En San Juan aplicarán descuentos en el pago de los impuestos Inmobiliario y Automotor: cómo acceder

En San Juan, la Dirección de Rentas aplicará descuentos en el pago de los impuestos Inmobiliario y Automotor.

La Dirección General de Rentas de la provincia informó este viernes 2 de enero, que los contribuyentes sanjuaninos que se encuentren al día, al 31 de diciembre de 2025, con el pago de los impuestos Inmobiliario y Automotor accederán a "importantes descuentos", durante el año 2026.

El beneficio alcanzará a quienes hayan cumplido en tiempo y forma con ambas obligaciones correspondientes al período fiscal 2025, indicaron desde el Ministerio de Economía de la provincia.

En tanto que, los descuentos (de los cuales no dieron a conocer el monto) se aplicarán de manera automática en las boletas de los impuestos Inmobiliario y Automotor de este 2026, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Además, recordó que existen diversas facilidades para solicitar y abonar las boletas. Los contribuyentes pueden hacerlo de la siguiente manera:

- A través del sitio web oficial Rentas (hacer click aquí), ingresando con clave CiDi en la opción “Ver deuda y pagar”

- De manera presencial en las oficinas habilitadas de Planta Baja del Centro Cívico, en las receptorías de Caucete y Jáchal, y en la Delegación Buenos Aires

- Puntos de pago San Juan Servicios

Desde el organismo destacaron que el pago en término a través de la página web oficial permite acceder a un beneficio adicional, promoviendo así el cumplimiento y el uso de canales digitales.