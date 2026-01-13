Registraron caídas de Mercado Pago en San Juan: por qué motivo

Durante la mañana de este martes, usuarios de San Juan reportaron fallas en el funcionamiento de Mercado Pago , la billetera virtual más utilizada del país, lo que generó inconvenientes para realizar pagos, transferencias y otras operaciones digitales cotidianas. Las quejas comenzaron a multiplicarse desde temprano y se replicaron rápidamente en redes sociales.

En la provincia, los problemas se manifestaron tanto en comercios como en operaciones entre particulares, con errores al momento de pagar, demoras en acreditaciones y dificultades para ingresar a la aplicación. La situación coincidió con un fuerte aumento de reportes a nivel nacional, reflejado en la plataforma Downdetector, que monitorea el estado de servicios digitales en tiempo real.

Según ese sitio especializado, San Juan apareció entre las zonas con mayor cantidad de incidencias, junto a otros grandes centros urbanos del país. El pico de reclamos superó ampliamente el promedio habitual para ese horario, lo que evidenció una falla de alcance masivo.

Las zonas afectadas

El mapa interactivo de Downdetector mostró reportes en distintos puntos del territorio argentino. Además de San Juan, se registraron inconvenientes en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Tucumán y Mendoza. En algunas localidades, el servicio presentó interrupciones totales, mientras que en otras se dieron fallas intermitentes.

En paralelo, comenzaron a aparecer reportes de problemas en Mercado Libre, la plataforma de comercio electrónico del mismo grupo empresario, lo que alimentó la hipótesis de una falla general en la infraestructura tecnológica de la compañía.

Hasta el momento, Mercado Pago no emitió un comunicado oficial para explicar los motivos de la caída ni para informar un horario estimado de normalización del servicio, aunque con el correr de las horas algunos usuarios indicaron una recuperación paulatina de las funciones.