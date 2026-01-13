Sube el piso de Ganancias y se actualizan las escalas del Monotributo: mirá cómo quedaron

Con la publicación del IPC de diciembre, quedaron definidos los nuevos parámetros impositivos que impactan tanto en el impuesto a las Ganancias como en el régimen del Monotributo, con actualizaciones que buscan acompañar el efecto de la inflación.

En cuanto al impuesto a las Ganancias, el nuevo piso para un trabajador soltero sin hijos se fija en una remuneración bruta mensual de $2.998.725, lo que equivale a un ingreso neto aproximado de $2.488.942. Este umbral se eleva en los casos de trabajadores con cargas de familia, por lo que comenzarán a tributar a partir de ingresos más altos.

Las nuevas tablas de Ganancias se aplicarán una vez que sean publicadas oficialmente. Cuando los empleadores actualicen sus sistemas, deberán recalcular las retenciones realizadas desde enero y devolver los montos descontados en exceso, si correspondiera.

En el caso del Monotributo, las escalas de ingresos anuales se incrementan en un 14,2%. Con este ajuste, la categoría A pasa a permitir una facturación de hasta $10.273.463,76, mientras que la categoría K, la más alta del régimen, eleva su tope a más de $108 millones anuales. Junto con la actualización de los límites de ingresos, también se incrementan el impuesto integrado y los aportes previsionales y de obra social.

A partir de esta actualización, ARCA habilitará el proceso de recategorización, que deberá realizarse considerando la facturación de los últimos 12 meses y otros parámetros como superficie afectada a la actividad, consumo eléctrico, alquileres y precio unitario de venta. Las nuevas cuotas comenzarán a aplicarse desde febrero, mientras que el pago de enero se mantiene con los valores vigentes hasta ahora.

Tanto en Ganancias como en Monotributo, las actualizaciones buscan evitar que más contribuyentes queden alcanzados por el impuesto únicamente por el aumento nominal de los ingresos, aunque los valores definitivos quedarán confirmados con la publicación oficial de las tablas.