jueves 1 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Atención

Desde este jueves, comenzó a regir el nuevo precio del colectivo en San Juan

El pasaje tenía un valor de $810, por lo que el incremento impacta de lleno en los usuarios que utilizan a diario el servicio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Extienden validez de los pases de transporte en los colectivos de la Red Tulum para personas con discapacidad.

Extienden validez de los pases de transporte en los colectivos de la Red Tulum para personas con discapacidad.

Desde este jueves comenzó a regir en San Juan el nuevo cuadro tarifario del transporte público de pasajeros. El boleto de colectivo urbano pasó a costar $1.070, tras la actualización dispuesta por el Gobierno provincial.

Lee además
colectivo que choco contra un poste en rawson: 15 heridos, algunos con fracturas
Detalles

Colectivo que chocó contra un poste en Rawson: 15 heridos, algunos con fracturas
calor sofocante y tormentas en el inicio del ano: san juan bajo alerta amarilla
SMN

Calor sofocante y tormentas en el inicio del año: San Juan bajo alerta amarilla

Hasta ahora, el pasaje tenía un valor de $810, por lo que el incremento impacta de lleno en los usuarios que utilizan a diario el servicio. La suba se aplica a partir de este jueves y alcanza a todas las líneas del sistema urbano.

Desde el Ejecutivo provincial explicaron que, pese al aumento, el Estado continúa sosteniendo el transporte público con un fuerte esquema de subsidios. Según detallaron, la Provincia destina mensualmente más de $5.000 millones para cubrir parte de los costos operativos y evitar que la tarifa final sea aún más elevada, en un contexto marcado por el aumento generalizado de precios y la inflación.

En ese marco, también remarcaron que más del 45% de los usuarios del sistema accede a algún tipo de beneficio o descuento. Entre ellos se encuentran jubilados, trabajadoras de casas particulares y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), a través de programas nacionales, además de los aportes directos que realiza el Gobierno de San Juan.

Por otro lado, las autoridades confirmaron que habrá modificaciones en el régimen del boleto escolar gratuito, aunque estos cambios no entran en vigencia ahora, sino a partir del inicio del ciclo lectivo 2026. Desde entonces, será obligatorio que los estudiantes tengan sus datos personales correctamente registrados y vinculados a la tarjeta SUBE para acceder al beneficio.

Desde la cartera de gobierno, aseguraron que el boleto escolar seguirá siendo gratuito y sin límite de viajes, y que la medida busca mejorar los controles y optimizar la administración del sistema de transporte público en la provincia.

Temas
Seguí leyendo

Año Nuevo con movimiento: dos sismos marcaron el inicio del 2026 en San Juan

Las reservas turísticas en San Juan crecieron hasta un 50% en plataformas internacionales

Natalia, de Los Berros, es la primera bebé del 2026

Qué fue lo más difícil del 2025 y qué esperan los sanjuaninos para el año próximo

Talleres de Teatro del IOPPS 2026: ¿Y si este verano encontrás al actor que llevás dentro?

Pizza brasileña en San Juan: amasada por una pareja emprendedora, en una casita de Trinidad

Unos 130 voluntarios cuidan enfermos terminales, personas en soledad, y se necesitan más colaboradores

Los deseos del 2026 de los sanjuaninos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Falleció un bebé que cayó de un balcón
Emoción de madrugada

Natalia, de Los Berros, es la primera bebé del 2026

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Quedaron a pie

Vinieron a San Juan a despedir el año y les robaron su auto Mercedes Benz

Por la nena que murió en el Hospital Rawson, radican la denuncia por mala praxis y dos profesionales quedarían bajo la lupa
Grave

Por la nena que murió en el Hospital Rawson, radican la denuncia por mala praxis y dos profesionales quedarían bajo la lupa

Perdió una pierna tras ser atropellado por un conductor que se dio a la fuga en Rawson: el acusado, condenado
Justicia

Perdió una pierna tras ser atropellado por un conductor que se dio a la fuga en Rawson: el acusado, condenado

Pizza brasileña en San Juan: amasada por una pareja emprendedora, en una casita de Trinidad video
Resiliencia

Pizza brasileña en San Juan: amasada por una pareja emprendedora, en una casita de Trinidad

Así quedó el auto que ardió.
Siniestro

Alarma y caos en Pocito por un auto que terminó envuelto en llamas

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
El peor comienzo del año

Recibió el 2026 en otra casa y cuando volvió a la suya, en Concepción, la encontró desvalijada

Por Redacción Tiempo de San Juan
Nahuel Flores, el sanjuanino que encontró en el fisicoculturismo una forma de vida
Sueño de llegar

Nahuel Flores, el sanjuanino que encontró en el fisicoculturismo una forma de vida

Calor sofocante y tormentas en el inicio del año: San Juan bajo alerta amarilla
SMN

Calor sofocante y tormentas en el inicio del año: San Juan bajo alerta amarilla

Extienden validez de los pases de transporte en los colectivos de la Red Tulum para personas con discapacidad.
Atención

Desde este jueves, comenzó a regir el nuevo precio del colectivo en San Juan

Los desafíos de los sindicalistas sanjuaninos en el 2026: entre la reforma laboral de Milei y el combate de la informalidad
El porvenir

Los desafíos de los sindicalistas sanjuaninos en el 2026: entre la reforma laboral de Milei y el combate de la informalidad