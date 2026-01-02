En San Juan aplicarán descuentos en el pago de los impuestos Inmobiliario y Automotor: cómo acceder

La Dirección General de Rentas de la provincia informó este viernes 2 de enero, que los contribuyentes sanjuaninos que se encuentren al día, al 31 de diciembre de 2025, con el pago de los impuestos Inmobiliario y Automotor accederán a "importantes descuentos", durante el año 2026.
El beneficio alcanzará a quienes hayan cumplido en tiempo y forma con ambas obligaciones correspondientes al período fiscal 2025, indicaron desde el Ministerio de Economía de la provincia.
En tanto que, los descuentos (de los cuales no dieron a conocer el monto) se aplicarán de manera automática en las boletas de los impuestos Inmobiliario y Automotor de este 2026, sin necesidad de realizar trámites adicionales.
Además, recordó que existen diversas facilidades para solicitar y abonar las boletas. Los contribuyentes pueden hacerlo de la siguiente manera:
- A través del sitio web oficial Rentas (hacer click aquí), ingresando con clave CiDi en la opción “Ver deuda y pagar”
- De manera presencial en las oficinas habilitadas de Planta Baja del Centro Cívico, en las receptorías de Caucete y Jáchal, y en la Delegación Buenos Aires
- Puntos de pago San Juan Servicios
Desde el organismo destacaron que el pago en término a través de la página web oficial permite acceder a un beneficio adicional, promoviendo así el cumplimiento y el uso de canales digitales.