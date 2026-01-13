martes 13 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
ARCA

Sube el piso de Ganancias y se actualizan las escalas del Monotributo: mirá cómo quedaron

Tras conocerse el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre, se actualizaron los parámetros que determinan el pago del impuesto a las Ganancias y las escalas del Monotributo. Los nuevos valores y desde cuándo entran en vigencia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ganancias

Con la publicación del IPC de diciembre, quedaron definidos los nuevos parámetros impositivos que impactan tanto en el impuesto a las Ganancias como en el régimen del Monotributo, con actualizaciones que buscan acompañar el efecto de la inflación.

Lee además
ANSES sigue pagando prestaciones a millones de argentinos.
Información importante

Anses actualiza jubilaciones y asignaciones: cuánto se cobrará desde febrero de 2026
el indec informo que la inflacion de 2025 es la mas baja en los ultimos ocho anos
Oficial

El Indec informó que la inflación de 2025 es la más baja en los últimos ocho años

En cuanto al impuesto a las Ganancias, el nuevo piso para un trabajador soltero sin hijos se fija en una remuneración bruta mensual de $2.998.725, lo que equivale a un ingreso neto aproximado de $2.488.942. Este umbral se eleva en los casos de trabajadores con cargas de familia, por lo que comenzarán a tributar a partir de ingresos más altos.

Las nuevas tablas de Ganancias se aplicarán una vez que sean publicadas oficialmente. Cuando los empleadores actualicen sus sistemas, deberán recalcular las retenciones realizadas desde enero y devolver los montos descontados en exceso, si correspondiera.

En el caso del Monotributo, las escalas de ingresos anuales se incrementan en un 14,2%. Con este ajuste, la categoría A pasa a permitir una facturación de hasta $10.273.463,76, mientras que la categoría K, la más alta del régimen, eleva su tope a más de $108 millones anuales. Junto con la actualización de los límites de ingresos, también se incrementan el impuesto integrado y los aportes previsionales y de obra social.

A partir de esta actualización, ARCA habilitará el proceso de recategorización, que deberá realizarse considerando la facturación de los últimos 12 meses y otros parámetros como superficie afectada a la actividad, consumo eléctrico, alquileres y precio unitario de venta. Las nuevas cuotas comenzarán a aplicarse desde febrero, mientras que el pago de enero se mantiene con los valores vigentes hasta ahora.

Tanto en Ganancias como en Monotributo, las actualizaciones buscan evitar que más contribuyentes queden alcanzados por el impuesto únicamente por el aumento nominal de los ingresos, aunque los valores definitivos quedarán confirmados con la publicación oficial de las tablas.

Seguí leyendo

El "oro verde" sanjuanino ante la crisis en Irán: ¿hay oportunidades para el pistacho local?

Un restaurante sanjuanino cerró un local céntrico: "Somos autocríticos"

Registraron caídas de Mercado Pago en San Juan: por qué motivo

El precio del oro cotiza en su récord histórico: hasta qué nivel podría llegar

El acuerdo UE–Mercosur: los cuatro desafíos que la Argentina debe encarar para no perder el tren

Un informe nacional volvió a encender las alarmas sobre el vino, tras confirmar una caída del consumo interno durante 2025 en el país

San Juan y su futuro eléctrico: el nuevo titular del EPRE reveló una obra estratégica

El cambio, el dolor de cabeza de los sanjuaninos en La Serena: insólitamente, no hay pesos chilenos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El local de Siciliano, en frente de Tribunales, ya desocupado.
Comercio

Un restaurante sanjuanino cerró un local céntrico: "Somos autocríticos"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Una joven sanjuanina quedó grave tras volcar cuando volvía de Córdoba y piden cadena de oración
Siniestro vial

Una joven sanjuanina quedó grave tras volcar cuando volvía de Córdoba y piden cadena de oración

El local de Siciliano, en frente de Tribunales, ya desocupado.
Comercio

Un restaurante sanjuanino cerró un local céntrico: "Somos autocríticos"

Qué hacer si encontrás una serpiente en San Juan.
Datos útiles

Qué tenés que hacer si encontrás una serpiente en San Juan, durante los meses de calor

El caso Evelyn Esquivel, con más dudas que certezas: las versiones de la familia y los datos clave que no conocen sobre el vuelco
En 25 de Mayo

El caso Evelyn Esquivel, con más dudas que certezas: las versiones de la familia y los datos clave que no conocen sobre el vuelco

Así quedó el auto en el que viajaba la sanjuanina que quedó grave tras un vuelco
Imágenes

Así quedó el auto en el que viajaba la sanjuanina que quedó grave tras un vuelco

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Ataque a domicilio

Se ausentó de su casa de Rawson durante el día y le robaron de todo, incluso sus ahorros de $5.000.000

Por Redacción Tiempo de San Juan
Puerta de Tribunales. Imagen ilustrativa
ANIVI

Extienden la preventiva contra un abusador condenado: ahora suma causas por ataques a menores que son hijas de sus parejas

ANSES sigue pagando prestaciones a millones de argentinos.
Información importante

Anses actualiza jubilaciones y asignaciones: cuánto se cobrará desde febrero de 2026

La cargada agenda que tendrá San Martín en febrero: su visita al Chaca, debut en casa y el compromiso copero
Atención verdinegros

La cargada agenda que tendrá San Martín en febrero: su visita al Chaca, debut en casa y el compromiso copero

El Río Las Tumanas en todo su esplendor, es la estrella de Valle Fértil en el verano 2026.
Tiempo de verano en SJ

El río más cálido y cristalino, cactus y un paisaje de ensueño en la entrada a Valle Fértil