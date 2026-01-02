viernes 2 de enero 2026

Beneficio

En San Juan aplicarán descuentos en el pago de los impuestos Inmobiliario y Automotor: cómo acceder

Desde Rentas informaron que se aplicarán automáticamente en las boletas de 2026, para quienes hayan cumplido con sus obligaciones al 31 de diciembre de 2025.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En San Juan, la Dirección de Rentas aplicará descuentos en el pago de los impuestos Inmobiliario y Automotor.

La Dirección General de Rentas de la provincia informó este viernes 2 de enero, que los contribuyentes sanjuaninos que se encuentren al día, al 31 de diciembre de 2025, con el pago de los impuestos Inmobiliario y Automotor accederán a "importantes descuentos", durante el año 2026.

El beneficio alcanzará a quienes hayan cumplido en tiempo y forma con ambas obligaciones correspondientes al período fiscal 2025, indicaron desde el Ministerio de Economía de la provincia.

En tanto que, los descuentos (de los cuales no dieron a conocer el monto) se aplicarán de manera automática en las boletas de los impuestos Inmobiliario y Automotor de este 2026, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Además, recordó que existen diversas facilidades para solicitar y abonar las boletas. Los contribuyentes pueden hacerlo de la siguiente manera:

- A través del sitio web oficial Rentas (hacer click aquí), ingresando con clave CiDi en la opción “Ver deuda y pagar”

- De manera presencial en las oficinas habilitadas de Planta Baja del Centro Cívico, en las receptorías de Caucete y Jáchal, y en la Delegación Buenos Aires

- Puntos de pago San Juan Servicios

Desde el organismo destacaron que el pago en término a través de la página web oficial permite acceder a un beneficio adicional, promoviendo así el cumplimiento y el uso de canales digitales.

Boletas de luz: desde enero de 2026 rige un nuevo régimen nacional de subsidios eléctricos y San Juan gestiona topes de consumo más altos y descuentos adicionales por su condición de zona cálida.
Energía eléctrica

San Juan y la luz en 2026: desde el EPRE explicaron qué cambia con el nuevo régimen de subsidios

Por Elizabeth Pérez

Otro sanjuanino fue víctima del intento de robo de su camioneta en La Serena, Chile.
Alarma

Otro intento de robo de la camioneta de un sanjuanino en La Serena: la nueva víctima es un referente de los viñateros

Acueducto gate: apareció Gioja, habló de los caños y cuestionó el sistema ideado por Uñac
Declaraciones

Acueducto gate: apareció Gioja, habló de los caños y cuestionó el sistema ideado por Uñac

El segundo día del 2026, con calor ¿y viento Sur?: mirá los datos del tiempo para este viernes en San Juan
Pronóstico

El segundo día del 2026, con calor ¿y viento Sur?: mirá los datos del tiempo para este viernes en San Juan

Conmoción en Los Berros por un enfrentamiento de jóvenes que terminó con un apuñalado
Sarmiento

Conmoción en Los Berros por un enfrentamiento de jóvenes que terminó con un apuñalado

El cambio de tránsito en distintos tramos de dos arterias de la Capital generan confunsiones y demandan el intenso trabajo de Monitores Urbanos.
Videonota

Pitidos y señas con los brazos, una constante en las calles de Capital que ahora son de una sola mano

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un auto terminó dado vuelta tras chocar con un colectivo en Pocito
Impactante

Un auto terminó dado vuelta tras chocar con un colectivo en Pocito

La Selección Argentina de hockey sobre patines.
Hockey sobre patines

Argentina, la segunda mejor selección del mundo: quién la supera y cuáles son los clubes sanjuaninos mejores rankeados

Identificaron al anciano que fue atropellado en Capital
Estado de salud

Identificaron al anciano que fue atropellado en Capital