Preocupación en Agua Negra: gran despliegue para rescatar a un perro que quedó atrapado en un cerro de difícil acceso

Durante el fin de semana, visitantes del balneario natural Agua Negra , en el departamento Jáchal , se vieron sorprendidos al escuchar lamentos y ladridos provenientes de una zona elevada del cerro. Tras observar con mayor atención, confirmaron que se trataba de un perro que había quedado atrapado en un punto de muy difícil acceso , sin posibilidad de descender por sus propios medios.

Según manifestaron desde los Bomberos Voluntarios de Jáchal , el aviso se recibió luego de que varias personas alertaran sobre la presencia del animal en la altura. A partir de ese momento, se inició la organización de un operativo de rescate , que debió planificarse con sumo cuidado debido a las condiciones del terreno y a la complejidad de la zona.

El primer intento de acercamiento se realizó ese mismo día, aunque no fue posible completar las tareas por falta de tiempo y por las dificultades que presentaba el relieve. Al día siguiente, el personal volvió al lugar y pudo evaluar con mayor precisión el escenario, determinando que sería necesario contar con apoyo especializado y equipamiento adecuado.

El plan de trabajo prevé que el equipo se traslade al sector desde primeras horas de la mañana, comenzando con la utilización de un dron para localizar con exactitud al perro. Una vez determinado el punto donde se encuentra, se dará inicio al ascenso para intentar ponerlo a salvo.

Desde el cuartel explicaron que la geografía del lugar presenta múltiples obstáculos, ya que la altura y las formaciones rocosas complican el desplazamiento, sumado a que el eco puede confundir la ubicación real del animal. Además, indicaron que aún se desconoce cómo el perro logró alcanzar esa zona tan elevada.