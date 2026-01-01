jueves 1 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Sexto año consecutivo

Confirman una fecha del Campeonato Enduro 2026 en San Juan: ¿cuándo es?

San Juan volverá a ser protagonista del Campeonato Argentino de Enduro en 2026. De acuerdo al calendario oficial difundido por la Comisión Nacional de Enduro (CONAE), la provincia será sede de la octava fecha del certamen.

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Juan será sede del Campeonato Argentino de Enduro

San Juan será sede del Campeonato Argentino de Enduro

San Juan volverá a ser protagonista del Campeonato Argentino de Enduro en 2026. De acuerdo al calendario oficial difundido por la Comisión Nacional de Enduro (CONAE), la provincia será sede de la octava fecha del certamen, que se disputará los días 22 y 23 de agosto, marcando así el sexto año consecutivo con presencia sanjuanina en la competencia nacional.

Lee además
el enduro sanjuanino ruge fuerte en el plano nacional e internacional
Motociclismo

El enduro sanjuanino ruge fuerte en el plano nacional e internacional
cesarea de urgencia y estado reservado: preocupacion en san juan tras el primer nacimiento del 2026
En el Rawson

Cesárea de urgencia y estado reservado: preocupación en San Juan tras el primer nacimiento del 2026

La continuidad de San Juan dentro del calendario no es casual. Desde 2021, la provincia se consolidó como una plaza clave para el enduro argentino, respaldada por su diversidad geográfica, escenarios naturales exigentes y una fuerte tradición vinculada al motociclismo. Este recorrido sostenido le permitió ganar reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional.

El crecimiento del enduro en la provincia se refleja también en la organización de eventos de alto nivel. San Juan fue sede del Campeonato Mundial de Enduro en 2013 y del Six Days of Enduro, una de las competencias más prestigiosas de la disciplina, que tuvo su última edición en suelo sanjuanino en 2023.

image

A la agenda 2026 se suma además la realización de los “3 Días de Enduro Argentina”, una de las pruebas más tradicionales del país, que se disputará los días 15, 16 y 17 de mayo, fortaleciendo el calendario deportivo local y la proyección de la disciplina.

En los últimos años, distintos puntos de la provincia albergaron fechas determinantes del Argentino de Enduro, con escenarios como Barreal, Rodeo, Villicum y Rivadavia. Con la confirmación de una nueva fecha para 2026, San Juan reafirma su rol como sede habitual del campeonato y como uno de los principales referentes del enduro en Argentina.

Temas
Seguí leyendo

Desde este jueves, comenzó a regir el nuevo precio del colectivo en San Juan

Calor sofocante y tormentas en el inicio del año: San Juan bajo alerta amarilla

Año Nuevo con movimiento: dos sismos marcaron el inicio del 2026 en San Juan

Las reservas turísticas en San Juan crecieron hasta un 50% en plataformas internacionales

Natalia, de Los Berros, es la primera bebé del 2026

Qué fue lo más difícil del 2025 y qué esperan los sanjuaninos para el año próximo

Talleres de Teatro del IOPPS 2026: ¿Y si este verano encontrás al actor que llevás dentro?

Pizza brasileña en San Juan: amasada por una pareja emprendedora, en una casita de Trinidad

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Extienden validez de los pases de transporte en los colectivos de la Red Tulum para personas con discapacidad.
Atención

Desde este jueves, comenzó a regir el nuevo precio del colectivo en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Quedaron a pie

Vinieron a San Juan a despedir el año y les robaron su auto Mercedes Benz

Imagen ilustrativa
El peor comienzo del año

Recibió el 2026 en otra casa y cuando volvió a la suya, en Concepción, la encontró desvalijada

Pizza brasileña en San Juan: amasada por una pareja emprendedora, en una casita de Trinidad video
Resiliencia

Pizza brasileña en San Juan: amasada por una pareja emprendedora, en una casita de Trinidad

Extienden validez de los pases de transporte en los colectivos de la Red Tulum para personas con discapacidad.
Atención

Desde este jueves, comenzó a regir el nuevo precio del colectivo en San Juan

Así quedó el auto que ardió.
Siniestro

Alarma y caos en Pocito por un auto que terminó envuelto en llamas

Te Puede Interesar

Lo atraparon en los techos de una casa de Capital: tenía dólares, pesos argentinos y chilenos que habría robado a una anciana
Comando Urbano

Lo atraparon en los techos de una casa de Capital: tenía dólares, pesos argentinos y chilenos que habría robado a una anciana

Por Redacción Tiempo de San Juan
Acueducto gate: apareció Gioja, habló de los caños y cuestionó el sistema ideado por Uñac
Declaraciones

Acueducto gate: apareció Gioja, habló de los caños y cuestionó el sistema ideado por Uñac

Encontraron a un perro que fue robado hace 15 días en San Juan: el video de la emocionante vuelta a casa
¡El primer milagro del 2026!

Encontraron a un perro que fue robado hace 15 días en San Juan: el video de la emocionante vuelta a casa

Cesárea de urgencia y estado reservado: preocupación en San Juan tras el primer nacimiento del 2026
En el Rawson

Cesárea de urgencia y estado reservado: preocupación en San Juan tras el primer nacimiento del 2026

Del fenómeno de las amenazas de bomba a las estafas fuera de serie, lo más insólito que dejó el 2025 video
Inolvidables

Del fenómeno de las amenazas de bomba a las estafas fuera de serie, lo más insólito que dejó el 2025