Las cinco casas que se venden en San Juan a más de $1.000.000.000

Son cinco las casas que se venden en San Juan en una conocida página de reventa a más de 1.000 millones de pesos. Todas están ubicadas en Capital y Rivadavia, tienen más de 400 metros cuadrados de construcción y zonas verdes cuidadas. Una de las propiedades es una joyita histórica, que estuvo tironeada por un conflicto familiar.

La casa está ubicada en el country El Ceibo (Rivadavia), tiene 400 metros cuadrados y una superficie total de 777 metros cuadrados. En la planta baja cuenta con pileta, cochera doble, galería, quincho con baño, parrillero, lavadero, cocina/comedor, living/comedor amplia y baño. En la planta alta hay cuatro dormitorios, tres baños -dos en suite- y placares. El dormitorio principal tiene terraza y vestidor. Se vende a 800.000 dólares ($1.166.792.000).

2-Moderna y con ubicación chic

Esta propiedad está ubicada en la zona del Patio Alvear (Capital) , a metros de Avenida Libertador y Central. Tiene una superficie total de 1.100 m2, con 4 habitaciones más una de servicio. Tiene una cochera para dos autos y en su planta baja cuenta con una habitación con su propio baño, una amplia cocina-comedor, además de un living. Tiene patio interno, galería con parrillero y un quincho completamente separado de la propiedad, con su propio baño y cocina. En la planta alta cuenta con 3 habitaciones, una con un amplio doble vestidor, baño en suite con hidromasaje y balcón propio. El resto cuenta cada una con su respectivo placard además de un baño compartido, también con hidromasaje. Además hay un gran "playroom" con balcón propio que puede responder a distintos usos.

3-Clásica y con un gran lote

La casa está ubicada sobre calle Santa María de Oro, en Rivadavia. El terreno tiene una superficie de 4.550 metros cuadrados y la superficie cubierta es de 400 metros cuadrados. Cuenta con doble acceso vehicular, 4 dormitorios, 3 baños, pileta, galería, alarma, cámaras, sector de servicio, lavadero y carpintería de madera maciza. Una vivienda clásica, pero con una particularidad: el enorme lote en una zona codiciada para el mercado inmobiliario. Se vende a 750.000 dólares ($1.137.622.200).

4-La histórica Casa de Chocolate

El Chalet González Rodríguez está ubicado en la esquina de Lateral de Circunvalación y calle General Acha. Tiene una superficie total de 2.200 m2 y más de 90 años de antigüedad. Es parte de la historia de la provincia, ha resistido varios terremotos y mantiene viva la arquitectura tradicional. En su planta baja cuenta con dos comedores, dos livings, un particular salón de jardín de invierno, baño y cocina, además de una habitación de servicio con su propio baño. La segunda planta cuenta con 4 dormitorios y dos baños, uno de ellos en suite. Además de una gran terraza que circunda la mitad de la casa, con vista a la Sierra Chica de Zonda. Se vende a 750.000 dólares ($1.137.622.200).

5-Residencia clásica céntrica

Está ubicada sobre Avenida Rioja 51 (norte), en Capital. Cuenta con una superficie de 568 metros cuadrados y una superficie cubierta de 430 metros cuadrados. Tiene dos plantas, que funcionan como residencias diferentes. En la planta baja la casa tiene dos dormitorios, dos baños, cocina-comedor, living comedor, patio, jardín y dependencia de servicio. En la planta alta, hay un departamento de tres dormitorios, dos escritorios, sala, dos baños, cocina, living-comedor, terraza y balcones. También cuenta con garaje una amplia playa de estacionamiento. La propiedad se vende a $1.016.600.000.