jueves 1 de enero 2026

A las 00 en punto

La primera bebé argentina del 2026 nació cerca de San Juan

El nacimiento de Mia Saray Frías Olaechea se adelantó de manera inesperada y ocurrió mientras el país celebraba la llegada del Año Nuevo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Con el inicio del 2026, la Argentina comenzó a registrar los primeros nacimientos del año y uno de ellos ocurrió a pocos kilómetros de San Juan. El primer bebé del país nació en la provincia de San Luis, exactamente a la medianoche, cuando aún resonaban los brindis por la llegada del Año Nuevo.

La recién nacida se llama Mia Saray Frías Olaechea y llegó al mundo en la Clínica Italia, hija de Florencia Olaechea. El nacimiento se produjo de manera inesperada, ya que la madre tenía prevista una cesárea para los días siguientes, pero el trabajo de parto se adelantó durante la cena de Fin de Año y obligó a una rápida derivación al centro de salud, donde finalmente se concretó el parto.

Minutos más tarde, a las 00.02, se registró otro nacimiento en el norte del país. En la provincia de Tucumán, Helena Giselle nació en el Instituto de Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes, convirtiéndose en una de las primeras bebés del 2026.

El recorrido de los primeros nacimientos continuó en Santiago del Estero, donde a las 00.09 nació Génesis Victoria en la Maternidad del Hospital Regional Ramón Carrillo. En tanto, ya entrada la madrugada, pasada la 1 de la mañana, en la provincia de Salta se produjo el nacimiento de Hannah, completando así la lista de los primeros bebés que inauguraron el nuevo año en distintos puntos del país.

