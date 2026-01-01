Confirman una fecha del Campeonato Enduro 2026 en San Juan: ¿cuándo es?

San Juan volverá a ser protagonista del Campeonato Argentino de Enduro en 2026 . De acuerdo al calendario oficial difundido por la Comisión Nacional de Enduro (CONAE) , la provincia será sede de la octava fecha del certamen, que se disputará los días 22 y 23 de agosto, marcando así el sexto año consecutivo con presencia sanjuanina en la competencia nacional.

La continuidad de San Juan dentro del calendario no es casual. Desde 2021, la provincia se consolidó como una plaza clave para el enduro argentino, respaldada por su diversidad geográfica, escenarios naturales exigentes y una fuerte tradición vinculada al motociclismo. Este recorrido sostenido le permitió ganar reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional.

El crecimiento del enduro en la provincia se refleja también en la organización de eventos de alto nivel. San Juan fue sede del Campeonato Mundial de Enduro en 2013 y del Six Days of Enduro, una de las competencias más prestigiosas de la disciplina, que tuvo su última edición en suelo sanjuanino en 2023.

image

A la agenda 2026 se suma además la realización de los “3 Días de Enduro Argentina”, una de las pruebas más tradicionales del país, que se disputará los días 15, 16 y 17 de mayo, fortaleciendo el calendario deportivo local y la proyección de la disciplina.

En los últimos años, distintos puntos de la provincia albergaron fechas determinantes del Argentino de Enduro, con escenarios como Barreal, Rodeo, Villicum y Rivadavia. Con la confirmación de una nueva fecha para 2026, San Juan reafirma su rol como sede habitual del campeonato y como uno de los principales referentes del enduro en Argentina.