Tiene 21 años y le dictaron prisión domiciliaria por las reiteradas golpizas a su pareja en 25 de Mayo

Un joven de 21 años pasará los próximos días detenido en su casa bajo el régimen de prisión domiciliaria mientras avanza la investigación en su contra por golpear en reiteradas ocasiones a su expareja y, además, desobedecer una prohibición de acercamiento. El ahora imputado también afrontó causas penales en 2022 y 2023.

Violencia de género Tiene condenas por maltratador y lo mandaron al penal de Chimbas por pegarle otra vez a la mujer

El caso de Matías Fernández es particular porque su presunta víctima es una adolescente de 16 años con la que convivió en 25 de Mayo y a la que habría sometido a constantes maltratos físicos y psicológicos, revelaron fuentes judiciales. El joven fue detenido el sábado último y este martes el fiscal Atilio Yanardi, de la UFI CAVIG, le imputó los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo —dos hechos— y desobediencia a una orden judicial, en concurso real.

image El fiscal Atilio Yanardi (a la derecha), de la UFI CAVIG, y el defensor oficial Alejandro Martín García.

Aunque el defensor oficial Alejandro Martín García se opuso a la prisión preventiva, la jueza Celia Maldonado hizo lugar al pedido de la fiscalía y dispuso que continúe detenido por 30 días más, pero bajo la modalidad de prisión domiciliaria, mientras se concretan algunas medidas de prueba. También ordenó que, una vez cumplido ese plazo, tenga prohibido acercarse, molestar o tomar cualquier tipo de contacto con la presunta víctima y su familia, por el término de dos meses.

El fiscal reveló que Fernández afrontó una causa por lesiones en 2022 y otra por el delito de encubrimiento agravado en 2023. Remarcó que la adolescente lo denunció el 16 de noviembre de 2025, luego de que el joven la agrediera a golpes. En esa ocasión, la chica relató que no era la primera vez que la atacaba, por lo que el juez de garantías Federico Rodríguez le impuso una prohibición de acercamiento.

image La jueza de garantías Celia Maldonado.

Pese a esa medida judicial, Fernández volvió a agredir a la joven el 4 de enero último, según la fiscalía. Ese día, el joven fue a buscar a la adolescente, ingresó a su casa —ya estaban separados— y le propinó golpes de puño. Cuando la madre de la chica intentó interceder, el ahora detenido le dijo: “Por esto le pegué”, en alusión a unos mensajes que halló en su celular, intentando justificar el ataque.

El fiscal señaló que la adolescente sufrió violencia de género durante el tiempo que convivió con Fernández y que se encuentra en una situación de vulnerabilidad, ya que el agresor vive a una cuadra de su domicilio. Por ese motivo solicitó la prisión preventiva y medidas de protección. La jueza Maldonado hizo lugar al planteo y, por el momento, dispuso la prisión domiciliaria para el imputado.