 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Operativo

Preocupación en Agua Negra: gran despliegue para rescatar a un perro que quedó atrapado en un cerro de difícil acceso

El animal fue descubierto por visitantes del balneario el pasado sábado. Desde entonces, personal de los Bomberos Voluntarios de Jáchal trabaja para lograr su rescate. Aún se desconoce cómo llegó hasta ese lugar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Durante el fin de semana, visitantes del balneario natural Agua Negra, en el departamento Jáchal, se vieron sorprendidos al escuchar lamentos y ladridos provenientes de una zona elevada del cerro. Tras observar con mayor atención, confirmaron que se trataba de un perro que había quedado atrapado en un punto de muy difícil acceso, sin posibilidad de descender por sus propios medios.

Lee además
¿habra mas crecidas en los rios de san juan? en la unsj explicaron el fenomeno
Informe

¿Habrá más crecidas en los ríos de San Juan? En la UNSJ explicaron el fenómeno
hola neeena: asi chamuyaria luciano castro a una sanjuanina, segun las redes
En las redes

"Hola neeeña": así "chamuyaría" Luciano Castro a una sanjuanina, según las redes

Según manifestaron desde los Bomberos Voluntarios de Jáchal, el aviso se recibió luego de que varias personas alertaran sobre la presencia del animal en la altura. A partir de ese momento, se inició la organización de un operativo de rescate, que debió planificarse con sumo cuidado debido a las condiciones del terreno y a la complejidad de la zona.

El primer intento de acercamiento se realizó ese mismo día, aunque no fue posible completar las tareas por falta de tiempo y por las dificultades que presentaba el relieve. Al día siguiente, el personal volvió al lugar y pudo evaluar con mayor precisión el escenario, determinando que sería necesario contar con apoyo especializado y equipamiento adecuado.

El plan de trabajo prevé que el equipo se traslade al sector desde primeras horas de la mañana, comenzando con la utilización de un dron para localizar con exactitud al perro. Una vez determinado el punto donde se encuentra, se dará inicio al ascenso para intentar ponerlo a salvo.

Desde el cuartel explicaron que la geografía del lugar presenta múltiples obstáculos, ya que la altura y las formaciones rocosas complican el desplazamiento, sumado a que el eco puede confundir la ubicación real del animal. Además, indicaron que aún se desconoce cómo el perro logró alcanzar esa zona tan elevada.

Seguí leyendo

La Serena en monopatín, una experiencia barata y ecológica para recorrer el lugar favorito para vacacionar de los sanjuaninos

Cambia el modo de hacer recorridos por la Casa de Sarmiento: lo que hay que saber

El paraíso de las "girls", el lugar que vuelve locas a las sanjuaninas

Exe Mansilla, de rey de la bachata a monarca de la bailoterapia

La Pampa del Leoncito ruega por el viento: la inundación no pudo borrar el terrible daño de los cuatriciclos

El legado de don Domingo, el "loco" autodidacta que marcó una huella en el patrimonio sanjuanino

Cáritas San Juan impulsa una campaña para los damnificados por las lluvias en Valle Fértil

Reformas en el Instituto Nazario Benavídez: lo que hay y lo que viene con la apertura de una jugosa licitación multimillonaria

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La Casa de Sarmiento informó que, durante el verano, cambia el esquema de realización de los recorridos.
Novedad

Cambia el modo de hacer recorridos por la Casa de Sarmiento: lo que hay que saber

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Murió Bruno, el pequeño que conmovió a San Juan en 2020 tras caer a un canal
Tristeza

Murió Bruno, el pequeño que conmovió a San Juan en 2020 tras caer a un canal

Martín Quiroga Massa, Juan Manuel Salvalaggio (cuando declaró en el juicio contra los barras) y Mariano Tomsig (audiencia en su contra en Tribunales). video
Lo último

La explosiva declaración de un barrabrava condenado complica a los empresarios acusados de mandar a golpear al bolichero Salvalaggio

Muertes, robos y escraches: una alarma vecinal pocitana que llegó a las redes y generó varias reacciones
Barrio Las Pampas

Muertes, robos y escraches: una alarma vecinal pocitana que llegó a las redes y generó varias reacciones

Fuerte sismo sacudió la noche de domingo en San Juan
¿Lo sentiste?

Fuerte sismo sacudió la noche de domingo en San Juan

Dieron a conocer la identidad de los cuatro delincuentes atrapados en el megaoperativo en Avenida de Circunvalación
Operativo

Dieron a conocer la identidad de los cuatro delincuentes atrapados en el megaoperativo en Avenida de Circunvalación

Te Puede Interesar

El cambio, el dolor de cabeza de los sanjuaninos en La Serena: insólitamente, no hay pesos chilenos
Tiempo en Chile

El cambio, el dolor de cabeza de los sanjuaninos en La Serena: insólitamente, no hay pesos chilenos

Por Luz Ochoa
Dieron a conocer la identidad de los cuatro delincuentes atrapados en el megaoperativo en Avenida de Circunvalación
Operativo

Dieron a conocer la identidad de los cuatro delincuentes atrapados en el megaoperativo en Avenida de Circunvalación

La Vuelta a San Juan 2026 suma más equipos: habrá 7 extranjeros y fuerte presencia local
Ciclismo

La Vuelta a San Juan 2026 suma más equipos: habrá 7 extranjeros y fuerte presencia local

Este es el celular que un ladrón se olvidó en un robo en Chimbas: estiman que sustrajeron casi $3.000.000
Más datos

Este es el celular que un ladrón se olvidó en un robo en Chimbas: estiman que sustrajeron casi $3.000.000

La Serena en monopatín, una experiencia barata y ecológica para recorrer el lugar favorito para vacacionar de los sanjuaninos video
Tiempo en Chile

La Serena en monopatín, una experiencia barata y ecológica para recorrer el lugar favorito para vacacionar de los sanjuaninos