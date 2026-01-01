Desde este jueves, comenzó a regir el nuevo precio del colectivo en San Juan

Extienden validez de los pases de transporte en los colectivos de la Red Tulum para personas con discapacidad.

Desde este jueves comenzó a regir en San Juan el nuevo cuadro tarifario del transporte público de pasajeros. El boleto de colectivo urbano pasó a costar $1.070, tras la actualización dispuesta por el Gobierno provincial.

Hasta ahora, el pasaje tenía un valor de $810, por lo que el incremento impacta de lleno en los usuarios que utilizan a diario el servicio. La suba se aplica a partir de este jueves y alcanza a todas las líneas del sistema urbano.

Desde el Ejecutivo provincial explicaron que, pese al aumento, el Estado continúa sosteniendo el transporte público con un fuerte esquema de subsidios. Según detallaron, la Provincia destina mensualmente más de $5.000 millones para cubrir parte de los costos operativos y evitar que la tarifa final sea aún más elevada, en un contexto marcado por el aumento generalizado de precios y la inflación.

En ese marco, también remarcaron que más del 45% de los usuarios del sistema accede a algún tipo de beneficio o descuento. Entre ellos se encuentran jubilados, trabajadoras de casas particulares y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), a través de programas nacionales, además de los aportes directos que realiza el Gobierno de San Juan.

Por otro lado, las autoridades confirmaron que habrá modificaciones en el régimen del boleto escolar gratuito, aunque estos cambios no entran en vigencia ahora, sino a partir del inicio del ciclo lectivo 2026. Desde entonces, será obligatorio que los estudiantes tengan sus datos personales correctamente registrados y vinculados a la tarjeta SUBE para acceder al beneficio.

Desde la cartera de gobierno, aseguraron que el boleto escolar seguirá siendo gratuito y sin límite de viajes, y que la medida busca mejorar los controles y optimizar la administración del sistema de transporte público en la provincia.